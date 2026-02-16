https://crimea.ria.ru/20260216/v-krymu-veterany-svo-smogut-poluchit-vyplatu-na-otkrytie-biznesa-1153242889.html

В Крыму ветераны СВО смогут получить выплату на открытие бизнеса

В Крыму ветераны СВО смогут получить выплату на открытие бизнеса - РИА Новости Крым, 16.02.2026

В Крыму ветераны СВО смогут получить выплату на открытие бизнеса

В Крыму ветераны специальной военной операции смогут получить до 350 тысяч рублей на открытие или развитие своего бизнеса без проверки среднедушевого дохода... РИА Новости Крым, 16.02.2026

2026-02-16T12:50

2026-02-16T12:50

2026-02-16T12:50

ветераны сво

крым

новости крыма

сергей аксенов

соцзащита

бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148196624_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_05623fb7540c200245f12a8d82929d0b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Крыму ветераны специальной военной операции смогут получить до 350 тысяч рублей на открытие или развитие своего бизнеса без проверки среднедушевого дохода семьи. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Отсутствие такой проверки – главное отличие новой меры от обычного социального контракта, пояснил Аксенов. Для ее получения необходимо оформить статус ветерана или участника СВО.Выплату можно использовать на покупку оборудования, инструментов и техники; аренду помещения, закупку сырья и товаров; создание сайта и рекламу."Деньги выдаются по целевому назначению под утвержденную программу социальной адаптации, а не в формате свободной денежной помощи. Их использование необходимо подтверждать чеками, договорами и актами", - добавил глава республики.Оформление проходит через органы социальной защиты населения. Ветерану надо подготовить паспорт и документы, подтверждающие участие в СВО и демобилизацию, бизнес-план, а затем составить программу социальной адаптации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму семьям с детьми доступна новая выплатаПрокладка водоводов к землям участников СВО в Крыму - как идут работыВ Крыму проиндексировали маткапитал на 5,6 процента

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ветераны сво, крым, новости крыма, сергей аксенов, соцзащита, бизнес