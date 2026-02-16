https://crimea.ria.ru/20260216/zhenschina-pogibla-iz-za-sbrosa-boepripasa-s-drona-vsu-na-khersonschine-1153241161.html
Женщина погибла из-за сброса боеприпаса с дрона ВСУ на Херсонщине
Женщина погибла из-за сброса боеприпаса с дрона ВСУ на Херсонщине
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Херсонской области в результате сброса боеприпаса с украинского дрона погибла пожилая жительница Новокаховского округа, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в Каховском районе близ Васильевки украинский дрон ударил по гражданскому автомобилю. Ранения получил 21-летний мужчина, его госпитализировали.На минувшей неделе ВСУ атаковали маршрутку в Малокаховке Херсонской области . Ранения получили несколько человек. После атаки вражеский дрон не давал бригаде медиков подъехать и помочь людям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Брянщину - повреждены энергообъектыМассированный удар ВСУ по Белгороду: серьезно повреждена энергоструктураВСУ более 12 часов бьют по Брянщине: регион частично без тепла и света
