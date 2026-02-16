https://crimea.ria.ru/20260216/seledka-i-znamya-pobedy-kak-sokhranyayut-nematerialnoe-dostoyanie-kryma-1153191263.html

Селедка и Знамя Победы: как сохраняют нематериальное достояние Крыма

Что общего между Карадагским змеем и вышивкой крымских татар? И то, и другое входит в реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Крыма. Пока таких объектов 12, но в скором времени могут появиться и новые. Что такое эти объекты, кто их выявляет – в материале РИА Новости Крым.Нематериальное культурное наследие – это обычаи, формы представления и выражения, знания, навыки и связанные с ними предметы и культурные пространства, признанные сообществами (не обязательно этническими) в качестве части их культурного наследия. Такое нематериальное культурное наследие формирует чувство самобытности и уважения культурного разнообразия, его необходимо сохранять и передавать будущим поколениям. Аналогичная форма сохранения объектов нематериального культурного наследия существует и на мировом уровне, его формирует ЮНЕСКО. В списке этой международной организации есть фламенко Испании, средиземноморская диета, рисунки на песке народов Океании и еще более 600 танцев, обрядов, обычаев…При Центре народного творчества Республики Крым существует отдел нематериального культурного достояния (НКД). Сотрудники этого отдела ищут и определяют, что из существующих в Крыму обрядов и традиций может являться объектом нематериального культурного достояния. Аналогичный реестр есть и на федеральном, всероссийском уровне.Уже после существования реестра ОКН, объясняет он долгий государственный путь, вышел федеральный закон №402, в котором обрисовывалось создание реестра объектом нематериально-культурного достояния. Списки стали составлять заново, а объекты систематизировать, что называется, снизу наверх: сначала на уровне муниципалитетов, потом той или иной области или республики, затем их подают на "федеральную ступеньку". Центр народного творчества является оператором ведения Крымского республиканского реестра объектов нематериального достояния.Для того, чтобы все было выверено и зафиксировано, крымские специалисты провели совместные фольклорные экспедиции со специалистами из Москвы, которые приезжают в тот или иной регион раз в два года. Теперь Крым ждет вердикта.Крымская фишкаНа уровне республики работает специальная комиссия, которая включает объекты нематериального этнокультурного достояния в республиканский список. В 2025 году включили Мазанскую технологию приготовления глины, традицию водружения Знамени Победы на горные вершины Ялты и городскую феодосийскую легенду о Карадагском змее.Не каждый обряд, легенда или традиция могут претендовать на статус объекта нематериального культурного достояния. Во-первых, ему должно быть не менее 40 лет, во-вторых, у него должна быть крымская особенность, то есть то, что отличает его от похожих в других регионах России. И важна степень сохранности – традиция или легенда с годами должна не искажаться или искажаться минимально.В Крыму выделять значимые, достойные реестра объекты нематериального культурного наследия сложно. Нужно четко разграничивать, что, например, какое-то блюдо – это материальный объект, а вот уже способ его приготовления и то, с какими песнями его готовят – это как раз объект нематериальной культуры.Стать достояниемНекоторые объекты сейчас "дорабатываются", есть много бюрократических нюансов, чтобы вывести объект на федеральный уровень: нужны фольклорные экспедиции, правильное оформление документов, медиа-контент, а к нему документы о защите авторских прав и персональных данных тех, кто является носителем этого объекта, и еще масса других нюансов и бумажек.Были на рассмотрении и те объекты нематериального культурного наследия, которые комиссия отвергла. Например, традиции праздника, который отмечают в том числе и крымские болгары – Трифон Зарезан, день первого весеннего обрезания лозы.Павел Ермоленко вспоминает и забавные случаи при подаче заявок. Многие почему-то уверены, что за нахождение в списке полагаются государственные выплаты или привилегии, некоторые просто жаждут славы.Но среди плевел бывают и уникальные зерна. Так что Павел Ермоленко призывает присылать заявки несмотря ни на что. В процессе работы бывают и случаи, удивительные для опытных этнографов.Теперь этот обряд в ряду других ждет своей отдельной специальной этнографической экспедиции и полной процедуры, чтобы стать документально зафиксированным объектом нематериального этнокультурного достояния Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спасатели водрузили Знамя Победы на вершине Ай-ПетриКрым – полуостров драконов: мифический персонаж и его воплощенияЗолотая нить судьбы: вышивальщица из Крыма освоила уникальную технику

