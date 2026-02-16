Рейтинг@Mail.ru
Поиски пропавших рыбаков в Азовском море теперь ведут и с воздуха - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Поиски пропавших рыбаков в Азовском море теперь ведут и с воздуха
Вертолет МИ-8 МЧС России подняли на поиски рыбаков, пропавших четыре дня назад в Азовском море. Об этом сообщили в крымском главке ведомства.
2026-02-16T15:09
2026-02-16T15:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Вертолет МИ-8 МЧС России подняли на поиски рыбаков, пропавших четыре дня назад в Азовском море. Об этом сообщили в крымском главке ведомства.Два рыбака, 1968 и 1983 годов рождения, вышли в море в четверг, 12 февраля, в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм и пропали. В поисковой операции задействованы сотрудники Госинспекции по маломерным судам, специального морского отряда главного управления МЧС России по РК, республиканского отряда "КРЫМ-СПАС", МВД и других служб.По состоянию на утро 16 февраля было обследовано 132 километра береговой линии и 302 квадратных километра акватории.
азовское море, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым, поиск людей, поисковые работы
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Вертолет МИ-8 МЧС России подняли на поиски рыбаков, пропавших четыре дня назад в Азовском море. Об этом сообщили в крымском главке ведомства.
"Сегодня к поисковым работам в Ленинском районе был привлечен вертолет МИ-8 МЧС России".
Два рыбака, 1968 и 1983 годов рождения, вышли в море в четверг, 12 февраля, в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм и пропали. В поисковой операции задействованы сотрудники Госинспекции по маломерным судам, специального морского отряда главного управления МЧС России по РК, республиканского отряда "КРЫМ-СПАС", МВД и других служб.
По состоянию на утро 16 февраля было обследовано 132 километра береговой линии и 302 квадратных километра акватории.
