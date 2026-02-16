Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ветераны СВО смогут получить выплату на открытие бизнеса - РИА Новости Крым, 16.02.2026
В Крыму ветераны СВО смогут получить выплату на открытие бизнеса
В Крыму ветераны СВО смогут получить выплату на открытие бизнеса - РИА Новости Крым, 16.02.2026
В Крыму ветераны СВО смогут получить выплату на открытие бизнеса
В Крыму ветераны специальной военной операции смогут получить до 350 тысяч рублей на открытие или развитие своего бизнеса без проверки среднедушевого дохода... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T12:50
2026-02-16T12:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Крыму ветераны специальной военной операции смогут получить до 350 тысяч рублей на открытие или развитие своего бизнеса без проверки среднедушевого дохода семьи. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Отсутствие такой проверки – главное отличие новой меры от обычного социального контракта, пояснил Аксенов. Для ее получения необходимо оформить статус ветерана или участника СВО.Выплату можно использовать на покупку оборудования, инструментов и техники; аренду помещения, закупку сырья и товаров; создание сайта и рекламу."Деньги выдаются по целевому назначению под утвержденную программу социальной адаптации, а не в формате свободной денежной помощи. Их использование необходимо подтверждать чеками, договорами и актами", - добавил глава республики.Оформление проходит через органы социальной защиты населения. Ветерану надо подготовить паспорт и документы, подтверждающие участие в СВО и демобилизацию, бизнес-план, а затем составить программу социальной адаптации.
В Крыму ветераны СВО смогут получить выплату на открытие бизнеса

В Крыму ветераны СВО смогут получить до 350 тысяч рублей на открытие или развитие бизнеса

12:50 16.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Крыму ветераны специальной военной операции смогут получить до 350 тысяч рублей на открытие или развитие своего бизнеса без проверки среднедушевого дохода семьи. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В Республике Крым введен отдельный вид социального контракта для демобилизованных участников специальной военной операции, а также для членов семей инвалидов I или II группы участников СВО, уволенных с военной службы. В соответствии с этой мерой поддержки ветераны смогут получить единовременную выплату до 350 тыс. рублей на открытие или развитие своего бизнеса без проверки среднедушевого дохода семьи", - написал он в своем Telegram-канале.
Отсутствие такой проверки – главное отличие новой меры от обычного социального контракта, пояснил Аксенов. Для ее получения необходимо оформить статус ветерана или участника СВО.
Выплату можно использовать на покупку оборудования, инструментов и техники; аренду помещения, закупку сырья и товаров; создание сайта и рекламу.
"Деньги выдаются по целевому назначению под утвержденную программу социальной адаптации, а не в формате свободной денежной помощи. Их использование необходимо подтверждать чеками, договорами и актами", - добавил глава республики.
Оформление проходит через органы социальной защиты населения. Ветерану надо подготовить паспорт и документы, подтверждающие участие в СВО и демобилизацию, бизнес-план, а затем составить программу социальной адаптации.
