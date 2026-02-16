https://crimea.ria.ru/20260216/pozhiloy-muzhchina-pogib-iz-za-skhoda-snega-s-kryshi-v-saratove-1153240050.html

Пожилой мужчина погиб из-за схода снега с крыши в Саратове

2026-02-16T11:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту смерти 65-летнего мужчины, предположительно погибшего в результате схода снега с крыши в Саратове. Об этом сообщает следственное управление СК по региону.Накануне в Свердловской области двое детей 8 и 9 лет погибли под снежным завалом во время катания на тюбинге.13 февраля в разных районах Москвы погибли ребенок и мужчина в результате падения на них больших снежных масс.Также в Котовске Тамбовской области погиб пожилой мужчина, на которого из-за большого скопления снега рухнул входной козырек хирургического отделения больницы.Ранее в Нижнем Новгороде упавшая с крыши здания наледь травмировала шестерых детей. Несовершеннолетним оказали необходимую медицинскую помощь, возбуждено уголовное дело.Всего с начала года в России в результате происшествий, связанных с падением снега и льда с кровель зданий, пострадали 15 человек, в том числе 13 детей, погибли двое, сообщили накануне в МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенка и мужчину насмерть завалило снегом в МосквеВ Крыму возбудили уголовное дело после падения сосульки на прохожегоВ Крыму вдвое увеличилось число обращений в травмпункт из-за гололеда

