Россиян ждут трехдневные выходные - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Россиян ждут трехдневные выходные
Россиян ждут трехдневные выходные - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Россиян ждут трехдневные выходные
Следующие выходные в России будут трехдневными, а последняя неделя месяца - четырехдневной. РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T06:25
2026-02-16T06:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Следующие выходные в России будут трехдневными, а последняя неделя месяца - четырехдневной. Согласно производственному календарю, утвержденному правительством РФ, в честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля.Последующая за этим рабочая неделя будет четырехдневной - с 24 по 27 февраля.Как сообщалось, в 2026 году россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель. А в Крыму установили четыре дополнительных выходных дня в 2026 году в связи с празднованием религиозных праздников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Следующие выходные в России будут трехдневными, а последняя неделя месяца - четырехдневной.
Согласно производственному календарю, утвержденному правительством РФ, в честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля.
В этом году 23 февраля выпадает на понедельник, поэтому праздник примкнет к выходным дням, 21 и 22 февраля.
Последующая за этим рабочая неделя будет четырехдневной - с 24 по 27 февраля.
Как сообщалось, в 2026 году россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель. А в Крыму установили четыре дополнительных выходных дня в 2026 году в связи с празднованием религиозных праздников.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
