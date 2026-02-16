Рейтинг@Mail.ru
В Крыму заявили о готовности принять Трампа
2026-02-16T09:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Крым готов принять президента США Дональда Трампа с официальном визитом и показать, как изменился полуостров в составе России. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.И подчеркнул, что крымчане хотели бы иметь диалог с политиками, способными трезво и объективно воспринимать реальность.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
крым, новости крыма, владимир константинов, политика, дональд трамп
В Крыму заявили о готовности принять Трампа

Константинов: Крым готов принять Трампа с официальным визитом

09:13 16.02.2026
 
© Фото сгенерировано ИИТрамп и Крым
Трамп и Крым
© Фото сгенерировано ИИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Крым готов принять президента США Дональда Трампа с официальном визитом и показать, как изменился полуостров в составе России. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Трампа мы готовы видеть в Крыму. Мы с удовольствием покажем, кем мы были и кем стали", - сказал Константинов.
И подчеркнул, что крымчане хотели бы иметь диалог с политиками, способными трезво и объективно воспринимать реальность.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
КрымНовости КрымаВладимир КонстантиновПолитикаДональд Трамп
 
