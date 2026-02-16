https://crimea.ria.ru/20260216/zoopark-gorit-vo-vladivostoke-1153250536.html
Зоопарк горит во Владивостоке
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул на территории зоопарка во Владивостоке, прокуратура Приморского края проводит проверку. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства."По предварительным данным, в вечернее время 16 февраля 2026 года произошло возгорание в одной из построек на территории зоопарка на улице Воровского во Владивостоке", - говорится в сообщении.В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности на объекте, а также действиям ответственных должностных лиц по содержанию животных и обеспечению их безопасности.По информации краевого главка МЧС России, пожар локализован на площади 120 квадратных метров."На момент прибытия пожарных горели надворные постройки и двухэтажное здание. В 21.10 пожар локализован на площади около 120 квадратных метров",- говорится в сообщении.Телеканал RT со ссылкой на директора зоопарка сообщает, угрозы животным и людям нет."Вспыхнул нежилой сарай. Там не было ни людей, ни зверей. Мы понятия не имеем, почему он мог вспыхнуть. Огонь перекинулся на трехэтажный дом, в котором мы жили с детьми. Он сгорел, и нам теперь негде жить. Пожар мы увидели, когда выглянули в окно дома. Его еще тушат", – сказала она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
