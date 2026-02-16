Рейтинг@Mail.ru
Мощный пожар после атаки ВСУ потушили на Кубани - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260216/moschnyy-pozhar-posle-ataki-vsu-potushili-na-kubani-1153234806.html
Мощный пожар после атаки ВСУ потушили на Кубани
Мощный пожар после атаки ВСУ потушили на Кубани - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Мощный пожар после атаки ВСУ потушили на Кубани
В кубанском поселке Волна полностью потушен пожар в две тысячи квадратных метров, который произошел после атаки ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T07:58
2026-02-16T07:58
краснодарский край
пожар
атаки всу
новости
темрюкский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050918_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_636659be8800506bf6fcc23f2b3715a1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В кубанском поселке Волна полностью потушен пожар в две тысячи квадратных метров, который произошел после атаки ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.По данным пресс-службы МЧС России по региону, открытое горение второго очага ликвидировали 16 февраля в 00:35, а к шести утра возгорание полностью потушили.В ночь на воскресенье украинские беспилотники массированно атаковали Кубань – повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы, информировал ранее краевой губернатор Вениамин Кондратьев. В поселке Волна был поврежден резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы, ранены два человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Сильный пожар на площади 400 "квадратов" тушат в СевастополеЧетверо детей погибли при пожаре в Хабаровском краеВ Рязанской области на пожаре погибла семья с двумя детьми
краснодарский край
темрюкский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050918_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_71d0dc9741594530c0cc3f441ec397c1.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, пожар, атаки всу, новости, темрюкский район, происшествия
Мощный пожар после атаки ВСУ потушили на Кубани

На Кубани в поселке Волна после атаки ВСУ потушили пожар на 2000 квадратных метрах

07:58 16.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В кубанском поселке Волна полностью потушен пожар в две тысячи квадратных метров, который произошел после атаки ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"Пожар в пос. Волна Темрюкского района полностью потушен", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы МЧС России по региону, открытое горение второго очага ликвидировали 16 февраля в 00:35, а к шести утра возгорание полностью потушили.
В ночь на воскресенье украинские беспилотники массированно атаковали Кубань – повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы, информировал ранее краевой губернатор Вениамин Кондратьев. В поселке Волна был поврежден резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы, ранены два человека.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сильный пожар на площади 400 "квадратов" тушат в Севастополе
Четверо детей погибли при пожаре в Хабаровском крае
В Рязанской области на пожаре погибла семья с двумя детьми
 
Краснодарский крайПожарАтаки ВСУНовостиТемрюкский районПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:46Мощная вспышка произошла на Солнце - есть ли риски для Земли
09:28Крымский мост сейчас: оперативная обстановка на утро понедельника
09:21Массированная атака ВСУ на Брянщину - повреждены энергообъекты
09:13В Крыму заявили о готовности принять Трампа
08:54Заблудились между вершин – в Крыму спасли туристов
08:39Крым вошел в топ-10 турнаправлений с резким ростом весенних бронирований
08:21В пути задерживаются четыре поезда в Крым и из Крыма
08:18Российская полка: на маркетплейсах появится больше отечественных товаров
07:58Мощный пожар после атаки ВСУ потушили на Кубани
07:39Мораторий на повышение тарифов ЖКХ – в Госдуме выступили с предложением
07:26Крым и Севастополь назвали витриной успешной работы власти и бизнеса
07:09Сильный пожар на площади 400 "квадратов" тушат в Севастополе
06:54В МИД назвали неонацизмом призыв Зеленского к травле россиян на Олимпиаде
06:40Что можно и нельзя делать на Масленицу
06:25Россиян ждут трехдневные выходные
06:08Селедка и Знамя Победы: как сохраняют нематериальное достояние Крыма
00:01По Крыму перемещаются Балканские циклоны: погода в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 16 февраля
23:32В Санкт-Петербурге выявили два новых случая оспы обезьян
23:11Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные
Лента новостейМолния