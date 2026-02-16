https://crimea.ria.ru/20260216/po-krymu-peremeschayutsya-balkanskie-tsiklony-pogoda-v-ponedelnik-1153171077.html
По Крыму перемещаются Балканские циклоны: погода в понедельник
В понедельник перемещение Балканских циклонов обусловит на полуострове неустойчивый характер погоды: ночью местами дождь, днем без существенных осадков.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В понедельник перемещение Балканских циклонов обусловит на полуострове неустойчивый характер погоды: ночью местами дождь, днем без существенных осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, ночью местами до 23 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +8...+10 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный 15-20 м/с, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +9...+11 градусов.В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью от +3 до +9 градусов, днем от +6 до +13.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +8...+10, днем +12...+14 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
По Крыму перемещаются Балканские циклоны: погода в понедельник
В понедельник в Крыму ночью местами дождь и днем до +14 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В понедельник перемещение Балканских циклонов обусловит на полуострове неустойчивый характер погоды: ночью местами дождь, днем без существенных осадков. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, ночью местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6, на южном и восточном побережье до +9 градусов, днем +5…+10, на южном и восточном побережье до +14 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, ночью местами до 23 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +8...+10 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный 15-20 м/с, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +9...+11 градусов.
В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью от +3 до +9 градусов, днем от +6 до +13.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +8...+10, днем +12...+14 градусов.
