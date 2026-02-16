https://crimea.ria.ru/20260216/na-obrazovanie-v-krymu-napravyat-47-mlrd-rubley-1153240943.html
На образование в Крыму направят 47 млрд рублей
2026-02-16T11:35
2026-02-16T11:35
2026-02-16T11:35
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149112232_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c3a388144f3ac468748aad179f716dae.jpg
крым
В Крыму расходы на образование в 2026 году увеличат до 47 млрд рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Сфера образования в Крыму финансируется по первоочередному принципу, в этом году расходы на нее увеличат до 47 млрд рублей. Об этом в ходе пресс-конференции сказала министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.
"В 2025 году сумма составила 45 миллиардов, на 2026 год запланировано 47 миллиардов", - назвала цифры министр.
По ее данным, только целевые показатели по заработной плате для учителей общеобразовательных организаций в 2025 году составляли 43 985 рублей, для дошкольных учреждений - 37 550 рублей.
"На 2026 год запланирован целевой показатель для педагогов общеобразовательных организаций - 47 064 рубля, для педагогов дошкольного учреждения - 39 894 рублей", - сказала Лаврик.
Она подчеркнула, что республика также получает финансирование из федерального бюджета в размере порядка 4 миллиардов рублей.
"Прежде всего, финансирование идет на выплаты классным руководителям, это по поручению президента. В прошлом году эта выплата составляла 1 миллиард 355 миллионов. Также на ежемесячные денежные вознаграждения кураторам в учреждениях среднего профессионального образования направили 87 миллионов 129 тысяч. Получили также ежемесячные выплаты советники директоров по воспитательной работе", - привела статистику глава минобраза.
Всего в Крыму насчитывается 533 учреждения общего образования и 464 учреждения дошкольного образования, также функционируют структурные подразделения при школах. В школах обучается 226 тысяч детей, в детских садах - 74 тысячи детей.
"Учреждений высшего образования вместе с федеральными филиалами - восемь. И фактически 42 образовательные организации, это - учреждения среднего профессионального образования, в том числе в Крымском федеральном университете при вузах организовано шесть учреждений среднего профессионального образования. Обучаются в них 45 тысяч человек", - сказала Лаврик.
