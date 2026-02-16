Рейтинг@Mail.ru
Поиски пропавших рыбаков в Крыму – актуальная информация - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260216/poiski-propavshikh-rybakov-v-krymu--aktualnaya-informatsiya-1153239907.html
Поиски пропавших рыбаков в Крыму – актуальная информация
Поиски пропавших рыбаков в Крыму – актуальная информация - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Поиски пропавших рыбаков в Крыму – актуальная информация
В Азовском море продолжаются поиски пропавших рыбаков, по состоянию на утро 16 февраля обследовано 132 километра береговой линии и 302 квадратных километра... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T10:57
2026-02-16T11:08
азовское море
происшествия
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
крым
поиск людей
поисковые работы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153238700_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_fef6309113b9fb89f54cd042807f38bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Азовском море продолжаются поиски пропавших рыбаков, по состоянию на утро 16 февраля обследовано 132 километра береговой линии и 302 квадратных километра акватории. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России.К операции привлечено от РСЧС 110 человек и 10 единиц техники, в том числе четыре плавсредства, один дрон, от МЧС России – 25 человек, семь единиц техники и три плавсредства.Два рыбака, 1968 и 1983 годов рождения, вышли в море в четверг, 12 февраля, в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм и пропали. В поисковой операции задействованы сотрудники Госинспекции по маломерным судам, специального морского отряда главного управления МЧС России по РК, республиканского отряда КРЫМ-СПАС, МВД и других служб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
азовское море
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153238700_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_459e31c4954ff40d165096e4e0180bfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
азовское море, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым, поиск людей, поисковые работы
Поиски пропавших рыбаков в Крыму – актуальная информация

В Крыму обследовали 302 квадратных км акватории Азовского моря в поисках пропавших рыбаков

10:57 16.02.2026 (обновлено: 11:08 16.02.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Азовском море ищут пропавших рыбаков
В Азовском море ищут пропавших рыбаков
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Азовском море продолжаются поиски пропавших рыбаков, по состоянию на утро 16 февраля обследовано 132 километра береговой линии и 302 квадратных километра акватории. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России.
"По состоянию на 16 февраля 2026 года поиски продолжаются. Всего с нарастающим итогом обследовано: 132 километра береговой линии и 302 квадратных километра акватории Азовского моря. Проведено три водолазных спуска", - говорится в сообщении.
К операции привлечено от РСЧС 110 человек и 10 единиц техники, в том числе четыре плавсредства, один дрон, от МЧС России – 25 человек, семь единиц техники и три плавсредства.
Два рыбака, 1968 и 1983 годов рождения, вышли в море в четверг, 12 февраля, в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм и пропали. В поисковой операции задействованы сотрудники Госинспекции по маломерным судам, специального морского отряда главного управления МЧС России по РК, республиканского отряда КРЫМ-СПАС, МВД и других служб.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Азовское мореПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаКрымПоиск людейПоисковые работы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Вопрос территорий будет обсуждаться на переговорах в Женеве – Кремль
13:02Армия России освободила Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР
12:59В Севастополе громко и звуки взрывов - людей просят соблюдать спокойствие
12:50В Крыму ветераны СВО смогут получить выплату на открытие бизнеса
12:46Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за один день
12:36Упала с высоты: рабочей в Севастополе выплатят компенсацию в 800 тысяч
12:32Шесть новых детсадов откроют в Крыму в этом году
12:24Сколько поездов задерживаются по пути в Крым – свежая информация
12:20Оторвать Россию и Белоруссию друг от друга невозможно – Лукашенко
12:04Почти 230 беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область
12:01Взрыв газа в жилом доме на Кубани - под завалами погибла женщина
11:56Женщина погибла из-за сброса боеприпаса с дрона ВСУ на Херсонщине
11:474 часа борьбы с огнем: в Севастополе потушили крупный пожар
11:35На образование в Крыму направят 47 млрд рублей
11:29В Крыму произошли аварии на электросетях – без света Феодосия и Судак
11:09Пожилой мужчина погиб из-за схода снега с крыши в Саратове
10:57Поиски пропавших рыбаков в Крыму – актуальная информация
10:53В Керчи и еще 9 населенных пунктах Крыма отключили свет из-за аварий
10:39Газ взорвался в частном доме на Кубани - под завалами человек
10:30Задержка поездов крымского направления - актуальные данные
Лента новостейМолния