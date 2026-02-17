https://crimea.ria.ru/20260217/avariya-chastichno-obestochila-naselennye-punkty-v-trekh-rayonakh-kryma-1153266447.html
Авария частично обесточила населенные пункты в трех районах Крыма
Несколько населенных пунктов в трех районах Крыма остались без света во вторник утром из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 17.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Несколько населенных пунктов в трех районах Крыма остались без света во вторник утром из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".И уточнили, что планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 годуКогда погас свет: почему морозы оставили крымские СНТ без электричестваКабмин продлил статус вынужденной генерации для электростанций в Крыму
08:11 17.02.2026 (обновлено: 08:13 17.02.2026)