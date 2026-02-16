https://crimea.ria.ru/20260216/pochti-230-bespilotnikov-vsu-atakovali-bryanskuyu-oblast-1153241703.html
Почти 230 беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область
Почти 230 беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Почти 230 беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область
Средства противовоздушной обороны и другие подразделения сбили над Брянской областью 229 вражеских беспилотников в течение суток. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T12:04
2026-02-16T12:04
2026-02-16T12:04
александр богомаз
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
брянская область
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913328_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0848dcbe1ccb7060fe7572e6fcf9212.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны и другие подразделения сбили над Брянской областью 229 вражеских беспилотников в течение суток. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Брянская область подверглась самой мощной и массированной атаке за весь период СВО, сообщал ранее губернатор региона. Так, в воскресенье над регионом было уничтожено более 170 вражеских БПЛА самолетного типа. В результате террористических действий ВСУ были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Благодаря напряженной работе энергетиков и теплотехников тепло и энергоснабжение в городе Брянске и пяти муниципальных образованиях области было запущено в течение трех часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный пожар после атаки ВСУ потушили на КубаниЕще 123 беспилотника ВСУ ликвидировали над восемью регионами РоссииВ Калужской области обломки БПЛА упали на больницу
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913328_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1049c5d9a55cc5883dcf78d5f8e1a55.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр богомаз, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, брянская область, новости сво
Почти 230 беспилотников ВСУ атаковали Брянскую область
Над Брянской областью сбили 229 беспилотников ВСУ за сутки – Богомаз