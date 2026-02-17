Рейтинг@Mail.ru
Атака БПЛА на Севастополь: Развожаев поручил подсчитать ущерб - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Атака БПЛА на Севастополь: Развожаев поручил подсчитать ущерб
Атака БПЛА на Севастополь: Развожаев поручил подсчитать ущерб - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Атака БПЛА на Севастополь: Развожаев поручил подсчитать ущерб
После одной из самых продолжительных атак украинских беспилотников на Севастополь губернатор города Михаил Развожаев поручил подсчитать нанесенный ущерб. Об... РИА Новости Крым, 17.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798927_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5bb4fa7bbf97e561e6fa67e764cfc52.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. После одной из самых продолжительных атак украинских беспилотников на Севастополь губернатор города Михаил Развожаев поручил подсчитать нанесенный ущерб. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.В настоящее время все оперативные и коммунальные службы города продолжают работу.Губернатор также проинформировал, что в канале правительства Севастополя будут опубликованы номера телефонов, куда можно звонить по вопросам, связанным с работой комиссий по определению ущерба. В ночь на вторник в Севастополе силами ПВО сбили более 24 беспилотников, это была одна из самых продолжительных атак за последнее время. Ранен ребенок, в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей.Всего ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, из них 38 – над территорией Республики Крым.Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто с вечера понедельника. Из-за этого в пути задерживаются 16 поездов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака на Крым и Севастополь – что известноПосле атаки на Кубань горит НПЗ и обломки БПЛА упали на железную дорогуИз-за остановки движения по Крымскому мосту задерживаются 16 поездов
севастополь
севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), михаил развожаев, компенсация ущерба
Атака БПЛА на Севастополь: Развожаев поручил подсчитать ущерб

Власти Севастополя поручили подсчитать ущерб после массированной атаки БПЛА

09:12 17.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. После одной из самых продолжительных атак украинских беспилотников на Севастополь губернатор города Михаил Развожаев поручил подсчитать нанесенный ущерб. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.
"Поручил и.о. заместителя губернатора Максиму Ковалеву подсчитать ущерб и оперативно устранить повреждения в домах. Управляющие компании с оперативными службами и работниками муниципалитетов по моему поручению утром начнут подомовой обход", - написал Развожаев.
В настоящее время все оперативные и коммунальные службы города продолжают работу.
Губернатор также проинформировал, что в канале правительства Севастополя будут опубликованы номера телефонов, куда можно звонить по вопросам, связанным с работой комиссий по определению ущерба.
В ночь на вторник в Севастополе силами ПВО сбили более 24 беспилотников, это была одна из самых продолжительных атак за последнее время. Ранен ребенок, в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей.
Всего ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, из них 38 – над территорией Республики Крым.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто с вечера понедельника. Из-за этого в пути задерживаются 16 поездов.
