Рейтинг@Mail.ru
В пути задерживаются четыре поезда в Крым и из Крыма - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260216/v-puti-zaderzhivayutsya-chetyre-poezda-v-krym-i-iz-kryma-1153235007.html
В пути задерживаются четыре поезда в Крым и из Крыма
В пути задерживаются четыре поезда в Крым и из Крыма - РИА Новости Крым, 16.02.2026
В пути задерживаются четыре поезда в Крым и из Крыма
Четыре поезда крымского направления задерживаются в пути из-за остановки движения на Крымском мосту в ночь на воскресенье. Об этом информирует пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T08:21
2026-02-16T08:22
поезд "таврия"
поезд
гранд сервис экспресс
новости крыма
крым
транспорт
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148509029_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_e53ef573be494551f6eb6bd6a5cb62dd.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Четыре поезда крымского направления задерживаются в пути из-за остановки движения на Крымском мосту в ночь на воскресенье. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).По состоянию на 8.00 понедельника следуют с задержкой поезда "Таврия": В Крым - №077 Санкт-Петербург - Симферополь, отправлением 16 февраля, следует с задержкой 2,5 часа.Из Крыма - №008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 14 февраля, следует с задержкой 1,5 часа. №078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 14 февраля, следует с задержкой 1 час. №196 Симферополь - Москва, отправлением 14 февраля, следует с задержкой 1 час. Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения. Крымский мост был закрыт в ночь на воскресенье, движение не осуществлялось 12 часов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148509029_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_1377a294d49667e46676ef03b65c46c1.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
поезд "таврия", поезд, гранд сервис экспресс, новости крыма, крым, транспорт, логистика
В пути задерживаются четыре поезда в Крым и из Крыма

Четыре поезда "Таврия" в Крым и из Крыма следуют с задержкой до 2,5 часов

08:21 16.02.2026 (обновлено: 08:22 16.02.2026)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Четыре поезда крымского направления задерживаются в пути из-за остановки движения на Крымском мосту в ночь на воскресенье. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
По состоянию на 8.00 понедельника следуют с задержкой поезда "Таврия":
В Крым - №077 Санкт-Петербург - Симферополь, отправлением 16 февраля, следует с задержкой 2,5 часа.
Из Крыма - №008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 14 февраля, следует с задержкой 1,5 часа.
№078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 14 февраля, следует с задержкой 1 час.
№196 Симферополь - Москва, отправлением 14 февраля, следует с задержкой 1 час.
Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения.
Крымский мост был закрыт в ночь на воскресенье, движение не осуществлялось 12 часов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Поезд "Таврия"ПоездГранд Сервис ЭкспрессНовости КрымаКрымТранспортЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:46Мощная вспышка произошла на Солнце - есть ли риски для Земли
09:28Крымский мост сейчас: оперативная обстановка на утро понедельника
09:21Массированная атака ВСУ на Брянщину - повреждены энергообъекты
09:13В Крыму заявили о готовности принять Трампа
08:54Заблудились между вершин – в Крыму спасли туристов
08:39Крым вошел в топ-10 турнаправлений с резким ростом весенних бронирований
08:21В пути задерживаются четыре поезда в Крым и из Крыма
08:18Российская полка: на маркетплейсах появится больше отечественных товаров
07:58Мощный пожар после атаки ВСУ потушили на Кубани
07:39Мораторий на повышение тарифов ЖКХ – в Госдуме выступили с предложением
07:26Крым и Севастополь назвали витриной успешной работы власти и бизнеса
07:09Сильный пожар на площади 400 "квадратов" тушат в Севастополе
06:54В МИД назвали неонацизмом призыв Зеленского к травле россиян на Олимпиаде
06:40Что можно и нельзя делать на Масленицу
06:25Россиян ждут трехдневные выходные
06:08Селедка и Знамя Победы: как сохраняют нематериальное достояние Крыма
00:01По Крыму перемещаются Балканские циклоны: погода в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 16 февраля
23:32В Санкт-Петербурге выявили два новых случая оспы обезьян
23:11Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные
Лента новостейМолния