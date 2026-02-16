https://crimea.ria.ru/20260216/v-krymu-ispekut-rekordnyy-tsar-blin-diametrom-35-metra-1153244006.html

В Крыму испекут рекордный "царь-блин" диаметром 3,5 метра

В Крыму испекут рекордный "царь-блин" диаметром 3,5 метра - РИА Новости Крым, 16.02.2026

В Крыму испекут рекордный "царь-блин" диаметром 3,5 метра

В Бахчисарайском парке миниатюр 21 февраля пройдут масленичные гуляния, на которых кулинары испекут рекордный "царь-блин" диаметром 3,5 метра и накормят им... РИА Новости Крым, 16.02.2026

2026-02-16T13:36

2026-02-16T13:36

2026-02-16T13:36

виктор жиленко

бахчисарайский парк миниатюр

масленица

новости крыма

крым

рекорды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111799/47/1117994734_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f55f416fb7188da056a09d79b320ef2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском парке миниатюр 21 февраля пройдут масленичные гуляния, на которых кулинары испекут рекордный "царь-блин" диаметром 3,5 метра и накормят им гостей праздника. Об этом сообщил директор парка, депутат крымского парламента Виктор Жиленко.Гости смогут не только отведать угощение, но и насладиться насыщенной праздничной программой. Для посетителей подготовлены традиционные масленичные забавы: катания на "ватрушках", хороводы, танцы и выступления аниматоров для детей.Праздничные гуляния в Бахчисарайском парке миниатюр состоятся 21 февраля, начало – в 12.00Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что можно и нельзя делать на МасленицуКак правильно выбрать муку для блинов на Масленицу – советы экспертаГурьевская каша и блины: какие блюда могут войти в ГОСТ по русской кухне

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор жиленко, бахчисарайский парк миниатюр, масленица, новости крыма, крым, рекорды