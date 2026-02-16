Рейтинг@Mail.ru
Путин и Токаев провели телефонный разговор – что обсуждалось - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Путин и Токаев провели телефонный разговор – что обсуждалось
Путин и Токаев провели телефонный разговор – что обсуждалось - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Путин и Токаев провели телефонный разговор – что обсуждалось
Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого главы государств обсудили... РИА Новости Крым, 16.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого главы государств обсудили дальнейшее развитие сотрудничества двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля."Рассмотрен ход реализации договоренностей по дальнейшему развитию российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества с акцентом на взаимовыгодные совместные проекты в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.Также в ходе разговора Путин подтвердил свое участие в предстоящем в конце мая в Астане заседании Высшего Евразийского экономического совета. Токаев пригласил президента России осуществить в привязке к этому мероприятию государственный визит в Казахстан. Приглашение было с благодарностью принято, отметили в Кремле.Кроме того, лидеры затронули актуальные проблемы международной повестки дня.
РИА Новости Крым
владимир путин (политик), касым-жомарт токаев, россия, казахстан, политика, новости
Путин и Токаев провели телефонный разговор – что обсуждалось

Путин и Токаев обсудили развитие партнерства России и Казахстана

14:02 16.02.2026
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанк
Президент РФ В. Путин
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого главы государств обсудили дальнейшее развитие сотрудничества двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Рассмотрен ход реализации договоренностей по дальнейшему развитию российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества с акцентом на взаимовыгодные совместные проекты в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.
Также в ходе разговора Путин подтвердил свое участие в предстоящем в конце мая в Астане заседании Высшего Евразийского экономического совета. Токаев пригласил президента России осуществить в привязке к этому мероприятию государственный визит в Казахстан. Приглашение было с благодарностью принято, отметили в Кремле.
Кроме того, лидеры затронули актуальные проблемы международной повестки дня.
Владимир Путин (политик)
Касым-Жомарт Токаев
Россия
Казахстан
Политика
Новости
 
