https://crimea.ria.ru/20260216/poiski-propavshikh-rybakov-v-krymu--aktualnaya-informatsiya-1153239907.html
Поиски пропавших рыбаков в Крыму – актуальная информация
Поиски пропавших рыбаков в Крыму – актуальная информация - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Поиски пропавших рыбаков в Крыму – актуальная информация
В Азовском море продолжаются поиски пропавших рыбаков, по состоянию на утро 16 февраля обследовано 132 километра береговой линии и 302 квадратных километра... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T10:57
2026-02-16T10:57
2026-02-16T11:08
азовское море
происшествия
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
крым
поиск людей
поисковые работы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153238700_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_fef6309113b9fb89f54cd042807f38bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Азовском море продолжаются поиски пропавших рыбаков, по состоянию на утро 16 февраля обследовано 132 километра береговой линии и 302 квадратных километра акватории. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России.К операции привлечено от РСЧС 110 человек и 10 единиц техники, в том числе четыре плавсредства, один дрон, от МЧС России – 25 человек, семь единиц техники и три плавсредства.Два рыбака, 1968 и 1983 годов рождения, вышли в море в четверг, 12 февраля, в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм и пропали. В поисковой операции задействованы сотрудники Госинспекции по маломерным судам, специального морского отряда главного управления МЧС России по РК, республиканского отряда КРЫМ-СПАС, МВД и других служб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
азовское море
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153238700_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_459e31c4954ff40d165096e4e0180bfd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азовское море, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым, поиск людей, поисковые работы
Поиски пропавших рыбаков в Крыму – актуальная информация
В Крыму обследовали 302 квадратных км акватории Азовского моря в поисках пропавших рыбаков
10:57 16.02.2026 (обновлено: 11:08 16.02.2026)