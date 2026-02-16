Рейтинг@Mail.ru
Сильный пожар на площади 400 "квадратов" тушат в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Сильный пожар на площади 400 "квадратов" тушат в Севастополе
Сильный пожар на площади 400 "квадратов" тушат в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Сильный пожар на площади 400 "квадратов" тушат в Севастополе
Сильный пожар на площади 400 квадратных метров тушат в Севастополе, есть угроза распространения огня. Об этом сообщает МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T07:09
2026-02-16T07:17
пожар
происшествия
мчс севастополя
севастополь
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Сильный пожар на площади 400 квадратных метров тушат в Севастополе, есть угроза распространения огня. Об этом сообщает МЧС России по городу.По данным ведомства, горят постройки по улице Кряжева.Вызов поступил в 5 часов 40 минут. Выехавшие на место подразделения МЧС выяснили, что пламя охватило постройки на площади около 400 метров. Спасатели добавили, что из-за сильного ветра есть угроза распространения пожара. Пожар тушат 23 человека и 6 единиц техники.В 7.07 пожар локализовали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
Новости
Сильный пожар на площади 400 "квадратов" тушат в Севастополе

В Севастополе горят постройки на площади 400 "квадратов"

07:09 16.02.2026 (обновлено: 07:17 16.02.2026)
 
© МЧС СевастополяПожарные машины
Пожарные машины
© МЧС Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Сильный пожар на площади 400 квадратных метров тушат в Севастополе, есть угроза распространения огня. Об этом сообщает МЧС России по городу.
По данным ведомства, горят постройки по улице Кряжева.
Вызов поступил в 5 часов 40 минут. Выехавшие на место подразделения МЧС выяснили, что пламя охватило постройки на площади около 400 метров.
"Самостоятельно эвакуировались пять человек, в том числе один ребенок. Погибших и пострадавших нет. Также спасатели вынесли газовый баллон, не допустив его критического нагрева", - говорится в сообщении.
Спасатели добавили, что из-за сильного ветра есть угроза распространения пожара. Пожар тушат 23 человека и 6 единиц техники.
В 7.07 пожар локализовали.
