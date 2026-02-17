Рейтинг@Mail.ru
19 украинских беспилотников уничтожили над Крымом и регионами России - РИА Новости Крым, 17.02.2026
19 украинских беспилотников уничтожили над Крымом и регионами России
19 украинских беспилотников уничтожили над Крымом и регионами России - РИА Новости Крым, 17.02.2026
19 украинских беспилотников уничтожили над Крымом и регионами России
Новую атаку ВСУ на Крым отразили российские средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Новую атаку ВСУ на Крым отразили российские средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что удары беспилотников отражены в период с 9.00 до 15.00 во вторник.Еще 15 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и два - над Курской областью.Утром во вторник над Крымом и Черным морем сбили 19 украинских беспилотников. Прошедшей ночью на Севастополь была совершена одна из самых продолжительных атак украинских беспилотников. Силы ПВО сбили более 24 БПЛА. Ранен ребенок, в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей.Всего ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, из них 38 – над территорией Республики Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оцепили место и перекрыли дорогу: под Севастополем уничтожен беспилотникЕще один резервуар с нефтью горит на Кубани после атаки беспилотниковНочная атака на Крым и Севастополь – что известно
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Новую атаку ВСУ на Крым отразили российские средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что удары беспилотников отражены в период с 9.00 до 15.00 во вторник.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. в том числе два - над территорией Республики Крым", - сообщает оборонное ведомство.
Еще 15 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и два - над Курской областью.
Утром во вторник над Крымом и Черным морем сбили 19 украинских беспилотников. Прошедшей ночью на Севастополь была совершена одна из самых продолжительных атак украинских беспилотников. Силы ПВО сбили более 24 БПЛА. Ранен ребенок, в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей.
Всего ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, из них 38 – над территорией Республики Крым.
