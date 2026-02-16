https://crimea.ria.ru/20260216/rossiyskaya-polka-na-marketpleysakh-poyavitsya-bolshe-otechestvennykh-tovarov-1153160612.html

Российская полка: на маркетплейсах появится больше отечественных товаров

Государственная дума России готовит законопроект для поддержки производителей отечественных товаров. Так называемая "российская полка" увеличит количество... РИА Новости Крым, 16.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Государственная дума России готовит законопроект для поддержки производителей отечественных товаров. Так называемая "российская полка" увеличит количество отечественной продукции на маркетплейсах. О важности инициативы, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России, член Совета по классификации Министерства экономического развития РФ Лилия Биткулова.Хорошим примером популяризации отечественных товаров специалист считает рост интереса у потребителя к российским и крымским винам."То, что произведено в России, на российских винодельнях, включая и крымские, появилось не только на полках магазинов, но и в ресторанах. Эта тема заработала. Российские вина присутствуют, их с удовольствием сейчас пьют, это модно и популярно, их приобретают. Получается и помощь нашим винодельням, включая крымские. Это была первая ласточка, но полка российских вин пополнилась", – рассказала гостья эфира.По мнению спикера, аналогичным способом следует действовать и на популярных в современном мире маркетплейсах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:"Сделано в Крыму": какие товары наиболее популярны в миреНекачественные товары и услуги: на что жаловались крымчане в январеЧто поможет Крыму уничтожить санкционные барьеры – мнение

