https://crimea.ria.ru/20260217/300-000-artefaktov-kogda-otkroyut-vystavku-v-novom-zdanii-muzeya-khersonesa-1153291487.html

300 000 артефактов: когда откроют выставку в новом здании музея Херсонеса

300 000 артефактов: когда откроют выставку в новом здании музея Херсонеса - РИА Новости Крым, 17.02.2026

300 000 артефактов: когда откроют выставку в новом здании музея Херсонеса

Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе откроет свою первую масштабную выставку в новом фондохранилище на РИА Новости Крым, 17.02.2026

2026-02-17T18:27

2026-02-17T18:27

2026-02-17T19:02

севастополь

херсон

историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический"

елена морозова

новости севастополя

культура

искусство

новости

общество

херсонес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/12/1123272856_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_c9d821e531c68bc2e730b9ec1fcd412d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе откроет свою первую масштабную выставку в новом фондохранилище на 300 тысяч артефактов к осени текущего года. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, сообщила директор музея Елена Морозова.При этом территория нового здания фондохранилища на Античном проспекте станет частично доступна для посетителей уже в мае.Что касается старта полноценной работы учреждения, то оно обозначится открытием первой выставки ближе к осени, добавила она.Тогда же начнут комплектовать группы для посещения открытого пространства фондохранилища, добавила она."Ведь фондохранилище оснащено опцией открытого фонда хранения. Но сюда нельзя будет прийти свободно. Это по записи, по паспорту. Так мы начнем работать", – добавила она.Директор музея подчеркнула, что к открытию фондохранилища, которое достойно назваться многофункциональным исследовательским центром, "шли очень долго" и при постройке здания "относились трепетно к каждому метру, чтобы оно соответствовало фондохранилищу высшего разряда".Как уточнила главный хранитель Херсонеса Наталия Демиденко, в новое фондохранилище уже перевезено около 300 тысяч музейных предметов.В музее отмечают, что для них здесь предназначены помещения с системами поддержания специального режима температуры и влажности, климат-контроля, автоматического пожаротушения и охранной сигнализации.Внутренние хранилища занимают площадь 840 квадратных метров, оборудованы специальными стеллажами. Для находок из южного пригорода Херсонеса, где сейчас располагается "Новый Херсонес", построено два отдельных модуля.Также внутри здания есть два экспозиционных зала площадью более 220 квадратов, что позволяет размещать постоянную экспозицию, посвященную хоре, и временные выставки.Кроме того, на территории фондохранилища предусмотрена возможность открытого хранения памятников.На прилегающей к фондохранилищу территории создадут многофункциональную площадку, разделенную на тематические зоны. Там появятся музейный магазин и музейное кафе, инсталляция древних плантажных стен, винодельни и античного колодца, макеты усадеб хоры Херсонеса, детская площадка, летний кинолекторий и часть римской дороги in situ. "Все это позволит не только проводить культурно-просветительские и экскурсионные программы, но и отдыхать всей семьей", – уверены в учреждении.Возведение нового комплекса для хранения коллекций Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" завершилось чуть больше года назад, в середине января 2025. Тогда вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что разрешение на ввод в эксплуатацию нового здания, площадью 2,5 тысячи кв метров, уже получено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в 1941 году спасали сокровища Херсонеса ТаврическогоВ Севастополе построят новый историко-культурный променад"Квартал Святителя Луки" изменит центр Симферополя

https://crimea.ria.ru/20260217/khersones-tavricheskiy-otkryl-issledovatelskiy-tsentr-dlya-detey--1153287367.html

севастополь

херсон

херсонес

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, херсон, историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический", елена морозова, новости севастополя, культура, искусство , новости, общество, херсонес