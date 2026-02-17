Рейтинг@Mail.ru
151 беспилотник сбили ночью над Крымом, акваториями морей и регионами РФ
151 беспилотник сбили ночью над Крымом, акваториями морей и регионами РФ
151 беспилотник сбили ночью над Крымом, акваториями морей и регионами РФ - РИА Новости Крым, 17.02.2026
151 беспилотник сбили ночью над Крымом, акваториями морей и регионами РФ
Ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.02.2026
2026-02-17T07:40
2026-02-17T07:52
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_b421a937300f9e90e87675b790f12662.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Еще 50 украинских дронов были перехвачены над акваторией Черного моря и 29 – над Азовским морем.Ранее губернатор Севастополя сообщил, что в после массированной атаки ВСУ на в городе-герое пострадал один ребенок и есть разрушения.
151 беспилотник сбили ночью над Крымом, акваториями морей и регионами РФ

151 беспилотник сбили над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей и регионами России

07:40 17.02.2026 (обновлено: 07:52 17.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи 17 февраля дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 38 – над территорией Республики Крым, 18 – над территорией Краснодарского края, 11 – над территорией Калужской области, 4 БПЛА – над территорией Брянской области, 1 – над территорией Курской области", – сказано в сообщении.

Еще 50 украинских дронов были перехвачены над акваторией Черного моря и 29 над Азовским морем.
Ранее губернатор Севастополя сообщил, что в после массированной атаки ВСУ на в городе-герое пострадал один ребенок и есть разрушения.
