Крымчанам теперь доступна телемедицина в МАХ

2026-02-16T10:06

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Крымчанам теперь доступны телемедицинские консультации в мессенджере Мах. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров, напомнив, что так же можно дистанционно закрыть больничный лист.Профильный министр уточнил, что телемедицинские консультации проводят специалисты медучреждений, к которым прикреплен пациент. Такой дистанционный прием может быть проведет для сбора и анализа жалоб пациента, изучения анамнеза и оценки эффективности проводимого лечения, для наблюдения за состоянием здоровья пациента, а также для принятия оперативного решения о необходимости проведения очного приема.По его словам, возможность дистанционного закрытия больничного также является важным нововведением.Ранее сообщалось, что больничные в РФ разрешили закрывать дистанционно через мессенджер Max, в случае его продления врач принимает решение о необходимости очного осмотра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Оплачиваемый больничный теперь доступен самозанятым – какие условияВ России вырастет максимальный размер больничногоНазначен главный врач больницы имени Семашко в Симферополе

