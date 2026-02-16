https://crimea.ria.ru/20260216/massirovannaya-ataka-vsu-na-bryanschinu---povrezhdeny-energoobekty-1153235724.html

Массированная атака ВСУ на Брянщину - повреждены энергообъекты

2026-02-16T09:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В результате массированной атаке беспилотников ВСУ в Брянской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.При этом губернатор уточнил, что тепло и энергоснабжение в городе Брянске и пяти муниципальных образованиях области было запущено в течение трех часов – все благодаря неустанной работе энергетиков и теплотехников, а также подключению резервной генерации, которая была приобретена при поддержке российского правительства."Я благодарю все наши службы, которые оперативно и профессионально сделали все, чтобы обеспечить жителей области теплом и электричеством", - написал Богомаз.Накануне сообщалось, что более 12 часов продолжалась массированная вражеская атака беспилотниками на Брянскую область. Над регионом уничтожено более 170 вражеских БПЛА самолетного типа, информировал глава региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:88 дронов сбили над Черным и Азовским морями и регионами РФ за два часаВ Калужской области обломки БПЛА упали на больницуМощный пожар после атаки ВСУ потушили на Кубани

