https://crimea.ria.ru/20260216/v-shkolakh-kryma-vvodyat-obyazatelnuyu-temno-sinyuyu-formu-1153243291.html

В школах Крыма вводят обязательную темно-синюю форму

В школах Крыма вводят обязательную темно-синюю форму - РИА Новости Крым, 16.02.2026

В школах Крыма вводят обязательную темно-синюю форму

Ученики общеобразовательных школ Крыма должны будут в новом учебном году посещать уроки в школьной форме. Об этом в ходе пресс-конференции напомнила министр... РИА Новости Крым, 16.02.2026

2026-02-16T14:36

2026-02-16T14:36

2026-02-16T14:37

школа

школьная форма

валентина лаврик

минобраз крыма

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148502461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2cb709d388213d14232e8ab09e728aa7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Ученики общеобразовательных школ Крыма должны будут в новом учебном году посещать уроки в школьной форме. Об этом в ходе пресс-конференции напомнила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.Она напомнила, что для крымских школьников цвет формы определен как темно-синий. По сведениям министра образования, еще до определения на всекрымском родительском собрании цвета формы, некоторые директора уже ввели в своих учебных заведениях единый стандарт внешнего вида для школьников. И эту форму менять не надо."Вспомню тех директоров, кто непосредственно на сегодняшний день являются флагманами в системе образования. Для этих школ есть уже школьная форма, она утверждена, ее никто не будет отменять. Не имеет значения, в какой форме будет ребенок. Главное, чтобы не было кофт с капюшонами, которые, в общем-то, абсолютно не настраивают на деловой разговор и деловую работу", – считает Валентина Лаврик.Она также напомнила, что в школах сейчас активно развивается программа трудового воспитания: "Дежурство в школах, уборка классных комнат – это те задачи, которые сегодня должны быть в обязательном порядке в каждой образовательной организации", - убеждена министр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Минпросвещения установило время выполнения домашнего заданияНовый гимн Крыма зазвучит в школах с 1 сентябряКак организовать режим дня школьника

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, школьная форма, валентина лаврик, минобраз крыма, новости крыма, крым