Атаковавшие Севастополь беспилотники были начинены металлическим шариками

10:00 17.02.2026 (обновлено: 10:24 17.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Сдетонировавший в центре Севастополя беспилотник ВСУ был начинен поражающими металлическими элементами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Прошедшей ночью на Севастополь была совершена одна из самых продолжительных атак украинских беспилотников. Силы ПВО сбили более 24 БПЛА. Ранен ребенок, в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей.
"Сбитый БПЛА, который сдетонировал в одном из дворов на Гоголя, был начинен поражающими металлическими шариками. Именно поэтому повреждено так много машин и выбито окон в домах. Чудом серьезно никто из людей не пострадал", - написал он у себя в Telegram-канале.
Металлические шарики действуют как шрапнель, напомнил Развожаев. При детонации взрывного устройства они разлетаются на большой скорости, значительно увеличивая площадь поражения и вероятность нанесения ущерба людям, автомобилям и домам, подчеркнул он.
"Чем ближе очередные переговоры с Украиной, тем чаще атаки ВСУ на Россию, в том числе и на Севастополь. Это известная тактика укронацистов", - подчеркнул губернатор.
Следственный комитет России будет расследовать преступления киевского режима против мирных жителей Кубани и Севастополя, где в результате атак ВСУ пострадали люди и повреждены дома и инфраструктура.
