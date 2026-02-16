https://crimea.ria.ru/20260216/rossiyan-zhdut-trekhdnevnye-vykhodnye-1153234004.html
Россиян ждут трехдневные выходные
Следующие выходные в России будут трехдневными, а последняя неделя месяца - четырехдневной. РИА Новости Крым, 16.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Следующие выходные в России будут трехдневными, а последняя неделя месяца - четырехдневной. Согласно производственному календарю, утвержденному правительством РФ, в честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля.Последующая за этим рабочая неделя будет четырехдневной - с 24 по 27 февраля.Как сообщалось, в 2026 году россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель. А в Крыму установили четыре дополнительных выходных дня в 2026 году в связи с празднованием религиозных праздников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
