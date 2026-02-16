Сколько поездов задерживаются по пути в Крым – свежая информация

"По состоянию на 12.00 мск следуют с задержкой поезда "Таврия": №028 Москва - Симферополь, отправлением 16 февраля, задерживается менее, чем на 1 час; №077 Санкт-Петербург - Симферополь, отправлением 16 февраля, задерживается на 3 часа", - говорится в сообщении.