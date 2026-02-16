Рейтинг@Mail.ru
В Крыму произошли аварии на электросетях – без света Феодосия и Судак - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260216/v-krymu-proizoshli-avarii-na-elektrosetyakh--bez-sveta-feodosiya-i-sudak-1153240808.html
В Крыму произошли аварии на электросетях – без света Феодосия и Судак
В Крыму произошли аварии на электросетях – без света Феодосия и Судак - РИА Новости Крым, 16.02.2026
В Крыму произошли аварии на электросетях – без света Феодосия и Судак
Города Феодосия и Судак и еще несколько сел и поселков на востоке, а также на севере Крыма, остались без электроснабжения. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T11:29
2026-02-16T11:29
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
крым
электричество
энергосистема крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993970_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_1afe5051887dfe01a5a2bc9c770251b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Города Феодосия и Судак и еще несколько сел и поселков на востоке, а также на севере Крыма, остались без электроснабжения. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия "Крымэнерго"."Аварийное отключение! Городской округ Феодосия…, городской округ Судак", - говорится в сообщении.Кроме того, без света остались более десяти улиц в поселке Коктебель и частично село Наниково (городской округ Феодосия), а также частично села Солнечная Долина, Прибрежное и Миндальное (городской округ Судак).Также из-за аварии нарушено электроснабжение сел Табачное, Азовское и Хлебное в Джанкойском районе Крыма.Ремонтные работы ориентировочно займут три часа.Ранее сообщалось, что без света из-за аварий на линии Керчь и девять сел в Белогорском, Бахчисарайском и Джанкойском районах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993970_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_0184d9cfe93eb450f0235ba39c8292b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, крым, электричество, энергосистема крыма
В Крыму произошли аварии на электросетях – без света Феодосия и Судак

В Феодосии и Судаке пропало электричество из-за аварии на сетях

11:29 16.02.2026
 
© КрымэнергоЛЭП
ЛЭП
© Крымэнерго
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Города Феодосия и Судак и еще несколько сел и поселков на востоке, а также на севере Крыма, остались без электроснабжения. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия "Крымэнерго".
"Аварийное отключение! Городской округ Феодосия…, городской округ Судак", - говорится в сообщении.
Кроме того, без света остались более десяти улиц в поселке Коктебель и частично село Наниково (городской округ Феодосия), а также частично села Солнечная Долина, Прибрежное и Миндальное (городской округ Судак).
Также из-за аварии нарушено электроснабжение сел Табачное, Азовское и Хлебное в Джанкойском районе Крыма.
Ремонтные работы ориентировочно займут три часа.
Ранее сообщалось, что без света из-за аварий на линии Керчь и девять сел в Белогорском, Бахчисарайском и Джанкойском районах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в КрымуНовости КрымаКрымЭлектричествоЭнергосистема Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Вопрос территорий будет обсуждаться на переговорах в Женеве – Кремль
13:02Армия России освободила Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР
12:59В Севастополе громко и звуки взрывов - людей просят соблюдать спокойствие
12:50В Крыму ветераны СВО смогут получить выплату на открытие бизнеса
12:46Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за один день
12:36Упала с высоты: рабочей в Севастополе выплатят компенсацию в 800 тысяч
12:32Шесть новых детсадов откроют в Крыму в этом году
12:24Сколько поездов задерживаются по пути в Крым – свежая информация
12:20Оторвать Россию и Белоруссию друг от друга невозможно – Лукашенко
12:04Почти 230 беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область
12:01Взрыв газа в жилом доме на Кубани - под завалами погибла женщина
11:56Женщина погибла из-за сброса боеприпаса с дрона ВСУ на Херсонщине
11:474 часа борьбы с огнем: в Севастополе потушили крупный пожар
11:35На образование в Крыму направят 47 млрд рублей
11:29В Крыму произошли аварии на электросетях – без света Феодосия и Судак
11:09Пожилой мужчина погиб из-за схода снега с крыши в Саратове
10:57Поиски пропавших рыбаков в Крыму – актуальная информация
10:53В Керчи и еще 9 населенных пунктах Крыма отключили свет из-за аварий
10:39Газ взорвался в частном доме на Кубани - под завалами человек
10:30Задержка поездов крымского направления - актуальные данные
Лента новостейМолния