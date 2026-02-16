Рейтинг@Mail.ru
Заблудились между вершин – в Крыму спасли туристов - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260216/zabludilis-mezhdu-vershin--v-krymu-spasli-turistov-1153235359.html
Заблудились между вершин – в Крыму спасли туристов
Заблудились между вершин – в Крыму спасли туристов - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Заблудились между вершин – в Крыму спасли туристов
В Крыму спасли двоих мужчин, заблудившихся в горно-лесной местности в Бахчисарайском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T08:54
2026-02-16T08:54
гу мчс рф по республике крым
бахчисарайский район
крым
новости крыма
происшествия
"крым-спас"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153235240_0:55:1041:641_1920x0_80_0_0_6d022064c08db19fd3f242b0886ac8d9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Крыму спасли двоих мужчин, заблудившихся в горно-лесной местности в Бахчисарайском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.На поиски выдвинулись десять человек. Спасатели в короткие сроки установили местонахождение заблудившихся туристов, а затем благополучно доставили в безопасное место. Помощь врачей мужчинам не понадобилась, уточнили в МЧС.Также в ведомстве напомнили о необходимости регистрировать в МЧС даже однодневный поход.В прошлом году помощь специалистов "КРЫМ-СПАС" получили более 900 человек, из них 448 человек были спасены, в том числе 75 детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Азовском море третий день ищут пропавших рыбаковРебенка и двоих взрослых спасли ночью в горах под АлуштойТуристы с ребенком заблудились в тумане в горах Крыма
бахчисарайский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153235240_21:0:1041:765_1920x0_80_0_0_8fd888a05f4d6dcdeba230365d7e8901.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гу мчс рф по республике крым, бахчисарайский район, крым, новости крыма, происшествия, "крым-спас"
Заблудились между вершин – в Крыму спасли туристов

В Крыму спасли заблудившихся в горах мужчин

08:54 16.02.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Крыму спасли заблудившихся туристов
В Крыму спасли заблудившихся туристов
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Крыму спасли двоих мужчин, заблудившихся в горно-лесной местности в Бахчисарайском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.
"Спасатели МЧС России совместно с аварийно-спасательным отрядом "КРЫМ-СПАС" оказали помощь двух мужчинам, которые заблудились в районе с. Зеленое, в горно-лесной местности между вершинами Джин-Баир-Яман-Таш", - говорится в сообщении.
На поиски выдвинулись десять человек. Спасатели в короткие сроки установили местонахождение заблудившихся туристов, а затем благополучно доставили в безопасное место. Помощь врачей мужчинам не понадобилась, уточнили в МЧС.
Также в ведомстве напомнили о необходимости регистрировать в МЧС даже однодневный поход.
В прошлом году помощь специалистов "КРЫМ-СПАС" получили более 900 человек, из них 448 человек были спасены, в том числе 75 детей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Азовском море третий день ищут пропавших рыбаков
Ребенка и двоих взрослых спасли ночью в горах под Алуштой
Туристы с ребенком заблудились в тумане в горах Крыма
 
ГУ МЧС РФ по Республике КрымБахчисарайский районКрымНовости КрымаПроисшествия"КРЫМ-СПАС"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:46Мощная вспышка произошла на Солнце - есть ли риски для Земли
09:28Крымский мост сейчас: оперативная обстановка на утро понедельника
09:21Массированная атака ВСУ на Брянщину - повреждены энергообъекты
09:13В Крыму заявили о готовности принять Трампа
08:54Заблудились между вершин – в Крыму спасли туристов
08:39Крым вошел в топ-10 турнаправлений с резким ростом весенних бронирований
08:21В пути задерживаются четыре поезда в Крым и из Крыма
08:18Российская полка: на маркетплейсах появится больше отечественных товаров
07:58Мощный пожар после атаки ВСУ потушили на Кубани
07:39Мораторий на повышение тарифов ЖКХ – в Госдуме выступили с предложением
07:26Крым и Севастополь назвали витриной успешной работы власти и бизнеса
07:09Сильный пожар на площади 400 "квадратов" тушат в Севастополе
06:54В МИД назвали неонацизмом призыв Зеленского к травле россиян на Олимпиаде
06:40Что можно и нельзя делать на Масленицу
06:25Россиян ждут трехдневные выходные
06:08Селедка и Знамя Победы: как сохраняют нематериальное достояние Крыма
00:01По Крыму перемещаются Балканские циклоны: погода в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 16 февраля
23:32В Санкт-Петербурге выявили два новых случая оспы обезьян
23:11Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные
Лента новостейМолния