В Крыму и других регионах РФ задержаны более 80 подпольных оружейников

2026-02-16T10:25

крым

оружие

новости крыма

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

севастополь

видео

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность 19 подпольных мастерских по модернизации оружия, в том числе в Крыму и Севастополе, задержаны 86 человек. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России. Как уточнили в ведомстве, в декабре прошлого и январе текущего года силовики пресекли деятельность подпольных оружейных мастерских в Республике Крым, Севастополе, Москве, Санкт-Петербурге, Луганской Народной Республике, а также республиках Алтай, Карелия, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Тыва и Хакасия, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях и в других регионах. Всего прекращена деятельность 19 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.В результате из незаконного оборота изъято 124 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе 11 автоматов, 40 пистолетов и револьверов, 73 винтовки, карабины и ружья, пять гранатометов, а также 36 гранат, почти 20 килограммов тротила и пороха, свыше 15 тысяч патронов различного калибра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала 169 подпольных оружейников в регионах РоссииЖитель Геленджика плавил патроны и "модернизировал" оружиеЖитель Симферопольского района хранил боеприпасы в морозилке

крым

севастополь

2026

