Сильный пожар на площади 400 "квадратов" тушат в Севастополе

Сильный пожар на площади 400 "квадратов" тушат в Севастополе

2026-02-16T07:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Сильный пожар на площади 400 квадратных метров тушат в Севастополе, есть угроза распространения огня. Об этом сообщает МЧС России по городу.По данным ведомства, горят постройки по улице Кряжева.Вызов поступил в 5 часов 40 минут. Выехавшие на место подразделения МЧС выяснили, что пламя охватило постройки на площади около 400 метров. Спасатели добавили, что из-за сильного ветра есть угроза распространения пожара. Пожар тушат 23 человека и 6 единиц техники.В 7.07 пожар локализовали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

