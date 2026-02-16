https://crimea.ria.ru/20260216/moschnyy-pozhar-posle-ataki-vsu-potushili-na-kubani-1153234806.html
Мощный пожар после атаки ВСУ потушили на Кубани
Мощный пожар после атаки ВСУ потушили на Кубани - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Мощный пожар после атаки ВСУ потушили на Кубани
В кубанском поселке Волна полностью потушен пожар в две тысячи квадратных метров, который произошел после атаки ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T07:58
2026-02-16T07:58
2026-02-16T07:58
краснодарский край
пожар
атаки всу
новости
темрюкский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050918_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_636659be8800506bf6fcc23f2b3715a1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В кубанском поселке Волна полностью потушен пожар в две тысячи квадратных метров, который произошел после атаки ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.По данным пресс-службы МЧС России по региону, открытое горение второго очага ликвидировали 16 февраля в 00:35, а к шести утра возгорание полностью потушили.В ночь на воскресенье украинские беспилотники массированно атаковали Кубань – повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы, информировал ранее краевой губернатор Вениамин Кондратьев. В поселке Волна был поврежден резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы, ранены два человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Сильный пожар на площади 400 "квадратов" тушат в СевастополеЧетверо детей погибли при пожаре в Хабаровском краеВ Рязанской области на пожаре погибла семья с двумя детьми
краснодарский край
темрюкский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050918_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_71d0dc9741594530c0cc3f441ec397c1.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, пожар, атаки всу, новости, темрюкский район, происшествия
Мощный пожар после атаки ВСУ потушили на Кубани
На Кубани в поселке Волна после атаки ВСУ потушили пожар на 2000 квадратных метрах