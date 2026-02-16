https://crimea.ria.ru/20260216/v-krymu-proizoshli-avarii-na-elektrosetyakh--bez-sveta-feodosiya-i-sudak-1153240808.html

В Крыму произошли аварии на электросетях – без света Феодосия и Судак

В Крыму произошли аварии на электросетях – без света Феодосия и Судак - РИА Новости Крым, 16.02.2026

В Крыму произошли аварии на электросетях – без света Феодосия и Судак

Города Феодосия и Судак и еще несколько сел и поселков на востоке, а также на севере Крыма, остались без электроснабжения. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 16.02.2026

2026-02-16

гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии в крыму

новости крыма

крым

электричество

энергосистема крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Города Феодосия и Судак и еще несколько сел и поселков на востоке, а также на севере Крыма, остались без электроснабжения. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия "Крымэнерго"."Аварийное отключение! Городской округ Феодосия…, городской округ Судак", - говорится в сообщении.Кроме того, без света остались более десяти улиц в поселке Коктебель и частично село Наниково (городской округ Феодосия), а также частично села Солнечная Долина, Прибрежное и Миндальное (городской округ Судак).Также из-за аварии нарушено электроснабжение сел Табачное, Азовское и Хлебное в Джанкойском районе Крыма.Ремонтные работы ориентировочно займут три часа.Ранее сообщалось, что без света из-за аварий на линии Керчь и девять сел в Белогорском, Бахчисарайском и Джанкойском районах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

