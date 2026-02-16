https://crimea.ria.ru/20260216/poiski-propavshikh-rybakov-v-azovskom-more-teper-vedut-i-s-vozdukha-1153250720.html
Поиски пропавших рыбаков в Азовском море теперь ведут и с воздуха
Поиски пропавших рыбаков в Азовском море теперь ведут и с воздуха - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Поиски пропавших рыбаков в Азовском море теперь ведут и с воздуха
Вертолет МИ-8 МЧС России подняли на поиски рыбаков, пропавших четыре дня назад в Азовском море. Об этом сообщили в крымском главке ведомства. РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T15:09
2026-02-16T15:09
2026-02-16T15:09
азовское море
происшествия
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
крым
поиск людей
поисковые работы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153250799_0:89:2449:1467_1920x0_80_0_0_cbeb61b6ff0a2b4eb5420f2bb844bc1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Вертолет МИ-8 МЧС России подняли на поиски рыбаков, пропавших четыре дня назад в Азовском море. Об этом сообщили в крымском главке ведомства.Два рыбака, 1968 и 1983 годов рождения, вышли в море в четверг, 12 февраля, в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм и пропали. В поисковой операции задействованы сотрудники Госинспекции по маломерным судам, специального морского отряда главного управления МЧС России по РК, республиканского отряда "КРЫМ-СПАС", МВД и других служб.По состоянию на утро 16 февраля было обследовано 132 километра береговой линии и 302 квадратных километра акватории. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
азовское море
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/10/1153250799_68:0:2245:1633_1920x0_80_0_0_aad07d3ad8560402f71e475d08406a7a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азовское море, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым, поиск людей, поисковые работы
Поиски пропавших рыбаков в Азовском море теперь ведут и с воздуха
Вертолет МИ-8 МЧС России подняли на поиски пропавших рыбаков в Азовском море