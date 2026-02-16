Рейтинг@Mail.ru
Массированная атака ВСУ на Брянщину - повреждены энергообъекты - РИА Новости Крым, 16.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260216/massirovannaya-ataka-vsu-na-bryanschinu---povrezhdeny-energoobekty-1153235724.html
Массированная атака ВСУ на Брянщину - повреждены энергообъекты
Массированная атака ВСУ на Брянщину - повреждены энергообъекты - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Массированная атака ВСУ на Брянщину - повреждены энергообъекты
В результате массированной атаке беспилотников ВСУ в Брянской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 16.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В результате массированной атаке беспилотников ВСУ в Брянской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.При этом губернатор уточнил, что тепло и энергоснабжение в городе Брянске и пяти муниципальных образованиях области было запущено в течение трех часов – все благодаря неустанной работе энергетиков и теплотехников, а также подключению резервной генерации, которая была приобретена при поддержке российского правительства."Я благодарю все наши службы, которые оперативно и профессионально сделали все, чтобы обеспечить жителей области теплом и электричеством", - написал Богомаз.Накануне сообщалось, что более 12 часов продолжалась массированная вражеская атака беспилотниками на Брянскую область. Над регионом уничтожено более 170 вражеских БПЛА самолетного типа, информировал глава региона.
брянская область, атаки всу, александр богомаз, новости, новости сво, энергетика, обстрелы брянской области
Массированная атака ВСУ на Брянщину - повреждены энергообъекты

Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку ВСУ за сутки - Богомаз

09:21 16.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В результате массированной атаке беспилотников ВСУ в Брянской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Вчера Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку. Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России. В результате террористических действий ВСУ были повреждены объекты энергетической инфраструктуры", -написал он в своем Telegram-канале.

При этом губернатор уточнил, что тепло и энергоснабжение в городе Брянске и пяти муниципальных образованиях области было запущено в течение трех часов – все благодаря неустанной работе энергетиков и теплотехников, а также подключению резервной генерации, которая была приобретена при поддержке российского правительства.
"Я благодарю все наши службы, которые оперативно и профессионально сделали все, чтобы обеспечить жителей области теплом и электричеством", - написал Богомаз.
Накануне сообщалось, что более 12 часов продолжалась массированная вражеская атака беспилотниками на Брянскую область. Над регионом уничтожено более 170 вражеских БПЛА самолетного типа, информировал глава региона.
