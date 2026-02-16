https://crimea.ria.ru/20260216/krymskiy-most-seychas-operativnaya-obstanovka-na-utro-ponedelnika--1153236079.html
Крымский мост сейчас: оперативная обстановка на утро понедельника
Крымский мост сейчас: оперативная обстановка на утро понедельника - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Крымский мост сейчас: оперативная обстановка на утро понедельника
Крымский мост работает в штатном режиме, очередей к пунктам досмотра с обеих сторон нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T09:28
2026-02-16T09:28
2026-02-16T09:28
крым
новости крыма
крымский мост
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
керченский пролив
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152180479_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8610fab321d6c02cf42b0046a6117e3e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, очередей к пунктам досмотра с обеих сторон нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мост периодически закрывают в целях безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его сохранность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260216/v-puti-zaderzhivayutsya-chetyre-poezda-v-krym-i-iz-kryma-1153235007.html
крым
крымский мост
керченский пролив
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152180479_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7a18bd32d3e2421d3277346c7d1cdd26.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, керченский пролив, тамань
Крымский мост сейчас: оперативная обстановка на утро понедельника
Крымский мост в понедельник утром свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани