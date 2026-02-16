https://crimea.ria.ru/20260216/moschnaya-vspyshka-proizoshla-na-solntse---est-li-riski-dlya-zemli-1153236347.html

Мощная вспышка произошла на Солнце - есть ли риски для Земли

Мощная вспышка произошла на Солнце - есть ли риски для Земли - РИА Новости Крым, 16.02.2026

Мощная вспышка произошла на Солнце - есть ли риски для Земли

Сильная вспышка зарегистрирована на левом краю Солнца утром в понедельник. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости Крым, 16.02.2026

2026-02-16T09:46

2026-02-16T09:46

2026-02-16T09:46

вспышки на солнце

солнце

земля

космос

институт солнечно-земной физики

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911389_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_5f607e29f14d44fb0c834440b8c90a19.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Сильная вспышка зарегистрирована на левом краю Солнца утром в понедельник. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Источник взрыва находится на обратной стороне, и понять, что там за группа пятен, пока невозможно. По словам ученых, ранее эта область Солнца никак себя не проявляла, и до этого момента считалось, что там вообще ничего нет. Событие может быть как единичным, так и признаком формирования новой крупной группы пятен, которая рождается за восточным краем звезды. Понять это можно будет уже завтра, когда эта часть Солнца выйдет из-за горизонта и солнечные пятна можно будет увидеть глазами. По прогнозам специалистов, для Земли вспышка не представляет никакой опасности - она сопровождалась выбросом плазмы, который уходит вбок. Как отмечали ранее в Лаборатории солнечной астрономии, космические события в начале года подтверждают ожидания, что этот год станет самым геомагнитно активным за десятилетие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:2026 год станет самым геомагнитно активным за десятилетие - ученыеСолнце побило рекорд XXI векаУ человечества нет данных об обратной стороне Солнца - причина

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вспышки на солнце, солнце, земля, космос, институт солнечно-земной физики, новости