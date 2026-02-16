Рейтинг@Mail.ru
В "Артеке" построят более 20 новых объектов в ближайшие пять лет - РИА Новости Крым, 16.02.2026
В "Артеке" построят более 20 новых объектов в ближайшие пять лет
В "Артеке" построят более 20 новых объектов в ближайшие пять лет - РИА Новости Крым, 16.02.2026
В "Артеке" построят более 20 новых объектов в ближайшие пять лет
Программа развития Международного детского центра "Артек" на 2026-2030 годы включает в себя строительство 23 приоритетных объектов. Об этом шла речь на встрече... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T14:20
2026-02-16T14:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Программа развития Международного детского центра "Артек" на 2026-2030 годы включает в себя строительство 23 приоритетных объектов. Об этом шла речь на встрече министра строительства РФ Ирека Файзуллина с директором центра Константином Федоренко, сообщает пресс-служба Минстроя.Как отметили в ведомстве, в рамках программы, реализованной до 2025 года, одним из значимых объектов стал Центр инновационных образовательных технологий "Солнечный" площадью более 27 тысяч квадратных метров, где смогут одновременно учиться более тысячи детей. В центре созданы передовые учебные классы, мастерские, амфитеатр, артистические и репетиционные залы, а также универсальный зал на 700 мест.Также завершается также строительство шестиэтажного корпуса "Вожатый-2", рассчитанного на на 400 мест. Его общая площадь превышает 12 тысяч "квадратов".Ранее правительство РФ по поручению президента страны разработало программу развития Международного детского центра "Артек" на 2026–2030 годы. Финансирование программы составит около 72 миллиардов рублей. Реализация программы позволит укрепить позиции "Артека" как ведущего детского центра в области образования и воспитания, сохраняющего лучшие традиции и внедряющего инновационные подходы в работе с детьми и молодежью.Одна из визитных карточек Крыма – Международный детский центр "Артек", расположенный в приморском поселке Гурзуф, входит в число крупнейших в мире комплексов для отдыха детей и является самым знаменитым в России. Основан в июне 1925 года. Всего за 100-летнюю историю "Артека" здесь побывали почти два миллиона детей из более чем 100 стран. Находится в ведении Министерства просвещения РФ.С осени 2014 года прошла глобальная реконструкция детского центра. Сейчас обновлены все девять детских лагерей: "Кипарисный", "Лазурный", "Лесной", "Морской", "Озерный", "Полевой", "Речной", "Хрустальный" и "Янтарный". А в 2026 году вводится в строй детского лагерь "Солнечный" вместимостью 1 000 мест, который станет местом применения новых образовательных технологий и прототипом новой школы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Планета детства: Международный детский центр "Артек" как символ КрымаВ 2025 году в "Артеке" побывали 2,5 тысячи детей из зарубежьяВ "Артеке" открылась мобильная выставка о Второй мировой войне
В "Артеке" построят более 20 новых объектов в ближайшие пять лет

Программа развития "Артека" включает возведение 23 приоритетных объектов в течение 5 лет

14:20 16.02.2026
 
© Минстрой РоссииВ "Артеке" открыли новые корпуса и благоустроили лагеря "Солнечный" и "Кипарисный"
В Артеке открыли новые корпуса и благоустроили лагеря Солнечный и Кипарисный
© Минстрой России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Программа развития Международного детского центра "Артек" на 2026-2030 годы включает в себя строительство 23 приоритетных объектов. Об этом шла речь на встрече министра строительства РФ Ирека Файзуллина с директором центра Константином Федоренко, сообщает пресс-служба Минстроя.
"Обсудили масштабную модернизацию МДЦ "Артек" и берегоукрепление прилегающей набережной. Программа развития Международного детского центра "Артек" на 2026-2030 годы включает в себя строительство 23 приоритетных объектов", – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в рамках программы, реализованной до 2025 года, одним из значимых объектов стал Центр инновационных образовательных технологий "Солнечный" площадью более 27 тысяч квадратных метров, где смогут одновременно учиться более тысячи детей. В центре созданы передовые учебные классы, мастерские, амфитеатр, артистические и репетиционные залы, а также универсальный зал на 700 мест.
Также завершается также строительство шестиэтажного корпуса "Вожатый-2", рассчитанного на на 400 мест. Его общая площадь превышает 12 тысяч "квадратов".
Ранее правительство РФ по поручению президента страны разработало программу развития Международного детского центра "Артек" на 2026–2030 годы. Финансирование программы составит около 72 миллиардов рублей. Реализация программы позволит укрепить позиции "Артека" как ведущего детского центра в области образования и воспитания, сохраняющего лучшие традиции и внедряющего инновационные подходы в работе с детьми и молодежью.
Одна из визитных карточек Крыма – Международный детский центр "Артек", расположенный в приморском поселке Гурзуф, входит в число крупнейших в мире комплексов для отдыха детей и является самым знаменитым в России. Основан в июне 1925 года. Всего за 100-летнюю историю "Артека" здесь побывали почти два миллиона детей из более чем 100 стран. Находится в ведении Министерства просвещения РФ.
С осени 2014 года прошла глобальная реконструкция детского центра. Сейчас обновлены все девять детских лагерей: "Кипарисный", "Лазурный", "Лесной", "Морской", "Озерный", "Полевой", "Речной", "Хрустальный" и "Янтарный". А в 2026 году вводится в строй детского лагерь "Солнечный" вместимостью 1 000 мест, который станет местом применения новых образовательных технологий и прототипом новой школы.
