Сильный пожар на площади 400 квадратных метров тушат в Севастополе, есть угроза распространения огня. Об этом сообщает МЧС России по городу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Сильный пожар на площади 400 квадратных метров тушат в Севастополе, есть угроза распространения огня. Об этом сообщает МЧС России по городу.По данным ведомства, горят постройки по улице Кряжева.Вызов поступил в 5 часов 40 минут. Выехавшие на место подразделения МЧС выяснили, что пламя охватило постройки на площади около 400 метров. Спасатели добавили, что из-за сильного ветра есть угроза распространения пожара. Пожар тушат 23 человека и 6 единиц техники.В 7.07 пожар локализовали.
пожар, происшествия, мчс севастополя, севастополь, новости севастополя
Сильный пожар на площади 400 "квадратов" тушат в Севастополе
В Севастополе горят постройки на площади 400 "квадратов"
07:09 16.02.2026 (обновлено: 07:17 16.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Сильный пожар на площади 400 квадратных метров тушат в Севастополе, есть угроза распространения огня. Об этом сообщает МЧС России по городу.
По данным ведомства, горят постройки по улице Кряжева.
Вызов поступил в 5 часов 40 минут. Выехавшие на место подразделения МЧС выяснили, что пламя охватило постройки на площади около 400 метров.
"Самостоятельно эвакуировались пять человек, в том числе один ребенок. Погибших и пострадавших нет. Также спасатели вынесли газовый баллон, не допустив его критического нагрева", - говорится в сообщении.
Спасатели добавили, что из-за сильного ветра есть угроза распространения пожара. Пожар тушат 23 человека и 6 единиц техники.
В 7.07 пожар локализовали.
