https://crimea.ria.ru/20260216/zaderzhka-poezdov-krymskogo-napravleniya---aktualnye-dannye-1153238162.html
Задержка поездов крымского направления - актуальные данные
Задержка поездов крымского направления - актуальные данные - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Задержка поездов крымского направления - актуальные данные
Два поезда "Таврия" в Крым и два - из Крыма отстают от графика из-за остановки движения на Крымском мосту в ночь на воскресенье. Об этом сообщали в... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T10:30
2026-02-16T10:30
2026-02-16T10:30
гранд сервис экспресс
поезд "таврия"
крым
новости крыма
транспорт
железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0f/1143360132_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_9811282a30805b3bd182291de27dc4ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Два поезда "Таврия" в Крым и два - из Крыма отстают от графика из-за остановки движения на Крымском мосту в ночь на воскресенье. Об этом сообщали в компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).По состоянию на 10 часов утра в понедельник следуют с задержкой поезда "Таврия":В Крым - №028 Москва - Симферополь, отправлением 16 февраля, задерживается менее, чем на 1 час. А поезд №077 Санкт-Петербург - Симферополь, отправлением 16 февраля, задерживается на 3,5 часа.Из Крыма - №008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 14 февраля, задерживается на 2 часа. Поезд №078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 14 февраля, задерживается менее, чем на 1 час.Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения, уточнили в пресс-службе.По состоянию восемь часов утра понедельника четыре поезда "Таврия" в Крым и из Крыма следовали с задержкой до 2,5 часов.Крымский мост был закрыт в ночь на воскресенье, движение не осуществлялось 12 часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0f/1143360132_69:0:1206:853_1920x0_80_0_0_0ac4c1ffe7c2d80098fd032d59d68493.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гранд сервис экспресс, поезд "таврия", крым, новости крыма, транспорт, железная дорога
Задержка поездов крымского направления - актуальные данные
Поезда в Крым и из Крыма задерживаются до 3,5 часов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Два поезда "Таврия" в Крым и два - из Крыма отстают от графика из-за остановки движения на Крымском мосту в ночь на воскресенье. Об этом сообщали в компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
По состоянию на 10 часов утра в понедельник следуют с задержкой поезда "Таврия":
В Крым - №028 Москва - Симферополь, отправлением 16 февраля, задерживается менее, чем на 1 час. А поезд №077 Санкт-Петербург - Симферополь, отправлением 16 февраля, задерживается на 3,5 часа.
Из Крыма - №008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 14 февраля, задерживается на 2 часа. Поезд №078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 14 февраля, задерживается менее, чем на 1 час.
Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения, уточнили в пресс-службе.
По состоянию восемь часов утра понедельника четыре поезда "Таврия" в Крым и из Крыма следовали
с задержкой до 2,5 часов.
Крымский мост был закрыт
в ночь на воскресенье, движение не осуществлялось 12 часов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.