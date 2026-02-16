https://crimea.ria.ru/20260216/zabludilis-mezhdu-vershin--v-krymu-spasli-turistov-1153235359.html
Заблудились между вершин – в Крыму спасли туристов
В Крыму спасли двоих мужчин, заблудившихся в горно-лесной местности в Бахчисарайском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 16.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Крыму спасли двоих мужчин, заблудившихся в горно-лесной местности в Бахчисарайском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.На поиски выдвинулись десять человек. Спасатели в короткие сроки установили местонахождение заблудившихся туристов, а затем благополучно доставили в безопасное место. Помощь врачей мужчинам не понадобилась, уточнили в МЧС.Также в ведомстве напомнили о необходимости регистрировать в МЧС даже однодневный поход.В прошлом году помощь специалистов "КРЫМ-СПАС" получили более 900 человек, из них 448 человек были спасены, в том числе 75 детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Азовском море третий день ищут пропавших рыбаковРебенка и двоих взрослых спасли ночью в горах под АлуштойТуристы с ребенком заблудились в тумане в горах Крыма
