Оторвать Россию и Белоруссию друг от друга невозможно – Лукашенко

2026-02-16T12:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Силы, способной оторвать Россию и Белоруссию друг от друга, не существует. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.По его словам, две страны связаны воедино "на долгие-долгие десятилетия и века"."Хотя, в общем-то, нас не в чем упрекнуть. Беларусь всегда была ориентирована на Россию. Там наше многое, если не все. Там наши ресурсы, там наш рынок, если об экономике. У нас полное единство в этом плане", - подчеркнул белорусский лидер.Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что псевдодемократические структуры Запада, среди которых агентства и фонды США, Великобритании, ФРГ, Польши, снова пытаются раскачать ситуацию и добиться смены конституционного строя в Беларуси. Таким образом они хотят ослабить взаимосвязь Минска и Москвы, чтобы помешать РФ в достижении целей спецоперации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым помогает Беларуси противостоять попыткам Запада развалить республикуМишустин: товарооборот между Россией и Белоруссией продолжает расти26 лет интеграции: что Союзное государство дает России и Белоруссии

