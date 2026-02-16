https://crimea.ria.ru/20260216/v-krymu-ispekut-rekordnyy-tsar-blin-diametrom-35-metra-1153244006.html
В Крыму испекут рекордный "царь-блин" диаметром 3,5 метра
В Крыму испекут рекордный "царь-блин" диаметром 3,5 метра
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском парке миниатюр 21 февраля пройдут масленичные гуляния, на которых кулинары испекут рекордный "царь-блин" диаметром 3,5 метра и накормят им гостей праздника. Об этом сообщил директор парка, депутат крымского парламента Виктор Жиленко.Гости смогут не только отведать угощение, но и насладиться насыщенной праздничной программой. Для посетителей подготовлены традиционные масленичные забавы: катания на "ватрушках", хороводы, танцы и выступления аниматоров для детей.Праздничные гуляния в Бахчисарайском парке миниатюр состоятся 21 февраля, начало – в 12.00Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что можно и нельзя делать на МасленицуКак правильно выбрать муку для блинов на Масленицу – советы экспертаГурьевская каша и блины: какие блюда могут войти в ГОСТ по русской кухне
