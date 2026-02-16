https://crimea.ria.ru/20260216/seledka-i-znamya-pobedy-kak-sokhranyayut-nematerialnoe-dostoyanie-kryma-1153191263.html
Селедка и Знамя Победы: как сохраняют нематериальное достояние Крыма
Селедка и Знамя Победы: как сохраняют нематериальное достояние Крыма - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Селедка и Знамя Победы: как сохраняют нематериальное достояние Крыма
Что общего между Карадагским змеем и вышивкой крымских татар? И то, и другое входит в реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Крыма. Пока... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T06:08
2026-02-16T06:08
2026-02-16T06:08
крым
традиции
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/09/1146331436_41:73:700:444_1920x0_80_0_0_401a700c07cd321f173787afbc000814.jpg
Что общего между Карадагским змеем и вышивкой крымских татар? И то, и другое входит в реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Крыма. Пока таких объектов 12, но в скором времени могут появиться и новые. Что такое эти объекты, кто их выявляет – в материале РИА Новости Крым.Нематериальное культурное наследие – это обычаи, формы представления и выражения, знания, навыки и связанные с ними предметы и культурные пространства, признанные сообществами (не обязательно этническими) в качестве части их культурного наследия. Такое нематериальное культурное наследие формирует чувство самобытности и уважения культурного разнообразия, его необходимо сохранять и передавать будущим поколениям. Аналогичная форма сохранения объектов нематериального культурного наследия существует и на мировом уровне, его формирует ЮНЕСКО. В списке этой международной организации есть фламенко Испании, средиземноморская диета, рисунки на песке народов Океании и еще более 600 танцев, обрядов, обычаев…При Центре народного творчества Республики Крым существует отдел нематериального культурного достояния (НКД). Сотрудники этого отдела ищут и определяют, что из существующих в Крыму обрядов и традиций может являться объектом нематериального культурного достояния. Аналогичный реестр есть и на федеральном, всероссийском уровне.Уже после существования реестра ОКН, объясняет он долгий государственный путь, вышел федеральный закон №402, в котором обрисовывалось создание реестра объектом нематериально-культурного достояния. Списки стали составлять заново, а объекты систематизировать, что называется, снизу наверх: сначала на уровне муниципалитетов, потом той или иной области или республики, затем их подают на "федеральную ступеньку". Центр народного творчества является оператором ведения Крымского республиканского реестра объектов нематериального достояния.Для того, чтобы все было выверено и зафиксировано, крымские специалисты провели совместные фольклорные экспедиции со специалистами из Москвы, которые приезжают в тот или иной регион раз в два года. Теперь Крым ждет вердикта.Крымская фишкаНа уровне республики работает специальная комиссия, которая включает объекты нематериального этнокультурного достояния в республиканский список. В 2025 году включили Мазанскую технологию приготовления глины, традицию водружения Знамени Победы на горные вершины Ялты и городскую феодосийскую легенду о Карадагском змее.Не каждый обряд, легенда или традиция могут претендовать на статус объекта нематериального культурного достояния. Во-первых, ему должно быть не менее 40 лет, во-вторых, у него должна быть крымская особенность, то есть то, что отличает его от похожих в других регионах России. И важна степень сохранности – традиция или легенда с годами должна не искажаться или искажаться минимально.В Крыму выделять значимые, достойные реестра объекты нематериального культурного наследия сложно. Нужно четко разграничивать, что, например, какое-то блюдо – это материальный объект, а вот уже способ его приготовления и то, с какими песнями его готовят – это как раз объект нематериальной культуры.Стать достояниемНекоторые объекты сейчас "дорабатываются", есть много бюрократических нюансов, чтобы вывести объект на федеральный уровень: нужны фольклорные экспедиции, правильное оформление документов, медиа-контент, а к нему документы о защите авторских прав и персональных данных тех, кто является носителем этого объекта, и еще масса других нюансов и бумажек.Были на рассмотрении и те объекты нематериального культурного наследия, которые комиссия отвергла. Например, традиции праздника, который отмечают в том числе и крымские болгары – Трифон Зарезан, день первого весеннего обрезания лозы.Павел Ермоленко вспоминает и забавные случаи при подаче заявок. Многие почему-то уверены, что за нахождение в списке полагаются государственные выплаты или привилегии, некоторые просто жаждут славы.Но среди плевел бывают и уникальные зерна. Так что Павел Ермоленко призывает присылать заявки несмотря ни на что. В процессе работы бывают и случаи, удивительные для опытных этнографов.Теперь этот обряд в ряду других ждет своей отдельной специальной этнографической экспедиции и полной процедуры, чтобы стать документально зафиксированным объектом нематериального этнокультурного достояния Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спасатели водрузили Знамя Победы на вершине Ай-ПетриКрым – полуостров драконов: мифический персонаж и его воплощенияЗолотая нить судьбы: вышивальщица из Крыма освоила уникальную технику
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/09/1146331436_91:72:586:444_1920x0_80_0_0_bc1cebcc13a7efc194c11e5638a940c4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, традиции, общество
Селедка и Знамя Победы: как сохраняют нематериальное достояние Крыма
Семейный ансамбль из Крыма стал нематериальным культурном достоянием России
Что общего между Карадагским змеем и вышивкой крымских татар? И то, и другое входит в реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Крыма. Пока таких объектов 12, но в скором времени могут появиться и новые. Что такое эти объекты, кто их выявляет – в материале РИА Новости Крым.
Нематериальное культурное наследие – это обычаи, формы представления и выражения, знания, навыки и связанные с ними предметы и культурные пространства, признанные сообществами (не обязательно этническими) в качестве части их культурного наследия. Такое нематериальное культурное наследие формирует чувство самобытности и уважения культурного разнообразия, его необходимо сохранять и передавать будущим поколениям. Аналогичная форма сохранения объектов нематериального культурного наследия существует и на мировом уровне, его формирует ЮНЕСКО. В списке этой международной организации есть фламенко Испании, средиземноморская диета, рисунки на песке народов Океании и еще более 600 танцев, обрядов, обычаев…
При Центре народного творчества Республики Крым существует отдел нематериального культурного достояния (НКД). Сотрудники этого отдела ищут и определяют, что из существующих в Крыму обрядов и традиций может являться объектом нематериального культурного достояния. Аналогичный реестр есть и на федеральном, всероссийском уровне.
"В Крым приезжала московская экспедиция из числа представителей Государственного российского дома народного творчества им. Поленова. Они помогли нам с проведением фольклорно-сельской экспедиции, чтобы включить два объекта Крыма в федеральный реестр ОКН. Это была семейная традиция крымско-татарского ансамбля Зинадиновых и традиция феодосийских караимов, праздник Ага-Думпа", – рассказывает заведующий отделом Павел Ермоленко.
Уже после существования реестра ОКН, объясняет он долгий государственный путь, вышел федеральный закон №402
, в котором обрисовывалось создание реестра объектом нематериально-культурного достояния. Списки стали составлять заново, а объекты систематизировать, что называется, снизу наверх: сначала на уровне муниципалитетов, потом той или иной области или республики, затем их подают на "федеральную ступеньку". Центр народного творчества является оператором ведения Крымского республиканского реестра объектов нематериального достояния.
"С выходом нового закона караимский обряд не попал в новый реестр. Но помимо этих двух объектов в позапрошлом году мы подавали в федеральный реестр еще несколько объектов: традиции заключения брачного договора Шетар у караимов, традиции, связанные с ловлей и потреблением керченской селедки, праздник греков Чернополья Панаир и традицию крымско-татарской вышивки", – рассказывает заведующий отделом.
Для того, чтобы все было выверено и зафиксировано, крымские специалисты провели совместные фольклорные экспедиции со специалистами из Москвы, которые приезжают в тот или иной регион раз в два года. Теперь Крым ждет вердикта.
Крымская фишка
На уровне республики работает специальная комиссия, которая включает объекты нематериального этнокультурного достояния в республиканский список. В 2025 году включили Мазанскую технологию приготовления глины
, традицию водружения Знамени Победы
на горные вершины Ялты и городскую феодосийскую легенду о Карадагском змее
.
"Нам могут присылать заявки как отдел управления культурой в муниципалитетах, так в принципе кто угодно – общественные организации и физические лица. Присылают нам заявок люди немало", – признается собеседник.
Не каждый обряд, легенда или традиция могут претендовать на статус объекта нематериального культурного достояния. Во-первых, ему должно быть не менее 40 лет, во-вторых, у него должна быть крымская особенность, то есть то, что отличает его от похожих в других регионах России. И важна степень сохранности – традиция или легенда с годами должна не искажаться или искажаться минимально.
"Например, водружение Знамени Победы на Ай-Петри. Это наша крымская фишка. Традиции больше 40 лет, она родилась с Великой Отечественной войны, была история, когда один из крымских партизан, будучи альпинистом, водрузил на вершине советское знамя. Обычай возродили после войны горноспасатели. В Москве очень нашей этой историей вдохновились, кстати", – рассказывает Павел Ермоленко.
В Крыму выделять значимые, достойные реестра объекты нематериального культурного наследия сложно. Нужно четко разграничивать, что, например, какое-то блюдо – это материальный объект, а вот уже способ его приготовления и то, с какими песнями его готовят – это как раз объект нематериальной культуры.
"Здесь тоже много споров, потому что в Крыму культуры очень сильно переплетены, они сосуществовали вместе и влияли друг на друга. Те же чебуреки и их рецепт приготовления считают своим сразу несколько народов. Наша задача – не навредить, не исказить информацию, никого не обидеть. Поэтому мы такие объекты стараемся лучше пока вообще не вносить, чем внести неправильно", – объясняет глава отдела Центра народного творчества.
Стать достоянием
Некоторые объекты сейчас "дорабатываются", есть много бюрократических нюансов, чтобы вывести объект на федеральный уровень: нужны фольклорные экспедиции, правильное оформление документов, медиа-контент, а к нему документы о защите авторских прав и персональных данных тех, кто является носителем этого объекта, и еще масса других нюансов и бумажек.
"Тяжела и неказиста жизнь простого фольклориста", – шутит Ермоленко: "До сих пор на федеральном уровне, даже среди музейщиков, еще нет четкого понимания, как хранить нематериальное, как его музеифицировать".
Были на рассмотрении и те объекты нематериального культурного наследия, которые комиссия отвергла. Например, традиции праздника, который отмечают в том числе и крымские болгары – Трифон Зарезан, день первого весеннего обрезания лозы.
"Комиссия отправила его на доработку, чтобы нашли, чем крымский Трифон Зарезан отличается от общей болгарской традиции. По первой, когда закон №402 ФЗ был принят, многие регионы начали вносить Масленицу или городки. А чем празднование масленицы отличается в Воронеже от ее празднования на Урале? Должна быть четкая региональная особенность", – объясняет фольклорист.
Павел Ермоленко вспоминает и забавные случаи при подаче заявок. Многие почему-то уверены, что за нахождение в списке полагаются государственные выплаты или привилегии, некоторые просто жаждут славы.
"Как-то на нас жалобу президенту (!) написал один крымский бард, который очень хотел, чтобы в реестр мы включили его песни. Но мы все заявки комиссией обязаны отрабатывать, даже такие нелепые", – вспоминает собеседник.
Но среди плевел бывают и уникальные зерна. Так что Павел Ермоленко призывает присылать заявки несмотря ни на что. В процессе работы бывают и случаи, удивительные для опытных этнографов.
"У чернопольских греков есть праздник Панаир, про него уже очень многие знают. Но этому празднику предшествует обряд "одевания" икон: бабушки поют обрядовые песни, снимают с икон специальные одежды и надевают новые. Это не иконные оклады, это прямо одежда из ткани – есть нижняя, есть верхняя. Такой обряд проходит шесть раз в год. Вроде бы греческая история, но в ней очень много крымских особенностей. Эта традиция вполне может претендовать на внесение в списки", – привел пример Павел Ермоленко.
Теперь этот обряд в ряду других ждет своей отдельной специальной этнографической экспедиции и полной процедуры, чтобы стать документально зафиксированным объектом нематериального этнокультурного достояния Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: