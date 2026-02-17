https://crimea.ria.ru/20260217/atakovavshie-sevastopol-bespilotniki-byli-nachineny-metallicheskim-sharikami-1153268104.html

Атаковавшие Севастополь беспилотники были начинены металлическим шариками

Атаковавшие Севастополь беспилотники были начинены металлическим шариками - РИА Новости Крым, 17.02.2026

Атаковавшие Севастополь беспилотники были начинены металлическим шариками

Сдетонировавший в центре Севастополя беспилотник ВСУ был начинен поражающими металлическими элементами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.02.2026

2026-02-17T10:00

2026-02-17T10:00

2026-02-17T10:24

севастополь

новости севастополя

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

михаил развожаев

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/11/1153267986_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_873f4adeb18b1cf8ab862ba7e3dff087.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Сдетонировавший в центре Севастополя беспилотник ВСУ был начинен поражающими металлическими элементами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Прошедшей ночью на Севастополь была совершена одна из самых продолжительных атак украинских беспилотников. Силы ПВО сбили более 24 БПЛА. Ранен ребенок, в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей.Металлические шарики действуют как шрапнель, напомнил Развожаев. При детонации взрывного устройства они разлетаются на большой скорости, значительно увеличивая площадь поражения и вероятность нанесения ущерба людям, автомобилям и домам, подчеркнул он."Чем ближе очередные переговоры с Украиной, тем чаще атаки ВСУ на Россию, в том числе и на Севастополь. Это известная тактика укронацистов", - подчеркнул губернатор.Следственный комитет России будет расследовать преступления киевского режима против мирных жителей Кубани и Севастополя, где в результате атак ВСУ пострадали люди и повреждены дома и инфраструктура.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будет громко до позднего вечераИз-за остановки движения по Крымскому мосту задерживаются 16 поездов Ночная атака на Крым и Севастополь – что известно

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу