Сколько поездов задерживаются по пути в Крым – свежая информация
Сколько поездов задерживаются по пути в Крым – свежая информация
2026-02-16T12:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Два поезда, следующих в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, задерживаются по пути на полуостров по состоянию на 12:00 в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием из-за закрытия движения по Крымскому мосту в ночь на воскресенье, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения.По состоянию восемь часов утра понедельника четыре поезда "Таврия" в Крым и из Крыма следовали с задержкой до 2,5 часов.Крымский мост был закрыт в ночь на воскресенье, движение не осуществлялось 12 часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
