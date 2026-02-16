https://crimea.ria.ru/20260216/v-krymu-i-drugikh-regionakh-rf-zaderzhany-bolee-80-podpolnykh-oruzheynikov-1153238008.html
В Крыму и других регионах РФ задержаны более 80 подпольных оружейников
Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность 19 подпольных мастерских по модернизации оружия, в том числе в Крыму и Севастополе, задержаны 86...
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность 19 подпольных мастерских по модернизации оружия, в том числе в Крыму и Севастополе, задержаны 86 человек. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России. Как уточнили в ведомстве, в декабре прошлого и январе текущего года силовики пресекли деятельность подпольных оружейных мастерских в Республике Крым, Севастополе, Москве, Санкт-Петербурге, Луганской Народной Республике, а также республиках Алтай, Карелия, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Тыва и Хакасия, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях и в других регионах. Всего прекращена деятельность 19 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.В результате из незаконного оборота изъято 124 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе 11 автоматов, 40 пистолетов и револьверов, 73 винтовки, карабины и ружья, пять гранатометов, а также 36 гранат, почти 20 килограммов тротила и пороха, свыше 15 тысяч патронов различного калибра.
ФСБ раскрыла 19 подпольных оружейных мастерских в Крыму и других регионах России
10:25 16.02.2026 (обновлено: 10:34 16.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность 19 подпольных мастерских по модернизации оружия, в том числе в Крыму и Севастополе, задержаны 86 человек. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
"ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 86 жителей из 37 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, в декабре прошлого и январе текущего года силовики пресекли деятельность подпольных оружейных мастерских в Республике Крым, Севастополе, Москве, Санкт-Петербурге, Луганской Народной Республике, а также республиках Алтай, Карелия, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Тыва и Хакасия, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях и в других регионах. Всего прекращена деятельность 19 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
В результате из незаконного оборота изъято 124 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе 11 автоматов, 40 пистолетов и револьверов, 73 винтовки, карабины и ружья, пять гранатометов, а также 36 гранат, почти 20 килограммов тротила и пороха, свыше 15 тысяч патронов различного калибра.
