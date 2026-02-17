Рейтинг@Mail.ru
19 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем за два часа - РИА Новости Крым, 17.02.2026
19 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем за два часа
19 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем за два часа - РИА Новости Крым, 17.02.2026
19 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем за два часа
Над Крымом и Черным морем утром во вторник сбили еще сбили 19 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Над Крымом и Черным морем утром во вторник сбили еще сбили 19 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, 15 дронов сбили над акваторией Черного моря, по четыре – над территорией Республики Крым и Пермского края, три – над Краснодарским краем и один - над территорией Белгородской области.Прошедшей ночью на Севастополь была совершена одна из самых продолжительных атак украинских беспилотников. Силы ПВО сбили более 24 БПЛА. Ранен ребенок, в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей.Всего ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, из них 38 – над территорией Республики Крым.Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто с вечера понедельника. Мост открыли спустя 15 часов. Из-за этого в пути задерживаются 16 поездов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаковавшие Севастополь беспилотники были начинены металлическим шариками Атака БПЛА на Севастополь: Развожаев поручил подсчитать ущербПосле атаки на Кубань горит НПЗ и обломки БПЛА упали на железную дорогу
19 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем за два часа

Над Крымом и Черным морем за два часа сбили 19 украинских беспилотников

10:33 17.02.2026 (обновлено: 10:35 17.02.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Над Крымом и Черным морем утром во вторник сбили еще сбили 19 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 15 дронов сбили над акваторией Черного моря, по четыре – над территорией Республики Крым и Пермского края, три – над Краснодарским краем и один - над территорией Белгородской области.
Прошедшей ночью на Севастополь была совершена одна из самых продолжительных атак украинских беспилотников. Силы ПВО сбили более 24 БПЛА. Ранен ребенок, в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей.
Всего ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, из них 38 – над территорией Республики Крым.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто с вечера понедельника. Мост открыли спустя 15 часов. Из-за этого в пути задерживаются 16 поездов.
