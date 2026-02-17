Рейтинг@Mail.ru
300 000 артефактов: когда откроют выставку в новом здании музея Херсонеса - РИА Новости Крым, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260217/300-000-artefaktov-kogda-otkroyut-vystavku-v-novom-zdanii-muzeya-khersonesa-1153291487.html
300 000 артефактов: когда откроют выставку в новом здании музея Херсонеса
300 000 артефактов: когда откроют выставку в новом здании музея Херсонеса - РИА Новости Крым, 17.02.2026
300 000 артефактов: когда откроют выставку в новом здании музея Херсонеса
Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе откроет свою первую масштабную выставку в новом фондохранилище на РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T18:27
2026-02-17T19:02
севастополь
херсон
историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический"
елена морозова
новости севастополя
культура
искусство
новости
общество
херсонес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/12/1123272856_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_c9d821e531c68bc2e730b9ec1fcd412d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе откроет свою первую масштабную выставку в новом фондохранилище на 300 тысяч артефактов к осени текущего года. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, сообщила директор музея Елена Морозова.При этом территория нового здания фондохранилища на Античном проспекте станет частично доступна для посетителей уже в мае.Что касается старта полноценной работы учреждения, то оно обозначится открытием первой выставки ближе к осени, добавила она.Тогда же начнут комплектовать группы для посещения открытого пространства фондохранилища, добавила она."Ведь фондохранилище оснащено опцией открытого фонда хранения. Но сюда нельзя будет прийти свободно. Это по записи, по паспорту. Так мы начнем работать", – добавила она.Директор музея подчеркнула, что к открытию фондохранилища, которое достойно назваться многофункциональным исследовательским центром, "шли очень долго" и при постройке здания "относились трепетно к каждому метру, чтобы оно соответствовало фондохранилищу высшего разряда".Как уточнила главный хранитель Херсонеса Наталия Демиденко, в новое фондохранилище уже перевезено около 300 тысяч музейных предметов.В музее отмечают, что для них здесь предназначены помещения с системами поддержания специального режима температуры и влажности, климат-контроля, автоматического пожаротушения и охранной сигнализации.Внутренние хранилища занимают площадь 840 квадратных метров, оборудованы специальными стеллажами. Для находок из южного пригорода Херсонеса, где сейчас располагается "Новый Херсонес", построено два отдельных модуля.Также внутри здания есть два экспозиционных зала площадью более 220 квадратов, что позволяет размещать постоянную экспозицию, посвященную хоре, и временные выставки.Кроме того, на территории фондохранилища предусмотрена возможность открытого хранения памятников.На прилегающей к фондохранилищу территории создадут многофункциональную площадку, разделенную на тематические зоны. Там появятся музейный магазин и музейное кафе, инсталляция древних плантажных стен, винодельни и античного колодца, макеты усадеб хоры Херсонеса, детская площадка, летний кинолекторий и часть римской дороги in situ. "Все это позволит не только проводить культурно-просветительские и экскурсионные программы, но и отдыхать всей семьей", – уверены в учреждении.Возведение нового комплекса для хранения коллекций Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" завершилось чуть больше года назад, в середине января 2025. Тогда вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что разрешение на ввод в эксплуатацию нового здания, площадью 2,5 тысячи кв метров, уже получено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в 1941 году спасали сокровища Херсонеса ТаврическогоВ Севастополе построят новый историко-культурный променад"Квартал Святителя Луки" изменит центр Симферополя
https://crimea.ria.ru/20260217/khersones-tavricheskiy-otkryl-issledovatelskiy-tsentr-dlya-detey--1153287367.html
севастополь
херсон
херсонес
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/12/1123272856_181:0:1374:895_1920x0_80_0_0_7f24448850073b57a669526966de183f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, херсон, историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический", елена морозова, новости севастополя, культура, искусство , новости, общество, херсонес
300 000 артефактов: когда откроют выставку в новом здании музея Херсонеса

В Севастополе к осени откроется первая выставка в новом здании фондохранилища Херсонеса

18:27 17.02.2026 (обновлено: 19:02 17.02.2026)
 
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"В Херсонесе воссоздали уникальную экспозицию 130-летней давности
В Херсонесе воссоздали уникальную экспозицию 130-летней давности
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе откроет свою первую масштабную выставку в новом фондохранилище на 300 тысяч артефактов к осени текущего года. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, сообщила директор музея Елена Морозова.
При этом территория нового здания фондохранилища на Античном проспекте станет частично доступна для посетителей уже в мае.

"С мая мы начнем уже принимать гостей... Тем более, что в мае наш профессиональный праздник – День музейного работника и Ночь музеев. Откроется кафе, музейный магазин, некоторые площадки, благоустроенное пространство вокруг фондохранилища", – сказала Морозова в рамках открытия Исследовательского детского центра "Эврика".

Что касается старта полноценной работы учреждения, то оно обозначится открытием первой выставки ближе к осени, добавила она.
"К началу учебного года откроется новая масштабная экспозиция, посвященная хоре Херсонеса... Будем ждать уже посетителей", – уточнила Морозова.
Тогда же начнут комплектовать группы для посещения открытого пространства фондохранилища, добавила она.
"Ведь фондохранилище оснащено опцией открытого фонда хранения. Но сюда нельзя будет прийти свободно. Это по записи, по паспорту. Так мы начнем работать", – добавила она.
Директор музея подчеркнула, что к открытию фондохранилища, которое достойно назваться многофункциональным исследовательским центром, "шли очень долго" и при постройке здания "относились трепетно к каждому метру, чтобы оно соответствовало фондохранилищу высшего разряда".
"Более четырехсот тысяч предметов разной поры, от античности до XIX века, хранится в "Херсонесе Таврическом". И сейчас уже в этом здании находится наша коллекция", – сказала Морозова.
Как уточнила главный хранитель Херсонеса Наталия Демиденко, в новое фондохранилище уже перевезено около 300 тысяч музейных предметов.
В музее отмечают, что для них здесь предназначены помещения с системами поддержания специального режима температуры и влажности, климат-контроля, автоматического пожаротушения и охранной сигнализации.
Внутренние хранилища занимают площадь 840 квадратных метров, оборудованы специальными стеллажами. Для находок из южного пригорода Херсонеса, где сейчас располагается "Новый Херсонес", построено два отдельных модуля.
Также внутри здания есть два экспозиционных зала площадью более 220 квадратов, что позволяет размещать постоянную экспозицию, посвященную хоре, и временные выставки.
Кроме того, на территории фондохранилища предусмотрена возможность открытого хранения памятников.
"В лапидарии посетителям покажут коллекцию предметов из камня и уникальные фрески с изображением охоты. В пифосарии, во дворе, – огромные керамические сосуды для продуктов, зерна и вина. В зале открытого хранения также можно будет узнать о мерах по обеспечению сохранности древних артефактов", – рассказали в пресс-службе музея-заповедника.
На прилегающей к фондохранилищу территории создадут многофункциональную площадку, разделенную на тематические зоны. Там появятся музейный магазин и музейное кафе, инсталляция древних плантажных стен, винодельни и античного колодца, макеты усадеб хоры Херсонеса, детская площадка, летний кинолекторий и часть римской дороги in situ.
"Все это позволит не только проводить культурно-просветительские и экскурсионные программы, но и отдыхать всей семьей", – уверены в учреждении.
Возведение нового комплекса для хранения коллекций Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" завершилось чуть больше года назад, в середине января 2025. Тогда вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что разрешение на ввод в эксплуатацию нового здания, площадью 2,5 тысячи кв метров, уже получено.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как в 1941 году спасали сокровища Херсонеса Таврического
В Севастополе построят новый историко-культурный променад
"Квартал Святителя Луки" изменит центр Симферополя
В Севастополе на базе музея открыли исследовательский центр для детей
16:17
"Херсонес Таврический" открыл исследовательский центр для детей
 
СевастопольХерсонИсторико-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический"Елена МорозоваНовости СевастополяКультураИскусствоНовостиОбществоХерсонес
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:54В Крыму выпивший подросток без прав угнал авто у родственницы
19:43Рейд в Севастополе закрыли
19:39Раненную при атаке на Херсонщину девочку выписали из больницы в Крыму
19:21Сальдо опроверг фейк о "раздаче генераторов" в Херсонской области
19:09Циничный бред: эксперт об ожиданиях Киева от ударов по Севастополю
18:43Сократилось число следующих с опозданием поездов крымского направления
18:27300 000 артефактов: когда откроют выставку в новом здании музея Херсонеса
18:19Крымчанин убил знакомого во время застолья – приговор суда
18:04Обломки дрона повредили многоэтажки и упали у здания вокзала на Кубани
17:52Пять человек ранены при ударах ВСУ по Белгородской области
17:45Украинская делегация в Женеве раскололась из-за вопроса о заключении мира
17:40Шторм с сильным ветром и дождем надвигается на Севастополь
17:29Переговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявление
16:53Аферисты просят деньги от имени мэра Судака
16:39Задержка поездов в Крым и на "материк" – актуальные данные
16:33В Крыму при выписке из роддомов будут вручать игрушки и пеленки
16:31Пособия многодетным сохранят при превышении минимума на 10%
16:22Семьи студентов смогут получать отдельные комнаты в общежитиях
16:17"Херсонес Таврический" открыл исследовательский центр для детей
16:10Снег и дожди "смыли" дороги в Крыму: Аксенов пригрозил увольнениями
Лента новостейМолния