https://crimea.ria.ru/20260216/vopros-territoriy-budet-obsuzhdatsya-na-peregovorakh-v-zheneve--kreml-1153243592.html
Вопрос территорий будет обсуждаться на переговорах в Женеве – Кремль
Вопрос территорий будет обсуждаться на переговорах в Женеве – Кремль - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Вопрос территорий будет обсуждаться на переговорах в Женеве – Кремль
На переговорах по Украине в Женеве планируется обсудить более широкий, по сравнению с раундами в Абу-Даби, спектр вопросов, в том числе территориальный. Об этом РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T13:10
2026-02-16T13:10
2026-02-16T13:10
переговоры
дмитрий песков
кремль
россия
украина
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0d/1153188253_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_f1e7fd8bfc1b99acb1011bc3d1354558.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. На переговорах по Украине в Женеве планируется обсудить более широкий, по сравнению с раундами в Абу-Даби, спектр вопросов, в том числе территориальный. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков добавил, что состав российской делегации в Женеве будет расширен. Группу возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, в нее также войдут замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и другие официальные лица, уточнил он.Песков также отметил, что президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с переговорщиками, которые получают от главы государства детальные инструкции накануне вылета.Новый раунд переговоров по Украине состоится 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Американскую группу возглавят спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рубио сделал заявление об урегулировании конфликта на УкраинеВ США анонсировали скорое мирное соглашение по УкраинеУиткофф сделал заявление по итогам переговоров в Абу-Даби
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0d/1153188253_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_0187a4882c2ef4140028a7dbc5323dd6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
переговоры, дмитрий песков, кремль, россия, украина, политика, новости
Вопрос территорий будет обсуждаться на переговорах в Женеве – Кремль
На переговорах по Украине в Женеве будет обсуждаться территориальный вопрос – Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. На переговорах по Украине в Женеве планируется обсудить более широкий, по сравнению с раундами в Абу-Даби, спектр вопросов, в том числе территориальный. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая, собственно, главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Песков добавил, что состав российской делегации в Женеве будет расширен. Группу возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, в нее также войдут замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и другие официальные лица, уточнил он.
Песков также отметил, что президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с переговорщиками, которые получают от главы государства детальные инструкции накануне вылета.
Новый раунд переговоров по Украине состоится 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Американскую группу возглавят спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: