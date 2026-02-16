https://crimea.ria.ru/20260216/krymchanam-teper-dostupna-telemeditsina-v-makh-1153236967.html
Крымчанам теперь доступна телемедицина в МАХ
Крымчанам теперь доступна телемедицина в МАХ - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Крымчанам теперь доступна телемедицина в МАХ
Крымчанам теперь доступны телемедицинские консультации в мессенджере Мах. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров, напомнив, что так... РИА Новости Крым, 16.02.2026
2026-02-16T10:06
2026-02-16T10:06
2026-02-16T10:06
национальный мессенджер max
минздрав крыма
алексей натаров
здравоохранение в крыму и севастополе
медицина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/11/1147273585_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cb459182c2e9141e74988a079b540d23.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Крымчанам теперь доступны телемедицинские консультации в мессенджере Мах. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров, напомнив, что так же можно дистанционно закрыть больничный лист.Профильный министр уточнил, что телемедицинские консультации проводят специалисты медучреждений, к которым прикреплен пациент. Такой дистанционный прием может быть проведет для сбора и анализа жалоб пациента, изучения анамнеза и оценки эффективности проводимого лечения, для наблюдения за состоянием здоровья пациента, а также для принятия оперативного решения о необходимости проведения очного приема.По его словам, возможность дистанционного закрытия больничного также является важным нововведением.Ранее сообщалось, что больничные в РФ разрешили закрывать дистанционно через мессенджер Max, в случае его продления врач принимает решение о необходимости очного осмотра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Оплачиваемый больничный теперь доступен самозанятым – какие условияВ России вырастет максимальный размер больничногоНазначен главный врач больницы имени Семашко в Симферополе
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/11/1147273585_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_576073448eb9561a3d6df23fc2a8b350.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальный мессенджер max, минздрав крыма, алексей натаров, здравоохранение в крыму и севастополе, медицина
Крымчанам теперь доступна телемедицина в МАХ
В Крыму помощь врача теперь можно получить дистанционно