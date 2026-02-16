https://crimea.ria.ru/20260216/krymskiy-most-seychas-operativnaya-obstanovka-na-utro-ponedelnika--1153236079.html

Крымский мост сейчас: оперативная обстановка на утро понедельника

16.02.2026

Крымский мост сейчас: оперативная обстановка на утро понедельника

Крымский мост работает в штатном режиме, очередей к пунктам досмотра с обеих сторон нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 16.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, очередей к пунктам досмотра с обеих сторон нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мост периодически закрывают в целях безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его сохранность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

