Крымский мост сейчас: оперативная обстановка на утро понедельника - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Крымский мост сейчас: оперативная обстановка на утро понедельника
Крымский мост сейчас: оперативная обстановка на утро понедельника - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Крымский мост сейчас: оперативная обстановка на утро понедельника
Крымский мост работает в штатном режиме, очередей к пунктам досмотра с обеих сторон нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T09:28
2026-02-16T09:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, очередей к пунктам досмотра с обеих сторон нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мост периодически закрывают в целях безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его сохранность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крым, новости крыма, крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, керченский пролив, тамань
Крымский мост сейчас: оперативная обстановка на утро понедельника

Крымский мост в понедельник утром свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани

09:28 16.02.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, очередей к пунктам досмотра с обеих сторон нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении по состоянию на 9 утра.
Мост периодически закрывают в целях безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его сохранность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Поезд Таврия
08:21
В пути задерживаются четыре поезда в Крым и из Крыма
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаКрымский мостСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПКерченский проливТамань
 
