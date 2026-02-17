Рейтинг@Mail.ru
Авария частично обесточила населенные пункты в трех районах Крыма - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Авария частично обесточила населенные пункты в трех районах Крыма
Авария частично обесточила населенные пункты в трех районах Крыма - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Авария частично обесточила населенные пункты в трех районах Крыма
Несколько населенных пунктов в трех районах Крыма остались без света во вторник утром из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T08:11
2026-02-17T08:13
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148523622_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_519b904fb6cc43dc414f0b99661e06a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Несколько населенных пунктов в трех районах Крыма остались без света во вторник утром из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
сакский район
белогорский район
красногвардейский район
Авария частично обесточила населенные пункты в трех районах Крыма

В Крыму частично обесточены населенные пункты в трех районах полуострова

08:11 17.02.2026 (обновлено: 08:13 17.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Несколько населенных пунктов в трех районах Крыма остались без света во вторник утром из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".

"Аварийное отключение! Сакский район, населенные пункты частично: Хуторок, Витино, Молочное. Белогорский район, населенные пункты частично: Новоалександровка, Новожиловка. Красногвардейский район, населенный пункт: Котельниково (частично)", – перечислили на предприятии.

И уточнили, что планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.
Лента новостейМолния