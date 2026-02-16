https://crimea.ria.ru/20260216/shest-novykh-detsadov-otkroyut-v-krymu-v-etom-godu-1153241857.html

Шесть новых детсадов откроют в Крыму в этом году

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму открылись семь новых детсадов и еще шесть будут готовы в этом году. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.По ее данным, в 2025 году за счет республиканской адресной инвестиционной программы отремонтировали 244 учреждения. Кроме средств из бюджета республики, Крым получает деньги на строительство и ремонт образовательных учреждений из федерального бюджета по нацпроектам.В этой евпаторийской школе №18 установлено наисовременнейшее оборудование, которое дает возможность школьникам осваивать не только общеобразовательные программы, но и программы дополнительного образования.Программа по капитальному ремонту дошкольных учреждений и модернизации дошкольных систем также позволила отремонтировать два детских сада."На 2026-27 годы запланирован ремонт еще 11 детских садов. В этом году уже в пяти детских садах начинаются такие ремонтные работы. Кроме этого, с 2023-го года продолжается реализация программы модернизации школьных систем образования. И фактически более 40 школ уже получили такое финансирование. В прошлом году был завершен ремонт по 16 объектам: 13 из них муниципальные, три государственные - это интернаты, где дети находятся круглосуточно", - рассказала Лаврик.На 2026-27 годы, по ее словам, запланирован ремонт еще 13 объектов, на шести работа уже начата. Пять объектов "уйдут" на двухгодичные контракты, остальные семь начну ремонтировать в 2027 году как одногодичные контракты."Кроме этого, у нас подготовлена проектно-сметная документация еще на более чем 30 объектов, поэтому мы готовы, эта программа будет реализована до 2030 года. Я думаю, что мы все эти задачи выполним, все зависит от того, какая будет ситуация с финансированием. Возможно, еще и увеличим количество объектов", - подчеркнула министр.Также она рассказала о ремонтах общежитий студентов среднего профессионального образования: ремонт уже был закончен в Керченском морском колледже, в работе общежитие Автотранспортного колледжа в Симферополе и второе общежитие Морского колледжа в Керчи. Ремонт еще шести общежитий запланирован на 2026-27гг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Семейным парам студентов будут выдавать отдельные комнаты в общежитииЧто отремонтируют в КФУ на 200 миллионов рублей из бюджета КрымаНовая школа под Симферополем откроется до конца года

