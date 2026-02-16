На образование в Крыму направят 47 млрд рублей

https://crimea.ria.ru/20260216/na-obrazovanie-v-krymu-napravyat-47-mlrd-rubley-1153240943.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Сфера образования в Крыму финансируется по первоочередному принципу, в этом году расходы на нее увеличат до 47 млрд рублей. Об этом в ходе пресс-конференции сказала министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.По ее данным, только целевые показатели по заработной плате для учителей общеобразовательных организаций в 2025 году составляли 43 985 рублей, для дошкольных учреждений - 37 550 рублей."На 2026 год запланирован целевой показатель для педагогов общеобразовательных организаций - 47 064 рубля, для педагогов дошкольного учреждения - 39 894 рублей", - сказала Лаврик.Она подчеркнула, что республика также получает финансирование из федерального бюджета в размере порядка 4 миллиардов рублей. Всего в Крыму насчитывается 533 учреждения общего образования и 464 учреждения дошкольного образования, также функционируют структурные подразделения при школах. В школах обучается 226 тысяч детей, в детских садах - 74 тысячи детей."Учреждений высшего образования вместе с федеральными филиалами - восемь. И фактически 42 образовательные организации, это - учреждения среднего профессионального образования, в том числе в Крымском федеральном университете при вузах организовано шесть учреждений среднего профессионального образования. Обучаются в них 45 тысяч человек", - сказала Лаврик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В России изменят термин "среднее профессиональное образование"Новый образовательный стандарт для старших классов введут в России"Немного печально": что в Крыму выбирают выпускники девятых классов

