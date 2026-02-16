Рейтинг@Mail.ru
ВТБ нарастил закупки у малого и среднего бизнеса почти на треть - РИА Новости Крым, 16.02.2026
ВТБ нарастил закупки у малого и среднего бизнеса почти на треть
ВТБ нарастил закупки у малого и среднего бизнеса почти на треть - РИА Новости Крым, 16.02.2026
ВТБ нарастил закупки у малого и среднего бизнеса почти на треть
Объем закупок ВТБ у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) превысил 173 миллиарда рублей по итогам 2025 года, показатель вырос на 27%, сообщает... РИА Новости Крым, 16.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Объем закупок ВТБ у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) превысил 173 миллиарда рублей по итогам 2025 года, показатель вырос на 27%, сообщает пресс-служба банка.Как сказала руководитель финансового департамента ВТБ Наталья Сурова, рост сотрудничества с малым и средним бизнесом способствует не только диверсификации закупок, но и поддержке экономической активности в стране.Она отметила, что кредитное учреждение будет расширять взаимодействие с сегментом МСП.Также банк намерен повышать эффективность закупочной деятельности: как в качественных характеристиках, так и в количественных. Главные катализаторы этого процесса – цифровизация и внедрение искусственного интеллекта, отмечают в пресс-службе.
втб, банк, бизнес, новости

ВТБ нарастил закупки у малого и среднего бизнеса почти на треть

13:43 16.02.2026
 
© Пресс-служба ВТБ
Объем привлеченных средств клиентов ВТБ в Крыму превысил 225 млрд рублей
© Пресс-служба ВТБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Объем закупок ВТБ у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) превысил 173 миллиарда рублей по итогам 2025 года, показатель вырос на 27%, сообщает пресс-служба банка.
Как сказала руководитель финансового департамента ВТБ Наталья Сурова, рост сотрудничества с малым и средним бизнесом способствует не только диверсификации закупок, но и поддержке экономической активности в стране.
"В 2025 году банк ВТБ достиг доли закупок у субъектов МСП в 32,2%. За этой цифрой скрывается 23 139 заключенных договоров. Объем плановых платежей вырос на 30% и составил 111,41 миллиарда рублей. Наибольший объем закупок пришелся на услуги по привлечению клиентов, разработку и модернизацию ПО, аренду помещений и банкоматных мест, ИТ-оборудование", – приводит пресс-служба банка слова Суровой.
Она отметила, что кредитное учреждение будет расширять взаимодействие с сегментом МСП.
Также банк намерен повышать эффективность закупочной деятельности: как в качественных характеристиках, так и в количественных. Главные катализаторы этого процесса – цифровизация и внедрение искусственного интеллекта, отмечают в пресс-службе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
