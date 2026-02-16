https://crimea.ria.ru/20260216/novosti-svo-kiev-poteryal-bolee-1000-boevikov-za-sutki-1153247868.html
Новости СВО: Киев потерял более 1000 боевиков за сутки
2026-02-16T13:52
2026-02-16T13:52
2026-02-16T13:52
новости сво
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
потери всу
Новости
ru-RU
Новости СВО - Киев потерял более 1000 боевиков и 22 единицы бронетехники за сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки в зоне специальной военной операции потеряли убитыми и ранеными еще 1090 военнослужащих, также уничтожено более 20 единиц тяжелой бронетехники. Об этом говорится в сводке Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Покровка Сумской области. Разгромлены формирования противника в районах шести населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. Потери ВСУ составили более 170 военных. Также противник лишился 18 автомобилей, четырех складов материальных средств и трех складов боеприпасов.
Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах четырех населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. ВСУ потеряли до 150 боевиков, две бронемашины, 13 автомобилей, артиллерийское орудие и три склада боеприпасов.
Военнослужащие "Южной" группировки освободили населенный пункт Миньковка и нанесли удары по украинским формированиям в районах четырех населенных пунктов ДНР, уничтожив более 175 солдат противника, танк, шесть бронемашин, 15 пикапов и артиллерийское орудие. Также уничтожены два склада материальных средств.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, разгромив украинские формирования в районах восьми населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 300 боевиков, шесть боевых бронемашин, девять автомобилей и артиллерийское орудие.
Военнослужащие войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесли поражение противнику в районах шести населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Киев потерял более 275 военнослужащих, четыре бронемашины, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.
Бойцы "Днепра" улучшили тактическое положение и разгромили формирования ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены до 20 боевиков, три бронемашины, 11 автомобилей, две станции РЭБ, склад материальных средств и склад боеприпасов.
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах.
