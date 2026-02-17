https://crimea.ria.ru/20260217/19-bespilotnikov-vsu-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-za-dva-chasa-1153269077.html
19 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем за два часа
19 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем за два часа - РИА Новости Крым, 17.02.2026
19 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем за два часа
Над Крымом и Черным морем утром во вторник сбили еще сбили 19 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T10:33
2026-02-17T10:33
2026-02-17T10:35
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
крым
новости крыма
срочные новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150912656_0:110:3173:1895_1920x0_80_0_0_21592198dbd7facc229d66f717d62a3a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Над Крымом и Черным морем утром во вторник сбили еще сбили 19 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, 15 дронов сбили над акваторией Черного моря, по четыре – над территорией Республики Крым и Пермского края, три – над Краснодарским краем и один - над территорией Белгородской области.Прошедшей ночью на Севастополь была совершена одна из самых продолжительных атак украинских беспилотников. Силы ПВО сбили более 24 БПЛА. Ранен ребенок, в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей.Всего ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, из них 38 – над территорией Республики Крым.Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто с вечера понедельника. Мост открыли спустя 15 часов. Из-за этого в пути задерживаются 16 поездов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаковавшие Севастополь беспилотники были начинены металлическим шариками Атака БПЛА на Севастополь: Развожаев поручил подсчитать ущербПосле атаки на Кубань горит НПЗ и обломки БПЛА упали на железную дорогу
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150912656_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_f70aeeb264378b73c210cd72d45be1c8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, крым, новости крыма, срочные новости крыма, беспилотник (бпла, дрон)
19 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем за два часа
Над Крымом и Черным морем за два часа сбили 19 украинских беспилотников
10:33 17.02.2026 (обновлено: 10:35 17.02.2026)