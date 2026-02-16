Рейтинг@Mail.ru
Задержка поездов крымского направления - актуальные данные - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260216/zaderzhka-poezdov-krymskogo-napravleniya---aktualnye-dannye-1153238162.html
Задержка поездов крымского направления - актуальные данные
Задержка поездов крымского направления - актуальные данные - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Задержка поездов крымского направления - актуальные данные
Два поезда "Таврия" в Крым и два - из Крыма отстают от графика из-за остановки движения на Крымском мосту в ночь на воскресенье. Об этом сообщали в... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T10:30
2026-02-16T10:30
гранд сервис экспресс
поезд "таврия"
крым
новости крыма
транспорт
железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0f/1143360132_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_9811282a30805b3bd182291de27dc4ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Два поезда "Таврия" в Крым и два - из Крыма отстают от графика из-за остановки движения на Крымском мосту в ночь на воскресенье. Об этом сообщали в компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).По состоянию на 10 часов утра в понедельник следуют с задержкой поезда "Таврия":В Крым - №028 Москва - Симферополь, отправлением 16 февраля, задерживается менее, чем на 1 час. А поезд №077 Санкт-Петербург - Симферополь, отправлением 16 февраля, задерживается на 3,5 часа.Из Крыма - №008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 14 февраля, задерживается на 2 часа. Поезд №078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 14 февраля, задерживается менее, чем на 1 час.Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения, уточнили в пресс-службе.По состоянию восемь часов утра понедельника четыре поезда "Таврия" в Крым и из Крыма следовали с задержкой до 2,5 часов.Крымский мост был закрыт в ночь на воскресенье, движение не осуществлялось 12 часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0f/1143360132_69:0:1206:853_1920x0_80_0_0_0ac4c1ffe7c2d80098fd032d59d68493.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гранд сервис экспресс, поезд "таврия", крым, новости крыма, транспорт, железная дорога
Задержка поездов крымского направления - актуальные данные

Поезда в Крым и из Крыма задерживаются до 3,5 часов

10:30 16.02.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд Таврия
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Два поезда "Таврия" в Крым и два - из Крыма отстают от графика из-за остановки движения на Крымском мосту в ночь на воскресенье. Об этом сообщали в компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
По состоянию на 10 часов утра в понедельник следуют с задержкой поезда "Таврия":
В Крым - №028 Москва - Симферополь, отправлением 16 февраля, задерживается менее, чем на 1 час. А поезд №077 Санкт-Петербург - Симферополь, отправлением 16 февраля, задерживается на 3,5 часа.
Из Крыма - №008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 14 февраля, задерживается на 2 часа. Поезд №078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 14 февраля, задерживается менее, чем на 1 час.
Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения, уточнили в пресс-службе.
По состоянию восемь часов утра понедельника четыре поезда "Таврия" в Крым и из Крыма следовали с задержкой до 2,5 часов.
Крымский мост был закрыт в ночь на воскресенье, движение не осуществлялось 12 часов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Гранд Сервис ЭкспрессПоезд "Таврия"КрымНовости КрымаТранспортЖелезная дорога
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Вопрос территорий будет обсуждаться на переговорах в Женеве – Кремль
13:02Армия России освободила Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР
12:59В Севастополе громко и звуки взрывов - людей просят соблюдать спокойствие
12:50В Крыму ветераны СВО смогут получить выплату на открытие бизнеса
12:46Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за один день
12:36Упала с высоты: рабочей в Севастополе выплатят компенсацию в 800 тысяч
12:32Шесть новых детсадов откроют в Крыму в этом году
12:24Сколько поездов задерживаются по пути в Крым – свежая информация
12:20Оторвать Россию и Белоруссию друг от друга невозможно – Лукашенко
12:04Почти 230 беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область
12:01Взрыв газа в жилом доме на Кубани - под завалами погибла женщина
11:56Женщина погибла из-за сброса боеприпаса с дрона ВСУ на Херсонщине
11:474 часа борьбы с огнем: в Севастополе потушили крупный пожар
11:35На образование в Крыму направят 47 млрд рублей
11:29В Крыму произошли аварии на электросетях – без света Феодосия и Судак
11:09Пожилой мужчина погиб из-за схода снега с крыши в Саратове
10:57Поиски пропавших рыбаков в Крыму – актуальная информация
10:53В Керчи и еще 9 населенных пунктах Крыма отключили свет из-за аварий
10:39Газ взорвался в частном доме на Кубани - под завалами человек
10:30Задержка поездов крымского направления - актуальные данные
Лента новостейМолния