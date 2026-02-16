https://crimea.ria.ru/20260216/v-krymu-zayavili-o-gotovnosti-prinyat-trampa-1153235768.html

В Крыму заявили о готовности принять Трампа

В Крыму заявили о готовности принять Трампа - РИА Новости Крым, 16.02.2026

В Крыму заявили о готовности принять Трампа

Крым готов принять президента США Дональда Трампа с официальном визитом и показать, как изменился полуостров в составе России. Об этом РИА Новости заявил глава... РИА Новости Крым, 16.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Крым готов принять президента США Дональда Трампа с официальном визитом и показать, как изменился полуостров в составе России. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.И подчеркнул, что крымчане хотели бы иметь диалог с политиками, способными трезво и объективно воспринимать реальность.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Хочет стать как Путин: Медведев раскрыл замысел ТрампаЛавров: Крым и Донбасс с Новороссией являются неотъемлемыми субъектами РФВстреча Путина и Трампа в Будапеште: что она должна прояснить – мнение

2026

