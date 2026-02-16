https://crimea.ria.ru/20260216/rossiyskaya-polka-na-marketpleysakh-poyavitsya-bolshe-otechestvennykh-tovarov-1153160612.html
Российская полка: на маркетплейсах появится больше отечественных товаров
Российская полка: на маркетплейсах появится больше отечественных товаров - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Российская полка: на маркетплейсах появится больше отечественных товаров
Государственная дума России готовит законопроект для поддержки производителей отечественных товаров. Так называемая "российская полка" увеличит количество... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T08:18
2026-02-16T08:18
2026-02-16T08:18
радио "спутник в крыму"
маркетплейс
мнения
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140272029_0:140:1350:900_1920x0_80_0_0_677c8d58c3e04ca058837ae17fdc7a2e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Государственная дума России готовит законопроект для поддержки производителей отечественных товаров. Так называемая "российская полка" увеличит количество отечественной продукции на маркетплейсах. О важности инициативы, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России, член Совета по классификации Министерства экономического развития РФ Лилия Биткулова.Хорошим примером популяризации отечественных товаров специалист считает рост интереса у потребителя к российским и крымским винам."То, что произведено в России, на российских винодельнях, включая и крымские, появилось не только на полках магазинов, но и в ресторанах. Эта тема заработала. Российские вина присутствуют, их с удовольствием сейчас пьют, это модно и популярно, их приобретают. Получается и помощь нашим винодельням, включая крымские. Это была первая ласточка, но полка российских вин пополнилась", – рассказала гостья эфира.По мнению спикера, аналогичным способом следует действовать и на популярных в современном мире маркетплейсах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:"Сделано в Крыму": какие товары наиболее популярны в миреНекачественные товары и услуги: на что жаловались крымчане в январеЧто поможет Крыму уничтожить санкционные барьеры – мнение
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140272029_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_be193fffe2ab58f368aa6d367c1094e1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маркетплейс, мнения, россия
Российская полка: на маркетплейсах появится больше отечественных товаров
Отечественных производителей на маркетплейсах поддержит "российская полка"
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым.
Государственная дума России готовит законопроект для поддержки производителей отечественных товаров. Так называемая "российская полка" увеличит количество отечественной продукции на маркетплейсах. О важности инициативы, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму"
член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России, член Совета по классификации Министерства экономического развития РФ Лилия Биткулова.
"Это должно по-хорошему стимулировать наших производителей на то, чтобы в современных условиях появлялось как можно больше именно наших продуктов. Чтобы было модно приобретать то, что произведено в России", – отметила собеседница.
Хорошим примером популяризации отечественных товаров специалист считает рост интереса у потребителя к российским и крымским винам.
"То, что произведено в России, на российских винодельнях, включая и крымские, появилось не только на полках магазинов, но и в ресторанах. Эта тема заработала. Российские вина присутствуют, их с удовольствием сейчас пьют, это модно и популярно, их приобретают. Получается и помощь нашим винодельням, включая крымские. Это была первая ласточка, но полка российских вин пополнилась", – рассказала гостья эфира.
По мнению спикера, аналогичным способом следует действовать и на популярных в современном мире маркетплейсах.
"И по товарам, по продукции. Есть же и товарный знак "Сделано в России". Хочется свое, отечественное. Я считаю, что нужно продвигать свой бренд. Это, в том числе, поднимает качество производимых в России продуктов", – выразила мнение эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: