Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе громко и звуки взрывов - людей просят соблюдать спокойствие - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260216/v-sevastopole-gromko-i-zvuki-vzryvov---lyudey-prosyat-soblyudat-spokoystvie-1153242625.html
В Севастополе громко и звуки взрывов - людей просят соблюдать спокойствие
В Севастополе громко и звуки взрывов - людей просят соблюдать спокойствие - РИА Новости Крым, 16.02.2026
В Севастополе громко и звуки взрывов - людей просят соблюдать спокойствие
Громкие звуки, которые жители и гости Севастополя могут слышать в понедельник до поздней ночи, связаны с военными учениями. Об этом предупредил губернатор... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T12:59
2026-02-16T12:59
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
учения
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0b/1151586781_55:0:1227:659_1920x0_80_0_0_1ea5ab933ad68403d166f9fc6ae6d9f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые жители и гости Севастополя могут слышать в понедельник до поздней ночи, связаны с военными учениями. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0b/1151586781_201:0:1080:659_1920x0_80_0_0_0f83ff67a2514059c65319a064f4a4b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, учения, безопасность республики крым и севастополя

В Севастополе громко и звуки взрывов - людей просят соблюдать спокойствие

12:59 16.02.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь. Города Крыма
Севастополь. Города Крыма
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые жители и гости Севастополя могут слышать в понедельник до поздней ночи, связаны с военными учениями. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Казачьей бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (противоподводно-диверсионного обеспечения)", - сообщил губернатор в ТГ-канале.

Развожаев призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Вопрос территорий будет обсуждаться на переговорах в Женеве – Кремль
13:02Армия России освободила Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР
12:59В Севастополе громко и звуки взрывов - людей просят соблюдать спокойствие
12:50В Крыму ветераны СВО смогут получить выплату на открытие бизнеса
12:46Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за один день
12:36Упала с высоты: рабочей в Севастополе выплатят компенсацию в 800 тысяч
12:32Шесть новых детсадов откроют в Крыму в этом году
12:24Сколько поездов задерживаются по пути в Крым – свежая информация
12:20Оторвать Россию и Белоруссию друг от друга невозможно – Лукашенко
12:04Почти 230 беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область
12:01Взрыв газа в жилом доме на Кубани - под завалами погибла женщина
11:56Женщина погибла из-за сброса боеприпаса с дрона ВСУ на Херсонщине
11:474 часа борьбы с огнем: в Севастополе потушили крупный пожар
11:35На образование в Крыму направят 47 млрд рублей
11:29В Крыму произошли аварии на электросетях – без света Феодосия и Судак
11:09Пожилой мужчина погиб из-за схода снега с крыши в Саратове
10:57Поиски пропавших рыбаков в Крыму – актуальная информация
10:53В Керчи и еще 9 населенных пунктах Крыма отключили свет из-за аварий
10:39Газ взорвался в частном доме на Кубани - под завалами человек
10:30Задержка поездов крымского направления - актуальные данные
Лента новостейМолния