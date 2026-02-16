Рейтинг@Mail.ru
Российская полка: на маркетплейсах появится больше отечественных товаров - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Российская полка: на маркетплейсах появится больше отечественных товаров
Российская полка: на маркетплейсах появится больше отечественных товаров - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Российская полка: на маркетплейсах появится больше отечественных товаров
Государственная дума России готовит законопроект для поддержки производителей отечественных товаров. Так называемая "российская полка" увеличит количество... РИА Новости Крым, 16.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Государственная дума России готовит законопроект для поддержки производителей отечественных товаров. Так называемая "российская полка" увеличит количество отечественной продукции на маркетплейсах. О важности инициативы, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России, член Совета по классификации Министерства экономического развития РФ Лилия Биткулова.

"Это должно по-хорошему стимулировать наших производителей на то, чтобы в современных условиях появлялось как можно больше именно наших продуктов. Чтобы было модно приобретать то, что произведено в России", – отметила собеседница.

Хорошим примером популяризации отечественных товаров специалист считает рост интереса у потребителя к российским и крымским винам.

"То, что произведено в России, на российских винодельнях, включая и крымские, появилось не только на полках магазинов, но и в ресторанах. Эта тема заработала. Российские вина присутствуют, их с удовольствием сейчас пьют, это модно и популярно, их приобретают. Получается и помощь нашим винодельням, включая крымские. Это была первая ласточка, но полка российских вин пополнилась", – рассказала гостья эфира.

По мнению спикера, аналогичным способом следует действовать и на популярных в современном мире маркетплейсах.

"И по товарам, по продукции. Есть же и товарный знак "Сделано в России". Хочется свое, отечественное. Я считаю, что нужно продвигать свой бренд. Это, в том числе, поднимает качество производимых в России продуктов", – выразила мнение эксперт.
Российская полка: на маркетплейсах появится больше отечественных товаров

Отечественных производителей на маркетплейсах поддержит "российская полка"

08:18 16.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Государственная дума России готовит законопроект для поддержки производителей отечественных товаров. Так называемая "российская полка" увеличит количество отечественной продукции на маркетплейсах. О важности инициативы, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России, член Совета по классификации Министерства экономического развития РФ Лилия Биткулова.

"Это должно по-хорошему стимулировать наших производителей на то, чтобы в современных условиях появлялось как можно больше именно наших продуктов. Чтобы было модно приобретать то, что произведено в России", – отметила собеседница.

Хорошим примером популяризации отечественных товаров специалист считает рост интереса у потребителя к российским и крымским винам.
"То, что произведено в России, на российских винодельнях, включая и крымские, появилось не только на полках магазинов, но и в ресторанах. Эта тема заработала. Российские вина присутствуют, их с удовольствием сейчас пьют, это модно и популярно, их приобретают. Получается и помощь нашим винодельням, включая крымские. Это была первая ласточка, но полка российских вин пополнилась", – рассказала гостья эфира.
По мнению спикера, аналогичным способом следует действовать и на популярных в современном мире маркетплейсах.
"И по товарам, по продукции. Есть же и товарный знак "Сделано в России". Хочется свое, отечественное. Я считаю, что нужно продвигать свой бренд. Это, в том числе, поднимает качество производимых в России продуктов", – выразила мнение эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Сделано в Крыму": какие товары наиболее популярны в мире
Некачественные товары и услуги: на что жаловались крымчане в январе
Что поможет Крыму уничтожить санкционные барьеры – мнение
 
