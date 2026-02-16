https://crimea.ria.ru/20260216/pochti-230-bespilotnikov-vsu-atakovali-bryanskuyu-oblast-1153241703.html

Почти 230 беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область

Почти 230 беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область - РИА Новости Крым, 16.02.2026

Почти 230 беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область

Средства противовоздушной обороны и другие подразделения сбили над Брянской областью 229 вражеских беспилотников в течение суток. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 16.02.2026

2026-02-16T12:04

2026-02-16T12:04

2026-02-16T12:04

александр богомаз

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

брянская область

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913328_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0848dcbe1ccb7060fe7572e6fcf9212.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны и другие подразделения сбили над Брянской областью 229 вражеских беспилотников в течение суток. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Брянская область подверглась самой мощной и массированной атаке за весь период СВО, сообщал ранее губернатор региона. Так, в воскресенье над регионом было уничтожено более 170 вражеских БПЛА самолетного типа. В результате террористических действий ВСУ были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Благодаря напряженной работе энергетиков и теплотехников тепло и энергоснабжение в городе Брянске и пяти муниципальных образованиях области было запущено в течение трех часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный пожар после атаки ВСУ потушили на КубаниЕще 123 беспилотника ВСУ ликвидировали над восемью регионами РоссииВ Калужской области обломки БПЛА упали на больницу

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр богомаз, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, брянская область, новости сво