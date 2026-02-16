Рейтинг@Mail.ru
Зоопарк горит во Владивостоке - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260216/zoopark-gorit-vo-vladivostoke-1153250536.html
Зоопарк горит во Владивостоке
Зоопарк горит во Владивостоке - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Зоопарк горит во Владивостоке
Пожар вспыхнул на территории зоопарка во Владивостоке, прокуратура Приморского края проводит проверку. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T14:46
2026-02-16T14:46
зоопарк
владивосток
происшествия
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053215_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0065a61132971b66885444b2ceda9174.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул на территории зоопарка во Владивостоке, прокуратура Приморского края проводит проверку. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства."По предварительным данным, в вечернее время 16 февраля 2026 года произошло возгорание в одной из построек на территории зоопарка на улице Воровского во Владивостоке", - говорится в сообщении.В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности на объекте, а также действиям ответственных должностных лиц по содержанию животных и обеспечению их безопасности.По информации краевого главка МЧС России, пожар локализован на площади 120 квадратных метров."На момент прибытия пожарных горели надворные постройки и двухэтажное здание. В 21.10 пожар локализован на площади около 120 квадратных метров",- говорится в сообщении.Телеканал RT со ссылкой на директора зоопарка сообщает, угрозы животным и людям нет."Вспыхнул нежилой сарай. Там не было ни людей, ни зверей. Мы понятия не имеем, почему он мог вспыхнуть. Огонь перекинулся на трехэтажный дом, в котором мы жили с детьми. Он сгорел, и нам теперь негде жить. Пожар мы увидели, когда выглянули в окно дома. Его еще тушат", – сказала она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
владивосток
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053215_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6af5fcff54fecf75f1691526d6774bc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зоопарк, владивосток, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Зоопарк горит во Владивостоке

В зоопарке во Владивостоке вспыхнул пожар

14:46 16.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул на территории зоопарка во Владивостоке, прокуратура Приморского края проводит проверку. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"По предварительным данным, в вечернее время 16 февраля 2026 года произошло возгорание в одной из построек на территории зоопарка на улице Воровского во Владивостоке", - говорится в сообщении.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности на объекте, а также действиям ответственных должностных лиц по содержанию животных и обеспечению их безопасности.
По информации краевого главка МЧС России, пожар локализован на площади 120 квадратных метров.
"На момент прибытия пожарных горели надворные постройки и двухэтажное здание. В 21.10 пожар локализован на площади около 120 квадратных метров",- говорится в сообщении.
Телеканал RT со ссылкой на директора зоопарка сообщает, угрозы животным и людям нет.
"Вспыхнул нежилой сарай. Там не было ни людей, ни зверей. Мы понятия не имеем, почему он мог вспыхнуть. Огонь перекинулся на трехэтажный дом, в котором мы жили с детьми. Он сгорел, и нам теперь негде жить. Пожар мы увидели, когда выглянули в окно дома. Его еще тушат", – сказала она.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ЗоопаркВладивостокПроисшествияПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:07Крымский мост закрыт
15:54Подростки на крыше ВАЗ уходили от погони и сбили полицейского
15:35От прозрачных магнитов к 6G: как физика меняет медицину и интернет
15:09Поиски пропавших рыбаков в Азовском море теперь ведут и с воздуха
14:54В Севастополе закрыли рейд
14:46Зоопарк горит во Владивостоке
14:36В школах Крыма вводят обязательную темно-синюю форму
14:20В "Артеке" построят более 20 новых объектов в ближайшие пять лет
14:02Путин и Токаев провели телефонный разговор – что обсуждалось
13:52Новости СВО: Киев потерял более 1000 боевиков за сутки
13:43ВТБ нарастил закупки у малого и среднего бизнеса почти на треть
13:36В Крыму испекут рекордный "царь-блин" диаметром 3,5 метра
13:10Вопрос территорий будет обсуждаться на переговорах в Женеве – Кремль
13:02Армия России освободила Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР
12:59В Севастополе громко и звуки взрывов - людей просят соблюдать спокойствие
12:50В Крыму ветераны СВО смогут получить выплату на открытие бизнеса
12:46Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за один день
12:36Упала с высоты: рабочей в Севастополе выплатят компенсацию в 800 тысяч
12:32Шесть новых детсадов откроют в Крыму в этом году
12:24Сколько поездов задерживаются по пути в Крым – свежая информация
Лента новостейМолния