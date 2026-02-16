https://crimea.ria.ru/20260216/v-shkolakh-kryma-vvodyat-obyazatelnuyu-temno-sinyuyu-formu-1153243291.html
В школах Крыма вводят обязательную темно-синюю форму
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Ученики общеобразовательных школ Крыма должны будут в новом учебном году посещать уроки в школьной форме. Об этом в ходе пресс-конференции напомнила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.Она напомнила, что для крымских школьников цвет формы определен как темно-синий. По сведениям министра образования, еще до определения на всекрымском родительском собрании цвета формы, некоторые директора уже ввели в своих учебных заведениях единый стандарт внешнего вида для школьников. И эту форму менять не надо."Вспомню тех директоров, кто непосредственно на сегодняшний день являются флагманами в системе образования. Для этих школ есть уже школьная форма, она утверждена, ее никто не будет отменять. Не имеет значения, в какой форме будет ребенок. Главное, чтобы не было кофт с капюшонами, которые, в общем-то, абсолютно не настраивают на деловой разговор и деловую работу", – считает Валентина Лаврик.Она также напомнила, что в школах сейчас активно развивается программа трудового воспитания: "Дежурство в школах, уборка классных комнат – это те задачи, которые сегодня должны быть в обязательном порядке в каждой образовательной организации", - убеждена министр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Минпросвещения установило время выполнения домашнего заданияНовый гимн Крыма зазвучит в школах с 1 сентябряКак организовать режим дня школьника
