В МИД назвали неонацизмом призыв Зеленского к травле россиян на Олимпиаде - РИА Новости Крым, 16.02.2026
В МИД назвали неонацизмом призыв Зеленского к травле россиян на Олимпиаде
В МИД назвали неонацизмом призыв Зеленского к травле россиян на Олимпиаде - РИА Новости Крым, 16.02.2026
В МИД назвали неонацизмом призыв Зеленского к травле россиян на Олимпиаде
Призыв Владимира Зеленского к травле русских спортсменов на Олимпиаде является истерикой, запугиванием и чудовищной нацистской риторикой. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T06:54
2026-02-16T06:54
владимир зеленский
олимпийские игры
спорт
мария захарова
политика
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/03/1151370415_0:77:3368:1972_1920x0_80_0_0_f81428a4a36011d0f8bf7ab01265b92c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Призыв Владимира Зеленского к травле русских спортсменов на Олимпиаде является истерикой, запугиванием и чудовищной нацистской риторикой. Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Зеленский ранее назвал "гадким" и "неприятным" участие граждан РФ в составе сборных других государств на Олимпиаде. Он также завил, что россияне заслуживают дисквалификации.Она напомнила, что Россия неоднократно заявляла о неонацистском характере украинского режима, но то, что Зеленский сделал сейчас, призывая страны буквально отторгнуть из Олимпийских игр спортсменов, имеющих русское или российское происхождение, - это неонацизм."И речь не о принадлежности к сборной, не о флаге, не о государственности и политических убеждениях, а именно об их этнической принадлежности и культурно-исторических корнях, — все это, безусловно, тот самый неонацизм", - подчеркнула дипломат.
россия
Новости
владимир зеленский, олимпийские игры, спорт, мария захарова, политика, россия
В МИД назвали неонацизмом призыв Зеленского к травле россиян на Олимпиаде

Захарова назвала неонацизмом призыв Зеленского к травле русских спортсменов

06:54 16.02.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Призыв Владимира Зеленского к травле русских спортсменов на Олимпиаде является истерикой, запугиванием и чудовищной нацистской риторикой. Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Зеленский ранее назвал "гадким" и "неприятным" участие граждан РФ в составе сборных других государств на Олимпиаде. Он также завил, что россияне заслуживают дисквалификации.
"Ну и, конечно, неонацизм. Я думаю, что то заявление, которое сделал Зеленский, я не уверена теперь, что это можно называть заявлением, - это истерика, крики, запугивание. Это чудовищная нацистская риторика, которую он позволил себе в отношении спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, тому ярчайшее свидетельство", - цитирует Захарову РИА Новости.
Она напомнила, что Россия неоднократно заявляла о неонацистском характере украинского режима, но то, что Зеленский сделал сейчас, призывая страны буквально отторгнуть из Олимпийских игр спортсменов, имеющих русское или российское происхождение, - это неонацизм.
"И речь не о принадлежности к сборной, не о флаге, не о государственности и политических убеждениях, а именно об их этнической принадлежности и культурно-исторических корнях, — все это, безусловно, тот самый неонацизм", - подчеркнула дипломат.
