https://crimea.ria.ru/20260216/putin-i-tokaev-proveli-telefonnyy-razgovor--chto-obsuzhdalos-1153248965.html

Путин и Токаев провели телефонный разговор – что обсуждалось

Путин и Токаев провели телефонный разговор – что обсуждалось - РИА Новости Крым, 16.02.2026

Путин и Токаев провели телефонный разговор – что обсуждалось

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого главы государств обсудили... РИА Новости Крым, 16.02.2026

2026-02-16T14:02

2026-02-16T14:02

2026-02-16T14:02

владимир путин (политик)

касым-жомарт токаев

россия

казахстан

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122622811_0:0:3002:1689_1920x0_80_0_0_dd1b686222c72d3647e0d4289aad6a65.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого главы государств обсудили дальнейшее развитие сотрудничества двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля."Рассмотрен ход реализации договоренностей по дальнейшему развитию российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества с акцентом на взаимовыгодные совместные проекты в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.Также в ходе разговора Путин подтвердил свое участие в предстоящем в конце мая в Астане заседании Высшего Евразийского экономического совета. Токаев пригласил президента России осуществить в привязке к этому мероприятию государственный визит в Казахстан. Приглашение было с благодарностью принято, отметили в Кремле.Кроме того, лидеры затронули актуальные проблемы международной повестки дня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встретился с лидерами стран СНГ - главные заявленияРФ и Центральная Азия формируют особое пространство в Евразии – экспертыТоварооборот России со странами ШОС достиг 409 млрд долларов – Путин

россия

казахстан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), касым-жомарт токаев, россия, казахстан, политика, новости