В Крыму испекут рекордный "царь-блин" диаметром 3,5 метра - РИА Новости Крым, 16.02.2026
В Крыму испекут рекордный "царь-блин" диаметром 3,5 метра
В Крыму испекут рекордный "царь-блин" диаметром 3,5 метра - РИА Новости Крым, 16.02.2026
В Крыму испекут рекордный "царь-блин" диаметром 3,5 метра
В Бахчисарайском парке миниатюр 21 февраля пройдут масленичные гуляния, на которых кулинары испекут рекордный "царь-блин" диаметром 3,5 метра и накормят им... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T13:36
2026-02-16T13:36
виктор жиленко
бахчисарайский парк миниатюр
масленица
новости крыма
крым
рекорды
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111799/47/1117994734_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f55f416fb7188da056a09d79b320ef2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском парке миниатюр 21 февраля пройдут масленичные гуляния, на которых кулинары испекут рекордный "царь-блин" диаметром 3,5 метра и накормят им гостей праздника. Об этом сообщил директор парка, депутат крымского парламента Виктор Жиленко.Гости смогут не только отведать угощение, но и насладиться насыщенной праздничной программой. Для посетителей подготовлены традиционные масленичные забавы: катания на "ватрушках", хороводы, танцы и выступления аниматоров для детей.Праздничные гуляния в Бахчисарайском парке миниатюр состоятся 21 февраля, начало – в 12.00
В Крыму испекут рекордный "царь-блин" диаметром 3,5 метра

В Бахчисарае установят рекорд и накормят гостей "царь-блином" диаметром 3,5 метра

13:36 16.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском парке миниатюр 21 февраля пройдут масленичные гуляния, на которых кулинары испекут рекордный "царь-блин" диаметром 3,5 метра и накормят им гостей праздника. Об этом сообщил директор парка, депутат крымского парламента Виктор Жиленко.
"На изготовление блина уйдет мешок муки, 30-литровый бидон молока и почти ведро сахарной пудры. Каждый сможет попробовать этот "царь-блин". Он будет выставлен посреди парка миниатюр, чтобы желающие смогли сделать оригинальные фотографии", - рассказал Жиленко.
Гости смогут не только отведать угощение, но и насладиться насыщенной праздничной программой. Для посетителей подготовлены традиционные масленичные забавы: катания на "ватрушках", хороводы, танцы и выступления аниматоров для детей.
Праздничные гуляния в Бахчисарайском парке миниатюр состоятся 21 февраля, начало – в 12.00
