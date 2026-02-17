https://crimea.ria.ru/20260217/aferisty-prosyat-dengi-ot-imeni-mera-sudaka-1153288993.html
Аферисты просят деньги от имени мэра Судака
Аферисты просят деньги от имени мэра Судака
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Мошенники создали фейковый аккаунт главы администрации Судака Кирилла Чебышева и рассылают сообщения с просьбами перевести деньги. Об этом сообщил сам мэр в своем официальном Telegram-канале.Глава администрации попросил горожан не поддаваться на провокации, не переводить деньги и сразу жаловаться на такие аккаунты как на мошеннические.Это не первая попытка аферистов выдавать себя за представителей власти. Ранее мошенники создали фейковый Telegram-канал главы джанкойской районной администрации Ирины Федоренко, а также организовали рассылку сообщений якобы от имени главы администрации Феодосии Владимира Кима, до этого сообщалось о поддельном аккаунте министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко. Также преступники сделали фейковую страницу главы администрации Раздольненского района Крыма Дениса Олейника, главы администрации Черноморского района Крыма Александра Дудинова, главы администрации Джанкоя Игоря Ивина, мэра Армянска Василия Телиженко, главы Алушты Галины Огневой и других.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму раскрыли очередной фейкМошенники от имени мэра Симферополя выпрашивали деньги на лечениеДефицит топлива в Херсонской области – фейк
