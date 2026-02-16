https://crimea.ria.ru/20260216/v-kerchi-i-esche-9-naselennykh-punktakh-kryma-otklyuchili-svet-iz-za-avariy-1153239718.html
В Керчи и еще 9 населенных пунктах Крыма отключили свет из-за аварий
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Керчи и девяти селах в Белогорском, Бахчисарайском и Джанкойском районов Крыма частично нет света из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".Так, по информации энергетиков частично обесточен район, где находится Керченская исправительная колония.Кроме того, в Джанкойском районе нет света в домах жителей сел Просторное, Антоновка и Стефановка.Также частично отсутствует электроэнергия в четырех населенных пунктах Бахчисарайского района – в Синапном, Верхоречье, Научном, Лесниковом и в двух селах под Белогорском – в Ароматном и Крымской Розе.На ремонтно-восстановительные работы понадобится около трех часов, уточнили в пресс-службе.По информации министра топлива и энергетики Крыма Владимира Воронкина, в регионе планируют строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанциюВ Минэнерго РФ заявили о запуске первых блоков двух крымских ТЭСВ Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Керчи и девяти селах в Белогорском, Бахчисарайском и Джанкойском районов Крыма частично нет света из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".
Так, по информации энергетиков частично обесточен район, где находится Керченская исправительная колония.
Кроме того, в Джанкойском районе нет света в домах жителей сел Просторное, Антоновка и Стефановка.
Также частично отсутствует электроэнергия в четырех населенных пунктах Бахчисарайского района – в Синапном, Верхоречье, Научном, Лесниковом и в двух селах под Белогорском – в Ароматном и Крымской Розе.
На ремонтно-восстановительные работы понадобится около трех часов, уточнили в пресс-службе.
По информации министра топлива и энергетики Крыма Владимира Воронкина, в регионе планируют строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии
до конца 2029 года.
