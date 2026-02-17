https://crimea.ria.ru/20260217/151-bespilotnik-sbili-nad-krymom-akvatoriyami-morey-i-regionami-rf-1153265988.html
151 беспилотник сбили ночью над Крымом, акваториями морей и регионами РФ
151 беспилотник сбили ночью над Крымом, акваториями морей и регионами РФ
Ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T07:40
2026-02-17T07:40
2026-02-17T07:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Еще 50 украинских дронов были перехвачены над акваторией Черного моря и 29 – над Азовским морем.Ранее губернатор Севастополя сообщил, что в после массированной атаки ВСУ на в городе-герое пострадал один ребенок и есть разрушения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака на Крым и Севастополь – что известноПочти 230 беспилотников ВСУ атаковали Брянскую областьЖенщина погибла из-за сброса боеприпаса с дрона ВСУ на Херсонщине
07:40 17.02.2026 (обновлено: 07:52 17.02.2026)