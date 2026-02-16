https://crimea.ria.ru/20260216/v-mid-nazvali-neonatsizmom-prizyv-zelenskogo-k-travle-rossiyan-na-olimpiade-1153234282.html

В МИД назвали неонацизмом призыв Зеленского к травле россиян на Олимпиаде

Призыв Владимира Зеленского к травле русских спортсменов на Олимпиаде является истерикой, запугиванием и чудовищной нацистской риторикой. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 16.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Призыв Владимира Зеленского к травле русских спортсменов на Олимпиаде является истерикой, запугиванием и чудовищной нацистской риторикой. Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Зеленский ранее назвал "гадким" и "неприятным" участие граждан РФ в составе сборных других государств на Олимпиаде. Он также завил, что россияне заслуживают дисквалификации.Она напомнила, что Россия неоднократно заявляла о неонацистском характере украинского режима, но то, что Зеленский сделал сейчас, призывая страны буквально отторгнуть из Олимпийских игр спортсменов, имеющих русское или российское происхождение, - это неонацизм."И речь не о принадлежности к сборной, не о флаге, не о государственности и политических убеждениях, а именно об их этнической принадлежности и культурно-исторических корнях, — все это, безусловно, тот самый неонацизм", - подчеркнула дипломат.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

