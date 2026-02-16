https://crimea.ria.ru/20260216/poiski-propavshikh-rybakov-v-azovskom-more-teper-vedut-i-s-vozdukha-1153250720.html

Поиски пропавших рыбаков в Азовском море теперь ведут и с воздуха

Поиски пропавших рыбаков в Азовском море теперь ведут и с воздуха

Вертолет МИ-8 МЧС России подняли на поиски рыбаков, пропавших четыре дня назад в Азовском море. Об этом сообщили в крымском главке ведомства.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Вертолет МИ-8 МЧС России подняли на поиски рыбаков, пропавших четыре дня назад в Азовском море. Об этом сообщили в крымском главке ведомства.Два рыбака, 1968 и 1983 годов рождения, вышли в море в четверг, 12 февраля, в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм и пропали. В поисковой операции задействованы сотрудники Госинспекции по маломерным судам, специального морского отряда главного управления МЧС России по РК, республиканского отряда "КРЫМ-СПАС", МВД и других служб.По состоянию на утро 16 февраля было обследовано 132 километра береговой линии и 302 квадратных километра акватории. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

