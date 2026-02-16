https://crimea.ria.ru/20260216/moratoriy-na-razmer-tarifov-zhkkh--v-gosdume-vystupili-s-predlozheniem-1153234645.html
Мораторий на повышение тарифов ЖКХ – в Госдуме выступили с предложением
Мораторий на повышение тарифов ЖКХ – в Госдуме выступили с предложением - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Мораторий на повышение тарифов ЖКХ – в Госдуме выступили с предложением
С предложением ввести мораторий на повышение размера тарифов ЖКХ до 1 марта 2028 года выступили депутаты Госдумы. Соответствующий законопроект внесут на... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T07:39
2026-02-16T07:39
2026-02-16T08:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. С предложением ввести мораторий на повышение размера тарифов ЖКХ до 1 марта 2028 года выступили депутаты Госдумы. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение палаты парламента в понедельник, пишет РИА Новости.Сейчас согласно российскому Жилищному кодексу, плату за коммунальные услуги можно повышать не больше предельных (максимальных) индексов, которые могут существенно различаться в разных субъектах РФ, уточняется в документе. Индексы изменения платы за коммунальные услуги в регионах страны на текущий год утверждены распоряжением кабмина от 25 ноября 2025 года."Это позволит стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить нагрузку на граждан и экономику, даст людям возможность спокойно планировать свои расходы на несколько лет вперед, не опасаясь изменений", - отметил в комментарии агентству депутат Госдумы Юрий Афонин, который выступил одним из авторов проекта.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике пересматривают тарифы и договоры со всеми управляющими компаниями и Фондом капитального ремонта. Как рассказывал первый заместитель председателя государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым Илья Леонов, повышение тарифов ЖКХ в России пройдет в два этапа в текущем году: с января услуги подорожают на 1,7% и с октября – на 11,9%. В 2026 году тарифы управляющих компаний на обслуживание многоквартирных жилых домов в Крыму могут вырасти до 10-12%, сообщали ранее в АНО "ЖКХ-контроль".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Как вернуть деньги за еле теплую воду вместо горячей – совет экспертаКрым и Севастополь получат деньги на компенсации льготникам за ЖКУКапремонт ускорился: в Севастополе за январь выполнили 14% плана
