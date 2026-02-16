https://crimea.ria.ru/20260216/v-mid-nazvali-neonatsizmom-prizyv-zelenskogo-k-travle-rossiyan-na-olimpiade-1153234282.html
В МИД назвали неонацизмом призыв Зеленского к травле россиян на Олимпиаде
В МИД назвали неонацизмом призыв Зеленского к травле россиян на Олимпиаде - РИА Новости Крым, 16.02.2026
В МИД назвали неонацизмом призыв Зеленского к травле россиян на Олимпиаде
Призыв Владимира Зеленского к травле русских спортсменов на Олимпиаде является истерикой, запугиванием и чудовищной нацистской риторикой. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 16.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Призыв Владимира Зеленского к травле русских спортсменов на Олимпиаде является истерикой, запугиванием и чудовищной нацистской риторикой. Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Зеленский ранее назвал "гадким" и "неприятным" участие граждан РФ в составе сборных других государств на Олимпиаде. Он также завил, что россияне заслуживают дисквалификации.Она напомнила, что Россия неоднократно заявляла о неонацистском характере украинского режима, но то, что Зеленский сделал сейчас, призывая страны буквально отторгнуть из Олимпийских игр спортсменов, имеющих русское или российское происхождение, - это неонацизм."И речь не о принадлежности к сборной, не о флаге, не о государственности и политических убеждениях, а именно об их этнической принадлежности и культурно-исторических корнях, — все это, безусловно, тот самый неонацизм", - подчеркнула дипломат.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Криворожская школа дипломатии: к чему приведет хамство ЗеленскогоКонец с обнулением: что означают оскорбления Зеленского в адрес ОрбанаДемонстрация "потужности": что прячет Зеленский за хамством Орбану
В МИД назвали неонацизмом призыв Зеленского к травле россиян на Олимпиаде
Захарова назвала неонацизмом призыв Зеленского к травле русских спортсменов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Призыв Владимира Зеленского к травле русских спортсменов на Олимпиаде является истерикой, запугиванием и чудовищной нацистской риторикой. Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Зеленский ранее назвал "гадким" и "неприятным" участие граждан РФ в составе сборных других государств на Олимпиаде. Он также завил, что россияне заслуживают дисквалификации.
"Ну и, конечно, неонацизм. Я думаю, что то заявление, которое сделал Зеленский, я не уверена теперь, что это можно называть заявлением, - это истерика, крики, запугивание. Это чудовищная нацистская риторика, которую он позволил себе в отношении спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, тому ярчайшее свидетельство", - цитирует Захарову РИА Новости.
Она напомнила, что Россия неоднократно заявляла о неонацистском характере украинского режима, но то, что Зеленский сделал сейчас, призывая страны буквально отторгнуть из Олимпийских игр спортсменов, имеющих русское или российское происхождение, - это неонацизм.
"И речь не о принадлежности к сборной, не о флаге, не о государственности и политических убеждениях, а именно об их этнической принадлежности и культурно-исторических корнях, — все это, безусловно, тот самый неонацизм", - подчеркнула дипломат.
