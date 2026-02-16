https://crimea.ria.ru/20260216/moschnaya-vspyshka-proizoshla-na-solntse---est-li-riski-dlya-zemli-1153236347.html
Мощная вспышка произошла на Солнце - есть ли риски для Земли
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Сильная вспышка зарегистрирована на левом краю Солнца утром в понедельник. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Источник взрыва находится на обратной стороне, и понять, что там за группа пятен, пока невозможно. По словам ученых, ранее эта область Солнца никак себя не проявляла, и до этого момента считалось, что там вообще ничего нет. Событие может быть как единичным, так и признаком формирования новой крупной группы пятен, которая рождается за восточным краем звезды. Понять это можно будет уже завтра, когда эта часть Солнца выйдет из-за горизонта и солнечные пятна можно будет увидеть глазами. По прогнозам специалистов, для Земли вспышка не представляет никакой опасности - она сопровождалась выбросом плазмы, который уходит вбок. Как отмечали ранее в Лаборатории солнечной астрономии, космические события в начале года подтверждают ожидания, что этот год станет самым геомагнитно активным за десятилетие.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Сильная вспышка зарегистрирована на левом краю Солнца утром в понедельник. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Около 8 утра по московскому времени неожиданно зарегистрирована довольно сильная вспышка на Солнце. Пик излучения пришелся на 07:35 по Москве. Измеренный балл — M2.4", - говорится в сообщении.
Источник взрыва находится на обратной стороне, и понять, что там за группа пятен, пока невозможно. По словам ученых, ранее эта область Солнца никак себя не проявляла, и до этого момента считалось, что там вообще ничего нет.
Событие может быть как единичным, так и признаком формирования новой крупной группы пятен, которая рождается за восточным краем звезды. Понять это можно будет уже завтра, когда эта часть Солнца выйдет из-за горизонта и солнечные пятна можно будет увидеть глазами.
По прогнозам специалистов, для Земли вспышка не представляет никакой опасности - она сопровождалась выбросом плазмы, который уходит вбок.
Как отмечали ранее в Лаборатории солнечной астрономии, космические события в начале года подтверждают ожидания, что этот год станет самым геомагнитно активным
за десятилетие.
