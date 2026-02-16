Рейтинг@Mail.ru
Отмыл более $100 млн: экс-главе минэнерго Украины предъявили обвинение - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Отмыл более $100 млн: экс-главе минэнерго Украины предъявили обвинение
Отмыл более $100 млн: экс-главе минэнерго Украины предъявили обвинение - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Отмыл более $100 млн: экс-главе минэнерго Украины предъявили обвинение
Задержанному бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко предъявлено обвинение в отмывании денег, сообщило Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). РИА Новости Крым, 16.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Задержанному бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко предъявлено обвинение в отмывании денег, сообщило Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).Накануне НАБУ сообщило о том, что Галущенко был задержан рамках коррупционного дела "Мидас" ("дело Миндича") при попытке пересечь границу .По данным следствия, в 2021 году на острове Ангилья по инициативе участников преступной группы, разоблаченной антикоррупционными органами в ноябре прошлого года, был зарегистрирован фонд. Он должен был привлечь около 100 млн долларов "инвестиций".Фонд возглавил иностранец, который на профессиональной основе оказывал услуги по отмыванию преступных денег. Среди "инвесторов" фонда была и семья Галущенко. Экс-министр создал две офшорные компании и оформил их на бывшую жену и четверых детей. Эти компании стали "инвесторами" фонда. Участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках.В период нахождения Галущенко на посту министра энергетики преступная группа получила через него более 112 млн долларов наличными. Эти средства они легализовали через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и "инвестирование" в фонд.Часть этих средств Галущенко потратил на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместил на счетах бывшей жены. Остальные деньги он положил на депозит.Коррупционный скандал на Украине – дело "Мидас"10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.28 ноября в Киеве НАБУ и САП провели обыски у тогда еще главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. В тот же день Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял. Также Ермак отстранен от руководства украинской делегацией на переговорах по мирному урегулированию. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт".Также на Украине разоблачена преступная группа, которую возглавляла депутат Верховной рады Анна Скороход.
украина, минэнерго украины, коррупция, новости, национальное антикоррупционное бюро украины (набу) , тимур миндич
Отмыл более $100 млн: экс-главе минэнерго Украины предъявили обвинение

Экс-министру энергетики Украины Галущенко предъявили обвинение в отмывании более $100 млн

09:55 16.02.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-министр энергетики Герман Галущенко
Экс-министр энергетики Герман Галущенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Задержанному бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко предъявлено обвинение в отмывании денег, сообщило Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).
Накануне НАБУ сообщило о том, что Галущенко был задержан рамках коррупционного дела "Мидас" ("дело Миндича") при попытке пересечь границу .
"НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура - ред.) расширили круг подозреваемых по делу "Мидас". На отмывании средств и участии в преступной организации разоблачили бывшего министра энергетики (2021-2025 годов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.
По данным следствия, в 2021 году на острове Ангилья по инициативе участников преступной группы, разоблаченной антикоррупционными органами в ноябре прошлого года, был зарегистрирован фонд. Он должен был привлечь около 100 млн долларов "инвестиций".
Фонд возглавил иностранец, который на профессиональной основе оказывал услуги по отмыванию преступных денег. Среди "инвесторов" фонда была и семья Галущенко. Экс-министр создал две офшорные компании и оформил их на бывшую жену и четверых детей. Эти компании стали "инвесторами" фонда. Участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках.
В период нахождения Галущенко на посту министра энергетики преступная группа получила через него более 112 млн долларов наличными. Эти средства они легализовали через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и "инвестирование" в фонд.
"На счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого (Галущенко – ред.), перечислили более 7,4 млн долларов США. Еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии", - говорится в сообщении.
Часть этих средств Галущенко потратил на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместил на счетах бывшей жены. Остальные деньги он положил на депозит.
Коррупционный скандал на Украине – дело "Мидас"
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.
Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.
После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.
Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.
28 ноября в Киеве НАБУ и САП провели обыски у тогда еще главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. В тот же день Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял. Также Ермак отстранен от руководства украинской делегацией на переговорах по мирному урегулированию. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт".
Также на Украине разоблачена преступная группа, которую возглавляла депутат Верховной рады Анна Скороход.
Почти половина украинцев хочет ухода Зеленского - опрос
Миндич сделал свое первое заявление после бегства с Украины
В Крыму прогнозируют новый виток коррупционного скандала на Украине
 
УкраинаМинэнерго УкраиныКоррупцияНовостиНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Тимур Миндич
 
