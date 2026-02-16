Рейтинг@Mail.ru
Сколько поездов задерживаются по пути в Крым – свежая информация - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Сколько поездов задерживаются по пути в Крым – свежая информация
Сколько поездов задерживаются по пути в Крым – свежая информация - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Сколько поездов задерживаются по пути в Крым – свежая информация
Два поезда, следующих в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, задерживаются по пути на полуостров по состоянию на 12:00 в понедельник. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T12:24
2026-02-16T12:24
поезд
поезд "таврия"
гранд сервис экспресс
железная дорога
новости крыма
крым
транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Два поезда, следующих в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, задерживаются по пути на полуостров по состоянию на 12:00 в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием из-за закрытия движения по Крымскому мосту в ночь на воскресенье, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения.По состоянию восемь часов утра понедельника четыре поезда "Таврия" в Крым и из Крыма следовали с задержкой до 2,5 часов.Крымский мост был закрыт в ночь на воскресенье, движение не осуществлялось 12 часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
Новости
Сколько поездов задерживаются по пути в Крым – свежая информация

12:24 16.02.2026
 
Новые вагоны поезда "Таврия" в обновленной ливрее
Новые вагоны поезда Таврия в обновленной ливрее
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Два поезда, следующих в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, задерживаются по пути на полуостров по состоянию на 12:00 в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".

"По состоянию на 12.00 мск следуют с задержкой поезда "Таврия": №028 Москва - Симферополь, отправлением 16 февраля, задерживается менее, чем на 1 час; №077 Санкт-Петербург - Симферополь, отправлением 16 февраля, задерживается на 3 часа", - говорится в сообщении.

Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием из-за закрытия движения по Крымскому мосту в ночь на воскресенье, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения.
По состоянию восемь часов утра понедельника четыре поезда "Таврия" в Крым и из Крыма следовали с задержкой до 2,5 часов.
Крымский мост был закрыт в ночь на воскресенье, движение не осуществлялось 12 часов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
