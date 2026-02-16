https://crimea.ria.ru/20260216/v-sevastopole-gromko-i-zvuki-vzryvov---lyudey-prosyat-soblyudat-spokoystvie-1153242625.html
В Севастополе громко и звуки взрывов - людей просят соблюдать спокойствие
В Севастополе громко и звуки взрывов - людей просят соблюдать спокойствие - РИА Новости Крым, 16.02.2026
В Севастополе громко и звуки взрывов - людей просят соблюдать спокойствие
Громкие звуки, которые жители и гости Севастополя могут слышать в понедельник до поздней ночи, связаны с военными учениями. Об этом предупредил губернатор...
2026-02-16T12:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые жители и гости Севастополя могут слышать в понедельник до поздней ночи, связаны с военными учениями. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
