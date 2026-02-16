Рейтинг@Mail.ru
Почти 230 беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260216/pochti-230-bespilotnikov-vsu-atakovali-bryanskuyu-oblast-1153241703.html
Почти 230 беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область
Почти 230 беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Почти 230 беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область
Средства противовоздушной обороны и другие подразделения сбили над Брянской областью 229 вражеских беспилотников в течение суток. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T12:04
2026-02-16T12:04
александр богомаз
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
брянская область
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913328_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0848dcbe1ccb7060fe7572e6fcf9212.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны и другие подразделения сбили над Брянской областью 229 вражеских беспилотников в течение суток. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Брянская область подверглась самой мощной и массированной атаке за весь период СВО, сообщал ранее губернатор региона. Так, в воскресенье над регионом было уничтожено более 170 вражеских БПЛА самолетного типа. В результате террористических действий ВСУ были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Благодаря напряженной работе энергетиков и теплотехников тепло и энергоснабжение в городе Брянске и пяти муниципальных образованиях области было запущено в течение трех часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный пожар после атаки ВСУ потушили на КубаниЕще 123 беспилотника ВСУ ликвидировали над восемью регионами РоссииВ Калужской области обломки БПЛА упали на больницу
брянская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913328_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1049c5d9a55cc5883dcf78d5f8e1a55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр богомаз, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, брянская область, новости сво
Почти 230 беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область

Над Брянской областью сбили 229 беспилотников ВСУ за сутки – Богомаз

12:04 16.02.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны и другие подразделения сбили над Брянской областью 229 вражеских беспилотников в течение суток. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Всего с 8.00 утра 15 февраля над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области было уничтожено 229 вражеских БПЛА", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Брянская область подверглась самой мощной и массированной атаке за весь период СВО, сообщал ранее губернатор региона. Так, в воскресенье над регионом было уничтожено более 170 вражеских БПЛА самолетного типа. В результате террористических действий ВСУ были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Благодаря напряженной работе энергетиков и теплотехников тепло и энергоснабжение в городе Брянске и пяти муниципальных образованиях области было запущено в течение трех часов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мощный пожар после атаки ВСУ потушили на Кубани
Еще 123 беспилотника ВСУ ликвидировали над восемью регионами России
В Калужской области обломки БПЛА упали на больницу
 
Александр БогомазАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиБрянская областьНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Вопрос территорий будет обсуждаться на переговорах в Женеве – Кремль
13:02Армия России освободила Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР
12:59В Севастополе громко и звуки взрывов - людей просят соблюдать спокойствие
12:50В Крыму ветераны СВО смогут получить выплату на открытие бизнеса
12:46Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за один день
12:36Упала с высоты: рабочей в Севастополе выплатят компенсацию в 800 тысяч
12:32Шесть новых детсадов откроют в Крыму в этом году
12:24Сколько поездов задерживаются по пути в Крым – свежая информация
12:20Оторвать Россию и Белоруссию друг от друга невозможно – Лукашенко
12:04Почти 230 беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область
12:01Взрыв газа в жилом доме на Кубани - под завалами погибла женщина
11:56Женщина погибла из-за сброса боеприпаса с дрона ВСУ на Херсонщине
11:474 часа борьбы с огнем: в Севастополе потушили крупный пожар
11:35На образование в Крыму направят 47 млрд рублей
11:29В Крыму произошли аварии на электросетях – без света Феодосия и Судак
11:09Пожилой мужчина погиб из-за схода снега с крыши в Саратове
10:57Поиски пропавших рыбаков в Крыму – актуальная информация
10:53В Керчи и еще 9 населенных пунктах Крыма отключили свет из-за аварий
10:39Газ взорвался в частном доме на Кубани - под завалами человек
10:30Задержка поездов крымского направления - актуальные данные
Лента новостейМолния