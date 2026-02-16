Рейтинг@Mail.ru
Женщина погибла из-за сброса боеприпаса с дрона ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Женщина погибла из-за сброса боеприпаса с дрона ВСУ на Херсонщине
Женщина погибла из-за сброса боеприпаса с дрона ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Женщина погибла из-за сброса боеприпаса с дрона ВСУ на Херсонщине
В Херсонской области в результате сброса боеприпаса с украинского дрона погибла пожилая жительница Новокаховского округа, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 16.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Херсонской области в результате сброса боеприпаса с украинского дрона погибла пожилая жительница Новокаховского округа, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в Каховском районе близ Васильевки украинский дрон ударил по гражданскому автомобилю. Ранения получил 21-летний мужчина, его госпитализировали.На минувшей неделе ВСУ атаковали маршрутку в Малокаховке Херсонской области . Ранения получили несколько человек. После атаки вражеский дрон не давал бригаде медиков подъехать и помочь людям.
Женщина погибла из-за сброса боеприпаса с дрона ВСУ на Херсонщине

Пожилая женщина погибла после сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Херсонской области в результате сброса боеприпаса с украинского дрона погибла пожилая жительница Новокаховского округа, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Райском-2 Новокаховского городского округа в результате сброса боеприпаса с беспилотника погибла женщина 1955 года рождения", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Кроме того, в Каховском районе близ Васильевки украинский дрон ударил по гражданскому автомобилю. Ранения получил 21-летний мужчина, его госпитализировали.
На минувшей неделе ВСУ атаковали маршрутку в Малокаховке Херсонской области . Ранения получили несколько человек. После атаки вражеский дрон не давал бригаде медиков подъехать и помочь людям.
