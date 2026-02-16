https://crimea.ria.ru/20260216/vzryv-gaza-v-zhilom-dome-na-kubani---pod-zavalami-pogibla-zhenschina-1153241489.html
Взрыв газа в жилом доме на Кубани - под завалами погибла женщина
Взрыв газа в жилом доме на Кубани - под завалами погибла женщина - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Взрыв газа в жилом доме на Кубани - под завалами погибла женщина
Женщина погибла под завалами дома в Краснодарском крае, где взорвался газ. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. РИА Новости Крым, 16.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Женщина погибла под завалами дома в Краснодарском крае, где взорвался газ. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.Взрыв газа произошел в одном из жилых домов Северского района. Сообщалось, что под завалами находится один человек, еще трое, в том числе двое несовершеннолетних, не пострадали.Прокуратурой района организована проверка по факту произошедшего.
