Массированная атака ВСУ на Брянщину - повреждены энергообъекты

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В результате массированной атаке беспилотников ВСУ в Брянской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.При этом губернатор уточнил, что тепло и энергоснабжение в городе Брянске и пяти муниципальных образованиях области было запущено в течение трех часов – все благодаря неустанной работе энергетиков и теплотехников, а также подключению резервной генерации, которая была приобретена при поддержке российского правительства."Я благодарю все наши службы, которые оперативно и профессионально сделали все, чтобы обеспечить жителей области теплом и электричеством", - написал Богомаз.Накануне сообщалось, что более 12 часов продолжалась массированная вражеская атака беспилотниками на Брянскую область. Над регионом уничтожено более 170 вражеских БПЛА самолетного типа, информировал глава региона.
