Новости СВО: Киев потерял более 1000 боевиков за сутки

Новости СВО: Киев потерял более 1000 боевиков за сутки

2026-02-16T13:52

2026-02-16T13:52

2026-02-16T13:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки в зоне специальной военной операции потеряли убитыми и ранеными еще 1090 военнослужащих, также уничтожено более 20 единиц тяжелой бронетехники. Об этом говорится в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Покровка Сумской области. Разгромлены формирования противника в районах шести населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. Потери ВСУ составили более 170 военных. Также противник лишился 18 автомобилей, четырех складов материальных средств и трех складов боеприпасов.Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах четырех населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. ВСУ потеряли до 150 боевиков, две бронемашины, 13 автомобилей, артиллерийское орудие и три склада боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки освободили населенный пункт Миньковка и нанесли удары по украинским формированиям в районах четырех населенных пунктов ДНР, уничтожив более 175 солдат противника, танк, шесть бронемашин, 15 пикапов и артиллерийское орудие. Также уничтожены два склада материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, разгромив украинские формирования в районах восьми населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 300 боевиков, шесть боевых бронемашин, девять автомобилей и артиллерийское орудие.Военнослужащие войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесли поражение противнику в районах шести населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Киев потерял более 275 военнослужащих, четыре бронемашины, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.Бойцы "Днепра" улучшили тактическое положение и разгромили формирования ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены до 20 боевиков, три бронемашины, 11 автомобилей, две станции РЭБ, склад материальных средств и склад боеприпасов.Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разгром продолжается: ВСУ потеряли за сутки более 1200 боевиковНа Украине разбита центральная база ракетно-артиллерийского вооруженияАрмия России продвинулась вперед и освободила четыре села за неделю

