https://crimea.ria.ru/20260217/19-ukrainskikh-bespilotnikov-likvidirovali-nad-krymom-i-regionami-rossii-1153286059.html

19 украинских беспилотников уничтожили над Крымом и регионами России

19 украинских беспилотников уничтожили над Крымом и регионами России - РИА Новости Крым, 17.02.2026

19 украинских беспилотников уничтожили над Крымом и регионами России

Новую атаку ВСУ на Крым отразили российские средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.02.2026

2026-02-17T15:46

2026-02-17T15:46

2026-02-17T16:00

новости

крым

атаки всу

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

пво

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150911966_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_3e1c57d9ffeb2294bfc9738cef5b6b75.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Новую атаку ВСУ на Крым отразили российские средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что удары беспилотников отражены в период с 9.00 до 15.00 во вторник.Еще 15 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и два - над Курской областью.Утром во вторник над Крымом и Черным морем сбили 19 украинских беспилотников. Прошедшей ночью на Севастополь была совершена одна из самых продолжительных атак украинских беспилотников. Силы ПВО сбили более 24 БПЛА. Ранен ребенок, в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей.Всего ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, из них 38 – над территорией Республики Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оцепили место и перекрыли дорогу: под Севастополем уничтожен беспилотникЕще один резервуар с нефтью горит на Кубани после атаки беспилотниковНочная атака на Крым и Севастополь – что известно

крым

белгородская область

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости крыма, срочные новости крыма, белгородская область, курская область