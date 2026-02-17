https://crimea.ria.ru/20260217/151-bespilotnik-sbili-nad-krymom-akvatoriyami-morey-i-regionami-rf-1153265988.html

151 беспилотник сбили ночью над Крымом, акваториями морей и регионами РФ

151 беспилотник сбили ночью над Крымом, акваториями морей и регионами РФ - РИА Новости Крым, 17.02.2026

151 беспилотник сбили ночью над Крымом, акваториями морей и регионами РФ

Ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.02.2026

2026-02-17T07:40

2026-02-17T07:40

2026-02-17T07:52

новости

новости крыма

крым

черное море

азовское море

краснодарский край

калужская область

брянская область

курская область

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_b421a937300f9e90e87675b790f12662.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Еще 50 украинских дронов были перехвачены над акваторией Черного моря и 29 – над Азовским морем.Ранее губернатор Севастополя сообщил, что в после массированной атаки ВСУ на в городе-герое пострадал один ребенок и есть разрушения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака на Крым и Севастополь – что известноПочти 230 беспилотников ВСУ атаковали Брянскую областьЖенщина погибла из-за сброса боеприпаса с дрона ВСУ на Херсонщине

крым

черное море

азовское море

краснодарский край

калужская область

брянская область

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, крым, черное море, азовское море, краснодарский край, калужская область, брянская область, курская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)