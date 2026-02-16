https://crimea.ria.ru/20260216/rossiyan-zhdut-trekhdnevnye-vykhodnye-1153234004.html

Россиян ждут трехдневные выходные

Россиян ждут трехдневные выходные - РИА Новости Крым, 16.02.2026

Россиян ждут трехдневные выходные

Следующие выходные в России будут трехдневными, а последняя неделя месяца - четырехдневной. РИА Новости Крым, 16.02.2026

2026-02-16T06:25

2026-02-16T06:25

2026-02-16T06:25

производственный календарь

календарь

отдых

выходной в крыму

праздники и памятные даты

новости

работа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/0d/1119463769_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5cf2b218699073cb52f909cecd9237e7.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Следующие выходные в России будут трехдневными, а последняя неделя месяца - четырехдневной. Согласно производственному календарю, утвержденному правительством РФ, в честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля.Последующая за этим рабочая неделя будет четырехдневной - с 24 по 27 февраля.Как сообщалось, в 2026 году россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель. А в Крыму установили четыре дополнительных выходных дня в 2026 году в связи с празднованием религиозных праздников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

производственный календарь, календарь, отдых, выходной в крыму, праздники и памятные даты, новости, работа