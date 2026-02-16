Рейтинг@Mail.ru
Крымчанам теперь доступна телемедицина в МАХ - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Крымчанам теперь доступна телемедицина в МАХ
Крымчанам теперь доступна телемедицина в МАХ - РИА Новости Крым, 16.02.2026
Крымчанам теперь доступна телемедицина в МАХ
Крымчанам теперь доступны телемедицинские консультации в мессенджере Мах. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров, напомнив, что так... РИА Новости Крым, 16.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Крымчанам теперь доступны телемедицинские консультации в мессенджере Мах. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров, напомнив, что так же можно дистанционно закрыть больничный лист.Профильный министр уточнил, что телемедицинские консультации проводят специалисты медучреждений, к которым прикреплен пациент. Такой дистанционный прием может быть проведет для сбора и анализа жалоб пациента, изучения анамнеза и оценки эффективности проводимого лечения, для наблюдения за состоянием здоровья пациента, а также для принятия оперативного решения о необходимости проведения очного приема.По его словам, возможность дистанционного закрытия больничного также является важным нововведением.Ранее сообщалось, что больничные в РФ разрешили закрывать дистанционно через мессенджер Max, в случае его продления врач принимает решение о необходимости очного осмотра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Оплачиваемый больничный теперь доступен самозанятым – какие условияВ России вырастет максимальный размер больничногоНазначен главный врач больницы имени Семашко в Симферополе
Крымчанам теперь доступна телемедицина в МАХ

В Крыму помощь врача теперь можно получить дистанционно

10:06 16.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Крымчанам теперь доступны телемедицинские консультации в мессенджере Мах. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров, напомнив, что так же можно дистанционно закрыть больничный лист.
"Теперь с помощью официального чат-бота минздрава Крыма в национальном мессенджере Мах крымчане могут не только записаться на прием, но и получить дистанционную консультацию врача, а также закрыть лист нетрудоспособности в режиме онлайн", - написал он в своем Telegram-канале.
Профильный министр уточнил, что телемедицинские консультации проводят специалисты медучреждений, к которым прикреплен пациент. Такой дистанционный прием может быть проведет для сбора и анализа жалоб пациента, изучения анамнеза и оценки эффективности проводимого лечения, для наблюдения за состоянием здоровья пациента, а также для принятия оперативного решения о необходимости проведения очного приема.
По его словам, возможность дистанционного закрытия больничного также является важным нововведением.
Ранее сообщалось, что больничные в РФ разрешили закрывать дистанционно через мессенджер Max, в случае его продления врач принимает решение о необходимости очного осмотра.
