https://crimea.ria.ru/20260216/telegram-zablokiroval-bolee-200-tysyach-grupp-i-kanalov-za-odin-den-1153242698.html
Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за один день
Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за один день - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за один день
Мессенджер Telegram заблокировал за один день более 200 тысяч групп и каналов. Это максимальный показатель с конца января, говорится в официальной статистике... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T12:46
2026-02-16T12:46
2026-02-16T13:01
telegram
интернет
новости
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111093/21/1110932133_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_0f01ba642fc65304d384cae597b71959.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Мессенджер Telegram заблокировал за один день более 200 тысяч групп и каналов. Это максимальный показатель с конца января, говорится в официальной статистике мессенджера.15 февраля мессенджер заблокировал около 235 групп и каналов. Это стало самым высоким уровнем с 23 января.С начала февраля мессенджер заблокировал 1 856 069 групп и каналов, в том числе 7 016 сообществ, "связанных с терроризмом".С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило 7 256 305, из них 27 282 сообщества, "связанных с терроризмом"."С 2015 года модерация сочетает в себе сообщения пользователей с проактивным мониторингом, основанным на машинном обучении. В начале 2024 года эта работа была дополнительно усовершенствована с помощью передовых инструментов модерации на основе искусственного интеллекта", - отмечается на сайте мессенджера.Ранее в Роскомнадзоре заявили, что в отношении Telegram и ряда других мессенджеров введены ограничения, поскольку ими не удален ряд нарушений действующего законодательство. По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений.Позже глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский рассказал, что Тelegram осталось сделать "несколько шагов" для снятия претензии Роскомнадзора по поводу ограничений работы мессенджера, его администрация находится в контакте с ведомством.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111093/21/1110932133_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_89daa3b1d00a37f7d3d00722e926d069.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram, интернет, новости, безопасность
Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за один день
Telegram заблокировал с начала года более 7,2 млн пабликов
12:46 16.02.2026 (обновлено: 13:01 16.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Мессенджер Telegram заблокировал за один день более 200 тысяч групп и каналов. Это максимальный показатель с конца января, говорится в официальной статистике мессенджера.
15 февраля мессенджер заблокировал около 235 групп и каналов. Это стало самым высоким уровнем с 23 января.
С начала февраля мессенджер заблокировал 1 856 069 групп и каналов, в том числе 7 016 сообществ, "связанных с терроризмом".
С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило 7 256 305, из них 27 282 сообщества, "связанных с терроризмом".
"С 2015 года модерация сочетает в себе сообщения пользователей с проактивным мониторингом, основанным на машинном обучении. В начале 2024 года эта работа была дополнительно усовершенствована с помощью передовых инструментов модерации на основе искусственного интеллекта", - отмечается на сайте мессенджера.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что в отношении Telegram и ряда других мессенджеров введены ограничения
, поскольку ими не удален ряд нарушений действующего законодательство. По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений.
Позже глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский рассказал
, что Тelegram осталось сделать "несколько шагов" для снятия претензии Роскомнадзора по поводу ограничений работы мессенджера, его администрация находится в контакте с ведомством.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.