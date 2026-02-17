Рейтинг@Mail.ru
Аферисты просят деньги от имени мэра Судака - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260217/aferisty-prosyat-dengi-ot-imeni-mera-sudaka-1153288993.html
Аферисты просят деньги от имени мэра Судака
Аферисты просят деньги от имени мэра Судака - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Аферисты просят деньги от имени мэра Судака
Мошенники создали фейковый аккаунт главы администрации Судака Кирилла Чебышева и рассылают сообщения с просьбами перевести деньги. Об этом сообщил сам мэр в... РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T16:53
2026-02-17T16:54
крым
новости крыма
судак
кирилл чебышев
фейк
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/13/1140478039_0:0:1137:640_1920x0_80_0_0_20db4b152ad1f6ef1e207a7e2f0a33d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Мошенники создали фейковый аккаунт главы администрации Судака Кирилла Чебышева и рассылают сообщения с просьбами перевести деньги. Об этом сообщил сам мэр в своем официальном Telegram-канале.Глава администрации попросил горожан не поддаваться на провокации, не переводить деньги и сразу жаловаться на такие аккаунты как на мошеннические.Это не первая попытка аферистов выдавать себя за представителей власти. Ранее мошенники создали фейковый Telegram-канал главы джанкойской районной администрации Ирины Федоренко, а также организовали рассылку сообщений якобы от имени главы администрации Феодосии Владимира Кима, до этого сообщалось о поддельном аккаунте министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко. Также преступники сделали фейковую страницу главы администрации Раздольненского района Крыма Дениса Олейника, главы администрации Черноморского района Крыма Александра Дудинова, главы администрации Джанкоя Игоря Ивина, мэра Армянска Василия Телиженко, главы Алушты Галины Огневой и других.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму раскрыли очередной фейкМошенники от имени мэра Симферополя выпрашивали деньги на лечениеДефицит топлива в Херсонской области – фейк
крым
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/13/1140478039_17:0:1120:827_1920x0_80_0_0_922558d756b1c38a7d7029a25b54dc34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, судак, кирилл чебышев, фейк, мошенничество
Аферисты просят деньги от имени мэра Судака

Мошенники создали фейковый аккаунт мэра Судака и просят перевести деньги

16:53 17.02.2026 (обновлено: 16:54 17.02.2026)
 
© КрымэнергоинформТелефонные мошенники
Телефонные мошенники
© Крымэнергоинформ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Мошенники создали фейковый аккаунт главы администрации Судака Кирилла Чебышева и рассылают сообщения с просьбами перевести деньги. Об этом сообщил сам мэр в своем официальном Telegram-канале.
"От моего имени мошенниками был создан фейковый аккаунт, с которого рассылаются сообщения с просьбами перевести деньги. Это обман. Я никогда не обращаюсь с подобными просьбами ни в личных сообщениях, ни в комментариях", - написал Чебышев
Глава администрации попросил горожан не поддаваться на провокации, не переводить деньги и сразу жаловаться на такие аккаунты как на мошеннические.
Это не первая попытка аферистов выдавать себя за представителей власти. Ранее мошенники создали фейковый Telegram-канал главы джанкойской районной администрации Ирины Федоренко, а также организовали рассылку сообщений якобы от имени главы администрации Феодосии Владимира Кима, до этого сообщалось о поддельном аккаунте министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко. Также преступники сделали фейковую страницу главы администрации Раздольненского района Крыма Дениса Олейника, главы администрации Черноморского района Крыма Александра Дудинова, главы администрации Джанкоя Игоря Ивина, мэра Армянска Василия Телиженко, главы Алушты Галины Огневой и других.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму раскрыли очередной фейк
Мошенники от имени мэра Симферополя выпрашивали деньги на лечение
Дефицит топлива в Херсонской области – фейк
 
КрымНовости КрымаСудакКирилл ЧебышевФейкМошенничество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:04Обломки дрона повредили многоэтажки и упали у здания вокзала на Кубани
17:52Пять человек ранены при ударах ВСУ по Белгородской области
17:45Украинская делегация в Женеве раскололась из-за вопроса о заключении мира
17:40Шторм с сильным ветром и дождем надвигается на Севастополь
17:29Переговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявление
16:53Аферисты просят деньги от имени мэра Судака
16:39Задержка поездов в Крым и на "материк" – актуальные данные
16:33В Крыму при выписке из роддомов будут вручать игрушки и пеленки
16:31Пособия многодетным сохранят при превышении минимума на 10%
16:22Семьи студентов смогут получать отдельные комнаты в общежитиях
16:17"Херсонес Таврический" открыл исследовательский центр для детей
16:10Снег и дожди "смыли" дороги в Крыму: Аксенов пригрозил увольнениями
16:05Трехсторонние переговоры по Украине стартовали в Женеве
15:57Без "Дружбы": словацкие нефтяники просят в долг нефть из госзапасов
15:4619 украинских беспилотников уничтожили над Крымом и регионами России
15:43Здание военной полиции рухнуло в Ленобласти: людей спасают из-под завалов
15:31В Крыму педофила приговорили к 12 годам колонии
15:21В Феодосии слышна стрельба – причина
15:10В Крыму разработали уникальный чат-бот для паллиативных детей
14:55Крымчанам больше не нужно ехать в другие регионы за сложным лечением
Лента новостейМолния