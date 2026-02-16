https://crimea.ria.ru/20260216/zaderzhka-poezdov-krymskogo-napravleniya---aktualnye-dannye-1153238162.html

Задержка поездов крымского направления - актуальные данные

Задержка поездов крымского направления - актуальные данные - РИА Новости Крым, 16.02.2026

Задержка поездов крымского направления - актуальные данные

Два поезда "Таврия" в Крым и два - из Крыма отстают от графика из-за остановки движения на Крымском мосту в ночь на воскресенье. Об этом сообщали в... РИА Новости Крым, 16.02.2026

2026-02-16T10:30

2026-02-16T10:30

2026-02-16T10:30

гранд сервис экспресс

поезд "таврия"

крым

новости крыма

транспорт

железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0f/1143360132_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_9811282a30805b3bd182291de27dc4ea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Два поезда "Таврия" в Крым и два - из Крыма отстают от графика из-за остановки движения на Крымском мосту в ночь на воскресенье. Об этом сообщали в компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).По состоянию на 10 часов утра в понедельник следуют с задержкой поезда "Таврия":В Крым - №028 Москва - Симферополь, отправлением 16 февраля, задерживается менее, чем на 1 час. А поезд №077 Санкт-Петербург - Симферополь, отправлением 16 февраля, задерживается на 3,5 часа.Из Крыма - №008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 14 февраля, задерживается на 2 часа. Поезд №078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 14 февраля, задерживается менее, чем на 1 час.Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения, уточнили в пресс-службе.По состоянию восемь часов утра понедельника четыре поезда "Таврия" в Крым и из Крыма следовали с задержкой до 2,5 часов.Крымский мост был закрыт в ночь на воскресенье, движение не осуществлялось 12 часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд "таврия", крым, новости крыма, транспорт, железная дорога