Рейтинг@Mail.ru
Пожилой мужчина погиб из-за схода снега с крыши в Саратове - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260216/pozhiloy-muzhchina-pogib-iz-za-skhoda-snega-s-kryshi-v-saratove-1153240050.html
Пожилой мужчина погиб из-за схода снега с крыши в Саратове
Пожилой мужчина погиб из-за схода снега с крыши в Саратове - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Пожилой мужчина погиб из-за схода снега с крыши в Саратове
Уголовное дело возбуждено по факту смерти 65-летнего мужчины, предположительно погибшего в результате схода снега с крыши в Саратове. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T11:09
2026-02-16T11:09
происшествия
саратов
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153240192_0:60:1281:780_1920x0_80_0_0_d6d3925a5336d2bb0ceaec2877fdb77b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту смерти 65-летнего мужчины, предположительно погибшего в результате схода снега с крыши в Саратове. Об этом сообщает следственное управление СК по региону.Накануне в Свердловской области двое детей 8 и 9 лет погибли под снежным завалом во время катания на тюбинге.13 февраля в разных районах Москвы погибли ребенок и мужчина в результате падения на них больших снежных масс.Также в Котовске Тамбовской области погиб пожилой мужчина, на которого из-за большого скопления снега рухнул входной козырек хирургического отделения больницы.Ранее в Нижнем Новгороде упавшая с крыши здания наледь травмировала шестерых детей. Несовершеннолетним оказали необходимую медицинскую помощь, возбуждено уголовное дело.Всего с начала года в России в результате происшествий, связанных с падением снега и льда с кровель зданий, пострадали 15 человек, в том числе 13 детей, погибли двое, сообщили накануне в МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенка и мужчину насмерть завалило снегом в МосквеВ Крыму возбудили уголовное дело после падения сосульки на прохожегоВ Крыму вдвое увеличилось число обращений в травмпункт из-за гололеда
саратов
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153240192_0:0:1281:960_1920x0_80_0_0_0e07ac20db6369b779278edfca7f8889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, саратов, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Пожилой мужчина погиб из-за схода снега с крыши в Саратове

В Саратове пожилого мужчину насмерть завалило упавшим с крыши снегом

11:09 16.02.2026
 
© СУ СК России по Саратовской областиПожилой мужчина погиб из-за схода снега с крыши в Саратове
Пожилой мужчина погиб из-за схода снега с крыши в Саратове
© СУ СК России по Саратовской области
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту смерти 65-летнего мужчины, предположительно погибшего в результате схода снега с крыши в Саратове. Об этом сообщает следственное управление СК по региону.
"15 февраля 2026 года на территории частного домовладения на 2-м Прудном проезде города Саратова родственниками обнаружен труп 65-летнего мужчины. Предположительно, смерть наступила в результате схода снежной массы с крыши указанного дома на погибшего", – говорится в сообщении.
Накануне в Свердловской области двое детей 8 и 9 лет погибли под снежным завалом во время катания на тюбинге.
13 февраля в разных районах Москвы погибли ребенок и мужчина в результате падения на них больших снежных масс.
Также в Котовске Тамбовской области погиб пожилой мужчина, на которого из-за большого скопления снега рухнул входной козырек хирургического отделения больницы.
Ранее в Нижнем Новгороде упавшая с крыши здания наледь травмировала шестерых детей. Несовершеннолетним оказали необходимую медицинскую помощь, возбуждено уголовное дело.
Всего с начала года в России в результате происшествий, связанных с падением снега и льда с кровель зданий, пострадали 15 человек, в том числе 13 детей, погибли двое, сообщили накануне в МЧС России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ребенка и мужчину насмерть завалило снегом в Москве
В Крыму возбудили уголовное дело после падения сосульки на прохожего
В Крыму вдвое увеличилось число обращений в травмпункт из-за гололеда
 
ПроисшествияСаратовНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Вопрос территорий будет обсуждаться на переговорах в Женеве – Кремль
13:02Армия России освободила Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР
12:59В Севастополе громко и звуки взрывов - людей просят соблюдать спокойствие
12:50В Крыму ветераны СВО смогут получить выплату на открытие бизнеса
12:46Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за один день
12:36Упала с высоты: рабочей в Севастополе выплатят компенсацию в 800 тысяч
12:32Шесть новых детсадов откроют в Крыму в этом году
12:24Сколько поездов задерживаются по пути в Крым – свежая информация
12:20Оторвать Россию и Белоруссию друг от друга невозможно – Лукашенко
12:04Почти 230 беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область
12:01Взрыв газа в жилом доме на Кубани - под завалами погибла женщина
11:56Женщина погибла из-за сброса боеприпаса с дрона ВСУ на Херсонщине
11:474 часа борьбы с огнем: в Севастополе потушили крупный пожар
11:35На образование в Крыму направят 47 млрд рублей
11:29В Крыму произошли аварии на электросетях – без света Феодосия и Судак
11:09Пожилой мужчина погиб из-за схода снега с крыши в Саратове
10:57Поиски пропавших рыбаков в Крыму – актуальная информация
10:53В Керчи и еще 9 населенных пунктах Крыма отключили свет из-за аварий
10:39Газ взорвался в частном доме на Кубани - под завалами человек
10:30Задержка поездов крымского направления - актуальные данные
Лента новостейМолния