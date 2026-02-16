Рейтинг@Mail.ru
Упала с высоты: рабочей в Севастополе выплатят компенсацию в 800 тысяч - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Упала с высоты: рабочей в Севастополе выплатят компенсацию в 800 тысяч
Упала с высоты: рабочей в Севастополе выплатят компенсацию в 800 тысяч - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Упала с высоты: рабочей в Севастополе выплатят компенсацию в 800 тысяч
Севастополе прокуратура добивается компенсации морального вреда женщине, которая получила серьезную травму на производстве, упав со второго этажа на заводе. Об... РИА Новости Крым, 16.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Севастополе прокуратура добивается компенсации морального вреда женщине, которая получила серьезную травму на производстве, упав со второго этажа на заводе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.63-летняя женщина долгое время была мастером-штукатуром на одном из предприятий города, которое занимается производством хлебобулочных изделий. В июле 2023 года подрядчик по договору с указанным предприятием делал пристройку к одному из цехов. Работодатель поручил сотруднице укрыть завезенное на объект оборудование пленкой для обеспечения его сохранности. Но в процессе выполнения этой задачи женщина упала в неогороженный люк со второго этажа зданияВ прокуратуре уточнили, что в результате полученной на производстве травме женщина не может вернуться к трудовой деятельности."С целью защиты прав потерпевшей прокуратура Ленинского района направила в Нахимовский районный суд г. Севастополя исковое заявление о взыскании с подрядной организации компенсации морального вреда в размере 800 тыс. рублей", - говорится в сообщении.Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, снизив размер компенсации вдвое, но прокурор обжаловал данное решение в апелляционном порядке. Севастопольский городской суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил исковые требования ведомства в полном объеме, добавили в пресс-службе.Прокуратура контролирует фактическое исполнение подрядчиком судебного решения.Также отмечено, что ранее по иску прокуратуры города в пользу той же рабочей уже взыскано 800 тысяч рублей с работодателя. Пострадавшей деньги выплачены.Ранее в Севастополе прокуратура восстановила право 70-летней местной жительницы на выплаты в связи с полученной на производстве травмой, сообщала пресс-служба надзорного ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поскользнулся, упал, очнулся – гипс: как взыскать ущерб с коммунальщиковВ Керчи бизнесмен ответит за массовое отравление людей едой из доставкиКак получить выплату при аварии из-за гололеда
Упала с высоты: рабочей в Севастополе выплатят компенсацию в 800 тысяч

В Севастополе женщине выплатят компенсацию в 800 тысяч рублей за производственную травму

12:36 16.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Севастополе прокуратура добивается компенсации морального вреда женщине, которая получила серьезную травму на производстве, упав со второго этажа на заводе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
63-летняя женщина долгое время была мастером-штукатуром на одном из предприятий города, которое занимается производством хлебобулочных изделий. В июле 2023 года подрядчик по договору с указанным предприятием делал пристройку к одному из цехов. Работодатель поручил сотруднице укрыть завезенное на объект оборудование пленкой для обеспечения его сохранности. Но в процессе выполнения этой задачи женщина упала в неогороженный люк со второго этажа здания
В прокуратуре уточнили, что в результате полученной на производстве травме женщина не может вернуться к трудовой деятельности.
"С целью защиты прав потерпевшей прокуратура Ленинского района направила в Нахимовский районный суд г. Севастополя исковое заявление о взыскании с подрядной организации компенсации морального вреда в размере 800 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, снизив размер компенсации вдвое, но прокурор обжаловал данное решение в апелляционном порядке. Севастопольский городской суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил исковые требования ведомства в полном объеме, добавили в пресс-службе.
Прокуратура контролирует фактическое исполнение подрядчиком судебного решения.
Также отмечено, что ранее по иску прокуратуры города в пользу той же рабочей уже взыскано 800 тысяч рублей с работодателя. Пострадавшей деньги выплачены.
Ранее в Севастополе прокуратура восстановила право 70-летней местной жительницы на выплаты в связи с полученной на производстве травмой, сообщала пресс-служба надзорного ведомства.
