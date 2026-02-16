Отмыл более $100 млн: экс-главе минэнерго Украины предъявили обвинение

https://crimea.ria.ru/20260216/otmyl-bolee-100-mln-eks-glave-minenergo-ukrainy-predyavili-obvinenie-1153236721.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Задержанному бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко предъявлено обвинение в отмывании денег, сообщило Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).Накануне НАБУ сообщило о том, что Галущенко был задержан рамках коррупционного дела "Мидас" ("дело Миндича") при попытке пересечь границу .По данным следствия, в 2021 году на острове Ангилья по инициативе участников преступной группы, разоблаченной антикоррупционными органами в ноябре прошлого года, был зарегистрирован фонд. Он должен был привлечь около 100 млн долларов "инвестиций".Фонд возглавил иностранец, который на профессиональной основе оказывал услуги по отмыванию преступных денег. Среди "инвесторов" фонда была и семья Галущенко. Экс-министр создал две офшорные компании и оформил их на бывшую жену и четверых детей. Эти компании стали "инвесторами" фонда. Участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках.В период нахождения Галущенко на посту министра энергетики преступная группа получила через него более 112 млн долларов наличными. Эти средства они легализовали через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и "инвестирование" в фонд.Часть этих средств Галущенко потратил на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместил на счетах бывшей жены. Остальные деньги он положил на депозит.Коррупционный скандал на Украине – дело "Мидас"10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении операции "Мидас" в рамках расследования дела о крупной коррупционной схеме в "Энергоатоме" – компании, которая является оператором всех действующих на Украине атомных электростанций.Обыски провели в самой компании, а также в доме бывшего министра энергетики, действующего министра юстиции Украины Германа Галущенко и у соратника Зеленского, бизнесмена, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.После бюро опубликовало записи разговоров с обсуждением коррупционных схем, участниками которых под именами "Карлсон" и "Профессор" были Миндич и Галущенко. Также ведомство опубликовало фото с сумками, полными иностранной валюты.Согласно данным НАБУ, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Через участников схемы прошло около 100 миллионов долларов.28 ноября в Киеве НАБУ и САП провели обыски у тогда еще главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. В тот же день Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял. Также Ермак отстранен от руководства украинской делегацией на переговорах по мирному урегулированию. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт".Также на Украине разоблачена преступная группа, которую возглавляла депутат Верховной рады Анна Скороход.
