Вопрос территорий будет обсуждаться на переговорах в Женеве – Кремль - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Вопрос территорий будет обсуждаться на переговорах в Женеве – Кремль
Вопрос территорий будет обсуждаться на переговорах в Женеве – Кремль - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Вопрос территорий будет обсуждаться на переговорах в Женеве – Кремль
На переговорах по Украине в Женеве планируется обсудить более широкий, по сравнению с раундами в Абу-Даби, спектр вопросов, в том числе территориальный. Об этом РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T13:10
2026-02-16T13:10
переговоры
дмитрий песков
кремль
россия
украина
политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. На переговорах по Украине в Женеве планируется обсудить более широкий, по сравнению с раундами в Абу-Даби, спектр вопросов, в том числе территориальный. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков добавил, что состав российской делегации в Женеве будет расширен. Группу возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, в нее также войдут замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и другие официальные лица, уточнил он.Песков также отметил, что президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с переговорщиками, которые получают от главы государства детальные инструкции накануне вылета.Новый раунд переговоров по Украине состоится 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Американскую группу возглавят спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рубио сделал заявление об урегулировании конфликта на УкраинеВ США анонсировали скорое мирное соглашение по УкраинеУиткофф сделал заявление по итогам переговоров в Абу-Даби
россия
украина
Вопрос территорий будет обсуждаться на переговорах в Женеве – Кремль

На переговорах по Украине в Женеве будет обсуждаться территориальный вопрос – Песков

13:10 16.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. На переговорах по Украине в Женеве планируется обсудить более широкий, по сравнению с раундами в Абу-Даби, спектр вопросов, в том числе территориальный. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая, собственно, главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Песков добавил, что состав российской делегации в Женеве будет расширен. Группу возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, в нее также войдут замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и другие официальные лица, уточнил он.
Песков также отметил, что президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с переговорщиками, которые получают от главы государства детальные инструкции накануне вылета.
Новый раунд переговоров по Украине состоится 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Американскую группу возглавят спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
