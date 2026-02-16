https://crimea.ria.ru/20260216/v-puti-zaderzhivayutsya-chetyre-poezda-v-krym-i-iz-kryma-1153235007.html

В пути задерживаются четыре поезда в Крым и из Крыма

2026-02-16T08:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Четыре поезда крымского направления задерживаются в пути из-за остановки движения на Крымском мосту в ночь на воскресенье. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).По состоянию на 8.00 понедельника следуют с задержкой поезда "Таврия": В Крым - №077 Санкт-Петербург - Симферополь, отправлением 16 февраля, следует с задержкой 2,5 часа.Из Крыма - №008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 14 февраля, следует с задержкой 1,5 часа. №078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 14 февраля, следует с задержкой 1 час. №196 Симферополь - Москва, отправлением 14 февраля, следует с задержкой 1 час. Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения. Крымский мост был закрыт в ночь на воскресенье, движение не осуществлялось 12 часов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

